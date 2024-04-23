الثلاثاء 23 نيسان 2024
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تحليل كتاب "السياسات السعودية تجاه المهاجرين واللاجئين: واجب مقدس"

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كتاب "السياسات السعودية تجاه المهاجرين واللاجئين: واجب مقدس"

البروفيسور حسن عبدالله الدعجة- استاذ الدراسات الاستراتيجية جامعة الحسين بن طلال

يقدم كتاب "السياسات السعودية تجاه المهاجرين واللاجئين: واجب مقدس" الذي يقع في 362 صفحة وألفه جوزيف أ. كشيشيان وفهد الشريف دراسة شاملة للسياسات السعودية تجاه المهاجرين واللاجئين، ويستكشف العوامل والتحديات التي تواجه هذه السياسات، والكتاب تحليلًا دقيقًا للسياسات الحالية والسابقة، وكذلك يقدم رؤية للمستقبل والتوجهات المحتملة للسياسات في هذا المجال.

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ويعالج الكتاب تاريخ الهجرة واللاجئين في المملكة العربية السعودي، اضافة الى التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالهجرة واللاجئين الى جانب  تحليل للسياسات الحالية للمملكة العربية السعودية تجاه المهاجرين واللاجئين والدور الإنساني والإنساني للمملكة العربية السعودية في مساعدة المهاجرين واللاجئين كذلك التحديات المستقبلية والتوجهات المحتملة للسياسات السعودية في هذا المجال.


ويعتبر هذا الكتاب مرجعًا هامًا للباحثين والمهتمين بدراسة الهجرة واللاجئين في المملكة العربية السعودية، حيث يوفر تحليلًا شاملاً ومتعمقًا للسياسات والتحديات والتطورات في هذا المجال ويسلط الضوء على الجهود الإنسانية والإنسانية للمملكة العربية السعودية في مساعدة المهاجرين واللاجئين وتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة ويستعرض بشمولية سياسة المملكة العربية السعودية تجاه قضايا المهاجرين واللاجئين، وذلك من منظور متعدد الأوجه، بما في ذلك النواحي التاريخية والسياسية والاقتصادية والدينية.


 يقوم الكتاب بتناول العديد من المواضيع المهمة في هذا السياق، مما يسلط الضوء على التحديات والمبادرات التي تتخذها المملكة في هذا المجال، ووأحد من أهم الجوانب التي يتطرق إليها الكتاب هو استقبال المملكة العربية السعودية للمهاجرين واللاجئين من الدول العربية المجاورة، بالإضافة إلى المهاجرين من آسيا وأفريقيا، الذين تركوا بلدانهم بسبب أسباب متنوعة مثل الحروب والتهجير القسري والصعوبات الاقتصادية والكوارث البيئية.


ويناقش الكتاب مجموعة واسعة من المواضيع ذات الصلة، مثل مفهوم الزكاة وعلاقتها بالمساعدات الخارجية، وتحليل قصص اللاجئين والمهاجرين في المملكة، بما في ذلك تجارب المهاجرين اليمنيين والسوريين، بالإضافة إلى النظر في التحديات التي تواجه عملية اندماجهم في المجتمع السعودي.


ومن خلال دراسة سياسات المملكة العربية السعودية طويلة الأمد، يقدم المؤلفون حججًا تؤكد أن هذه السياسة تتماشى مع المعايير التاريخية والثقافية للمملكة، بالإضافة إلى أنها تتوافق مع المعايير الدولية، في الوقت الذي يعتبر هذا الكتاب مرجعًا هامًا لفهم السياسات السعودية تجاه المهاجرين واللاجئين، ويسلط الضوء على دور المملكة في التعامل مع هذه القضايا بشكل إنساني وبناء، وذلك رغم التحديات التي تواجهها والتجاهل الذي قد يتلقاه جهودها من بعض المنظمات الغربية.


وبتعاون ما بين مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ودار النشر الناشر: Sussex Academic Press   يعكس هذا الجهود المشتركة في تعزيز البحث العلمي والنقاش العقلاني حول قضايا الهجرة واللاجئين وسياسات الدول في هذا الصدد.


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