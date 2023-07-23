تزامنا مع افتتاح "جرش".. الزميل شناعة يصدر "تفاصيل الأشياء المدهشة"

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صدر حديثا كتاب "مهرجان جرش.. تفاصيل الأشياء المدهشة" للزميل الصحفي طلعت شناعة، تزامنا مع اقتراب افتتاح المهرجان في دورته السابعة والثلاثين، التي تنطلق بعد غد وعلى مدى 11 يوماً، وستكون غنية بالفعاليات الثقافية والفنية على المستوى المحلي والعربي والعالمي.الكتاب الذي يحكي تاريخ مهرجان جرش الذي انطلق من جامعة اليرموك في العام 1981، جاء في طبعة ثانية؛ حيث يقدم الكتاب باقات جميلة من الفن والثقافة، ممن عرضت نتاجاتها على مسارح جرش الذي انطلق بقوة من داخل المدينة الأثرية، بحيث اجتمعت الثقافة والفن مع السياحة، ليكون المكان التاريخي، الذي أتاح للفنانين والمثقفين ولكل المبدعين أن يقفوا على مسارح المدينة الأثرية، وممراتها وساحتها الرئيسية، وأشاع المناخ لتقديم فنهم ونتاجهم الثقافي والتعبيري ليحمل صفات الأصالة والمعاصرة بالوقت نفسه.يتحدث شناعة عن مشاعره ومشاعر الآخرين من هذا الكرنفال السنوي الذي يثير الدهشة وأصبح بالنسبة إليه قصة حب منذ بدايات المهرجان، فكانت لديه الرغبة بأن يكون في قلب المهرجان وداخل المدينة العتيقة بوهجها وضجيجها وزحامها، ليقترب من المهرجان ويصبح من أهم المتابعين والصحفيين الذين يغطون المهرجان وينقلون حفلاته الى الجمهور، فبدأ يتابع المهرجان ويتواصل مع حفلاته فكبر مع جرش وشهد أفراحه وأتراحه وقوته وضعفه وتكاتف الناس معه وابتعاد الناس عنه.ويشير شناعة الى الفترة الحزينة من المهرجان الذي توقف في العام 2008 وتم استبداله بمهرجان الأردن، وهي فترة لم تكن طويلة ليعود المهرجان مرة أخرى بقرار حكومي في العام 2011 لينطلق من جديد وبزخم متميز.يكتب شناعة عن الروعة في مهرجان جرش الذي يعد من أهم المهرجانات الأردنية والعربية الجاذبة للفنانين العرب والعالميين، ويكتب أيضا الطرافة وحكاياته التي لن تتوقف، وعن المطربين الذين وقفوا على مسارحه، وهم كثر ومن أبرزهم: "صباح فخري، جورج وسوف، كاظم الساهر، محمد عبده، هاني شاكر، جوليا، سعدون جابر، وردة الجزائرية، سميرة سعيد، مارسيل خليفة، ماجدة الرومي، نجوى كرم، ملحم زين، وائل جسار، شيرين عبد الوهاب، وليد توفيق، ملحم بركات، وغيرهم.. ومن الشعراء أدونيس، البردوني، محمود درويش، وسميح القاسم، إلى جانب فنانين قدموا عروضا مسرحية، ويتحدث عن الرموز التي أسهمت في رفع مصاف هذا المهرجان".في بداية الكتاب كلمة لوزيرة الثقافة ورئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، هيفاء النجار، قالت فيها "إن فعاليات المهرجان عادة ما تكون منصة لإطلاق إبداعات الفنان والمثقف الأردني، وإننا نعمل على إطلاق طاقات الشباب أبناء الأردن وأبناء المنطقة مركزين على القيم الإبداعية الخلاقة".وتؤكد النجار أن هدف المهرجان تقديم الثقافة الأردنية والمبدع الأردني وخلق فرص لترويج الصناعات الثقافية المحلية والتعريف بها، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الوطنية الشريكة من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات، وعلى رأسها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.وتابعت أن جرش ليس مجرد حفلات فنية، وإنما هو ترسيخ للقيم الثقافية العربية والعالمية، ولا بد أن يبقى مؤشرًا على الحراك الثقافي الأردني وتنوعه، وأن تاريخ المهرجان ظل حاضراً في المشهد الثقافي العربي والعالمي، مكرساً للتنوع الثقافي والإنساني.وفي كلمة للمدير العام لمهرجان جرش أيمن سماوي، تضمنها الكتاب، يقول "إن مهرجان جرش هو الوطن ويسعى ليكون صورتنا وأن يحمل لوننا للعالم، خلال حمله لشعارات تعاقبت على المهرجان، بما يحمل من دلالات، ليكون واحة ثقافة وفن وإبداع وسياحة للزائرين والعائلات".وأضاف سماوي، وهو الذي تسلم إدارة جرش مجددا ويحمل تحديات وطموحات كبيرة "أن مهرجان جرش 2023، مهرجان نوعي، وتم تخصيص أجنحة داخل المهرجان للسفارات لتعرض موروثاتها ضمن تنوع ثقافي وفني".ويؤكد سماوي التوازن في المهرجان بين المسارح، بحيث يتوزع النجوم على مختلف المسارح وليس على المسرح الجنوبي.