تسابيح إرشيد تخط "إشكالية الوجود والعدم في شعر محيي الدين بن عربي"

عزيزة علي

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صدر، بدعم من وزارة الثقافة، عن دار النور المبين للنشر والتوزيع، كتاب بعنوان "إشكالية الوجود والعدم في شعر محيي الدين بن عربي"، للباحثة تسابيح ياسين إرشيد.يقدم الكتاب، كما تقول المؤلفة، تصورا لمفهومي "الوجود والعدم" في شعر محيي الدين بن عربي، والبحث في الرؤية التي ذهب إليها فيما يتعلق بحقيقة الوجود والموجودات، والتجليات الوجودية الإلهية، أي علاقة وجود الخالق بوجود المخلوقات، وكيف انتهى به فكره إلى صهر هذه العلاقة في وحدة وجودية واحدة، تعرف بوحدة الوجود، لزم عنها انتفاء وجودية المخلوقات وصيرورتها إلى ظلال تابعة لصاحب الظل، علاوة على البحث في طريق التأويل التي توقفت إزاء رؤيته هذه للوجود والعدم، فأثارت حولها بعض التساؤلات.في مقدمتها للكتاب، تقول إرشيد "إن ابن عربي هو من الشخصيات البارزة، والإشكالية كذلك، في تاريخ التصوف الإسلامي، إذ لم يكن صوفيا متعبدا، بل كانت صوفيته مبنية على أساس فلسفي نظري عميق، مغاير لفلسفات عصره. وكانت له اصطلاحات خاصة به، علاقتها بغيرها من الاصطلاحات المستعملة في زمانه كانت علاقة اشتراك لفظي، وهذه الاصطلاحات وضعها ابن عربي لمعان تدل بباطنها على حقيقة مذهبه العرفاني، فجاء نثره وشعره على معنيين؛ الأول يفهمه العامة بمعناه الظاهر، أما الثاني فيهمه أهل الذوق بمعناه الباطن".وتضيف المؤلفة "من هذه الإصطلاحات والمفاهيم مفهوما "الوجود والعدم"، ولكن هذا المذهب الوجودي تحيط به كثير من الإشكالات، ولذلك كثر الخلاف حول ابن عربي، فمن الدارسين من عظم من نشأته، ورفعه إلى أعلى المراتب، والمقامات، وجعله الشيخ الأكبر، والكبريت الأحمر، وخاتم الولاية المحمدية، وتبعه في ما يقول وما يظهر من شعره في وحدة الوجود، ومنهم، مع تعيظمه إياه، إلا أنه رد القول بوحدة الوجود وتأول له كلامه وأشعاره، وأحسن الظن فيه، وحمل كلامه وشعره في الوجود على وحدة الشهود لا على وحدة الوجود الإشكالية".وتتابع "ومنهم من زعم أن ما ورد في كتبه مما يتعلق بوحدة الوجود إنما هو مدسوس عليه وأن الشيخ الأكبر لا يقول به، ثم إذ منهم من كذبه، وزندقه، وبالغ في الحط من قدره، ورماه بكل شنيعة وزرية، لما في مذهب وحدة الوجود من مخالفة صريحة لنصوص الشريعة، ومن الدارسين من سلك مسلكا وسطا بين هؤلاء وهؤلاء، فتوقف فيه، ولم يمدحه ولم يذمه، وذلك لكثرة الخلافة فيه، فرأى أنه من الأسلم التوقف".تقول إرشيد "هذا الكتاب يعد مساهمة أدبية لتتبع مفهومي الوجود والعدم والتجليات الوجودية في شعر ابن عربي وحسب، دون تحيز لموقف أحد طرفي الضدين، مع مراعاة تحقيق معاني هذه المفاهيم بما ينسجم مع معظم أشعار الشيخ الأكبر المتعلقة بها، وكذلك مع البعد عن طلب التأويل المتعسف، وعن التكلف في تحريف معاني أشعاره لتصير دالة على وحدة الشهود لا على وحدة الوجود، لأن هذا بعيد عن الإنصاف، وفيه المزيد من الإجحاف، فالموضوعية تقتضي أن يحمل كلامه على المعنى الذي يريده".وتوضح المؤلفة أنها اعتمدت في هذا البحث على المنهج الموضوعاتي، فاستخدم بعض عمليات المنهج في التفسير والتأويل والاستقراء. فالتفسير والتأويل شرحا النصوص الشعرية، وبالاستقراء جمعت المفاهيم الجزئية الموصولة إلى النتائج الكلية عن مفهومي الوجود والعدم عند ابن عربي، مبينة أن الكتاب يشتمل على مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة ومعجم للاصطلاحات الواردة فيه، فيما جاء التمهيد في خمسة محاور.وتبين أن الفصل الأول يتحدث عن محيي الدين بن عربي، والثاني عن مفهومي الوجود والعدم، والثالث عن التجلي الإلهي، والرابع في الفرق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود، والخامس في تأويل الصوفية لوحدة الوجود.فيما يتحدث الفصل الأول عن مفهوم الوجود واعتباراته في شعر ابن عربي، إذ للوجود عنده مفهوم خاص، فهو الوجود المطلق وحده، وما نراه من تعدد في الموجودات ما هو إلا انعكاسات وتجليات الموجود المطلق، بينما يتناول الفصل الثاني التجليات الوجودية في شعر ابن عربي، ورؤيته المتعلقة بحقيقة ظهور الموجودات، وكونها أثرا للتجليات الإلهية، إذ إن ظهور الموجودات إلى صفحة الوجود لا يكون إلا بفعل الأسماء الإلهية، فالواحد الحق يتجلى في صور الموجودات بواسطة الأسماء الإلهية.ويتناول الفصل الثالث العدم في شعر ابن عربي، إذ هو عنده مجرد بقاء الأعيان وثبوتها في العلم الإلهي، وهذا ما يسميه بالعدم الإمكاني، أما العدم المطلق عنده فهو العدم المحض، أي الشيء بحسب ما يراه، فيما تضمنت الخاتمة أبرز النتائج التي توصلت إليها الباحثة، إضافة إلى التوصيات والخلاصة أن ابن عربي يشكل موضوعا جدليا في القديم والحديث، لاسيما في كتب الحداثة، وهو موضع اهتمام الباحثين والأدباء، ولأن مفهومي الوجود والعدم في نظره "أو كشفه" يغايران في مدلولهما ما اصطلح عليه أهل زمانه، فقد ترتب على ذلك كثير من الآراء.وتشير إرشيد إلى أن ما يميز هذا الكتاب هو أنه بحث أدبي للوجود والعدم في شعره، أي لا علاقة له بالخلافات المذهبية، والحق، والباطل، فهو بحث في الوجود والعدم، كما أراده وتصوره وعبر عنه ابن عربي فقط، فالوصول إلى المعنى الباطن الذي أراده ابن عربي في شعره هو أحد المفاهيم الوجودية فيه، إلى جانب تسليطه الضوء على مفهومه للعدم، وهذا ما نعتقده مفيدا للباحثين المهتمين بمفهومي الوجود والعدم في شعره.وخلصت إلى أنها في هذا البحث حرصت على الجمع بين التذوق الأدبي، والرؤية الكلامية والفلسفية في فهم معنى الوجود والعدم في أشعار ابن عربي، فمن خلال الاستقراء والتحليل، ظهرت رؤيته في الوجود والعدم، واتضحت لنا بعد أن كانت رؤية تكتنفها ضبابية، مصدرها الخلافات التي باعدت بين الآراء، ووجهات النظر فيه على أساس عقدي أو مذهبي هدفه الحفاظ على صفا الدين الحنيف.وفي خاتمتها لهذه الدراسة، تشير المؤلفة إلى أن ابن عربي ينظر إلى الوجود والعدم نظرة خاصة تميزه عمن سبقه، فالوجود عنده مطلق لا يتقيد بشيء، وهو جامع لكل المظاهر المشاهدة فيه، فهو يجمع الذات الإلهية وما تتجلى عليه هذه الذات، ولا يفترق شيء عن شيء في هذا الوجود، فالكل واحد على الحقيقة والتعدد فيه مجرد وهم وخيال.وتضيف "هذه النظرة للوجود هي نظرة فريدة ناشئة عن إلغاء الذات والاضمحلال في ذات المحبوب الواحد الذي لا يغيب عن الصوفي طرفة عين، وهذا الإلغاء للذات الصوفية تعاظم عند الشيخ الأكبر ابن عربي ليصبح إلغاء على الحقيقة لكل موجود، وإبقاء لنفس الوجود الذي يذوب الكل فيه بعشق أزلي، ليصير الكل واحدا، والواحد كلا، فلا يستغني أحدهما عن الآخر، وذلك في ديمومة أزلية أبدية".وتقول "بعد استقراء أشعار ابن عربي المتعلقة بالوجود، وجدناه يرى أن الانصهار في الوجود المطلق كان بدافع المحبة للذات الإلهية، فالذات الإلهية عندما أحبت نفسها أرادت أن ترى ذاتها بالنظر إلى نفسها لا إلى غيرها، إذ ليس هناك غير، فاستبعد ابن عربي وجود شيء مغاير لذات محبوبه، فالذات الإلهية إن تجلت فإنها تتجلى بنفسها ولنفسها، وهذه الأعيان التي نراها ليست إلا انعكاسات وظلالا له، كما أنه في شعره عندما تكلم في مفهوم العدم المقابل للوجود، سلك فيه مسلكا متميزا، فلم ير فيه النفي المحض، بل جعل الأعيان ثابتة في العلم الإلهي، وهذا يجعل لها شيئا من الانتساب إلى الوجود الحق".وتشير إلى أن أحوال ابن عربي في ذلك كانت متفاوتة، تارة بين الحال الوجداني الصوفي، وتارة بين الرؤية الفلسفية العميقة الممزوجة بالذوق الصوفي العرفاني، الأمر الذي يتطلب من الدارسين لشعره الإلمام بكامل مذهبه، حتى يتسنى التمييز بين حاله الصوفي الوجداني، ونظرته الفلسفية الوحدوية، ودراسة أشعاره ذات أهمية كبيرة، لما لهذه الأشعار من تجربة فريدة قوامها الجمع بين الذوق الصوفي الرقيق، وفلسفة الفكر الواقعي.وخلصت إلى أن أشعار ابن عربي تعد مفاتيح مغلقة، وألغازه ورموزه تأخذ بالألباب في لحظات غفلة الذهن، فالتوقف عندها يعد وقفات تتصف بالمقاربة الفكرية الكلامية، لأن البحث الأدبي فيها لا يمكن أن يكتمل بمعزل عن تحصيل القدر الضروري من المعرفة الكلامية والفلسفية، فمن الصعوبة حقا أن نعتبر رؤيته للوجود صوفية خالصة، بل هي مزيج من التصوف والفلسفة.