تدمير جامعة الإسراء في غزة أحدث أشكال التطهير الثقافي

قال مدافعون عن حقوق الإنسان إن زرع جيش الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 300 لغم، ثم تدمير جامعة الإسراء في غزة، الأربعاء الماضي، قدّم أحدث دليل على أن هدف إسرائيل من قصفها للقطاع ليس الدفاع عن النفس.

وقالت الجامعة على صفحتها على "فيسبوك" إن الجيش الإسرائيلي احتل الحرم الجامعي لـ70 يوماً تقريباً، قبل زرع 315 لغماً وتفجير المبنى الرئيسي للمؤسسة ومتحفها ومستشفى الجامعة ومبان أخرى.

ووصف المركز الدولي للإعلام في الشرق الأوسط تدمير جامعة الإسراء بأنه أحدث محاولة إسرائيلية لتنفيذ "إبادة جماعية ثقافية".



تدمير جامعة الإسراء مثالاً للإبادة الثقافية

ضمّنت جنوب أفريقيا محو المعالم الثقافية في القضية التي رفعتها ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية، إذ أشارت الشكوى إلى أن "إسرائيل دمّرت مراكز تعليم وثقافة فلسطينية عدة"، بما في ذلك المكتبات، أحد أقدم الأديرة المسيحية في العالم، والمسجد العمري الكبير" حيث مجموعة قديمة من المخطوطات، قبل تدمير المبنى في غارة جوية الشهر الماضي.

وقالت وزارة السياحة والآثار في غزة بعد قصف المسجد إن "جريمة استهداف وتدمير المواقع الأثرية، يجب أن تدفع العالم ويونسكو إلى التحرك للحفاظ على هذا التراث الحضاري والثقافي العظيم".

ونددت جامعة بيرزيت، في رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بتدمير جامعة الإسراء، واتهمت إسرائيل بسرقة ثلاثة آلاف قطعة أثرية نادرة من متحف الإسراء.

وقالت الجامعة على مواقع التواصل الاجتماعي: "تؤكد جامعة بيرزيت مجدداً أن هذه الجريمة هي جزء من هجمة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين".

وأضافت: "كل هذا جزء من هدف الاحتلال الإسرائيلي المتمثل في جعل غزة غير صالحة للسكن، استمراراً للإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة".

التطهير الثقافي بجوار التطهير العرقي

قال العضو الأيرلندي في برلمان المملكة المتحدة، كريس هازارد، "هذا ليس دفاعاً عن النفس. هذه ليست مكافحة تمرد. هذا تطهير عرقي".



The Israeli military just blew up the University of Palestine in Gaza City with 315 mines. All the universities in Gaza have been damaged or destroyed. We need a full academic boycott. pic.twitter.com/nNStUTBc9e