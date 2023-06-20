"تحت نهر المجرة".. تجربة بتقمص روح اليافع المشتبك مع محيطه

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صدر بدعم من وزارة الثقافة الأردنية، عن دار البيروني كتاب في أدب اليافعين بعنوان "تحت نهر المجرة/ من يوميات يافع عمان"، للزميل الأديب والإعلامي رمزي الغزوي.يسرد الكتب بلغة موحية مكثفة وبسيطة على لسان يافع بعمر 14 سنة بعضا من يومياته الحقيقية الحاشدة بالأحداث والنشاط والفعالية على مدى ثلاث سنوات تخللتها تفاعلات وإرهاصات جائحة "كورونا".يقول الغزوي: "إنه يخوض في مؤلفه الجديدة تجربة عميقة مثرية في تقمص روح اليافع المشتبك مع محيطه، المتفاعل مع أحداث يوميه العائلي، المدرسي، المجتمعي، والعالمي بتفاؤل، مؤكدا أنه أراد لهذه اليوميات أن تشكل حافزا غير مباشر لليافعين وللقراء عموما، ليعمقوا أحاسيسهم بحياتهم ويستشعروا ما فيها من نفائس واستخلاص اللحظة وعيشها بحذافيرها".وأضاف الغزوي، أن يومياته تدعم توجه اليافعين في تبني السؤال الواخز، والعقل الناقد المنفتح الذي لا يتقبل الأشياء والظاهر إلا بدليلها ومنطقها في واقعه المعاش، وفي مسيرة البحث الحثيث الذكي نحو الإجابات.ويذكر الغزوي، أن أدب اليوميات الخاصة بعالم اليافعين يحتل مكانة مميزة لدى كثير من الثقافات العالمية، ولكن حضورها خجول في الثقافة العربية، مبيناً أن عادة تدوين اليوميات تخلق يافعاً راصداً فاعلا قادراً على تلمس وقراءة الجماليات في ما حوله، وتجعل منه متفاعلا إيجابيا مع مواقف حياته، والأهم أنها تدرب فيه عينان راداريتان نشطتان ترصدان وتسجلان الجماليات الصغيرة غير المحسوسة لدى الكثيرين في الحياة الرتيبة العادية، وتجعله يطرح نقده للأحداث بعفوية تامة.يذكر، أن الغزوي يكتب عمودا يوميا في جريدة الدستور الأردنية، وحاصل على ماجستير في الصحافة والإعلام الحديث، وبكالوريوس في الفيزياء، وله 23 مؤلفاً إبداعياً في مختلف صنوف الأدب ونال العديد من الجوائز الأدبية العربية والمحلية، أبرزها جائزة أحسن مقالة صحفية عربية 2012، وجائزة أفضل كاتب مقال للعام 2008 التي تمنحها رابطة الكتاب الأردنيين، وجائزة تيسير سبول للقصة القصيرة2000، وجائزة التمكين الديمقراطي 2015.