الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تظاهرة فنية من أجل غزة ضد المحو الممنهج للفلسطيني وثقافته

تظاهرة فنية من أجل غزة ضد المحو الممنهج للفلسطيني وثقافته
تظاهرة فنية من أجل غزة ضد المحو الممنهج للفلسطيني وثقافته
بعد إغلاق استمر قرابة الأربعة أشهر منذ بدء العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، يعود المتحف الفلسطيني لاستقبال الجمهور في تظاهرة فنية نرفع من خلالها صوتنا ضد المجازر ومحاولات المحو والتدمير الممنهج للفلسطيني وثقافته.اضافة اعلان
نفتح أبوابنا لاستقبالكم في ثلاث ساحات صممت خصيصا لتستجيب للحدث الجلل الذي يمر بنا، أولها عرض بعنوان، "هذا ليس معرضا"، والذي تستعير خلاله كل من مجموعة التقاء للفن المعاصر ومحترف شبابيك للفن المعاصر في غزة قاعة المتحف الفلسطيني الرئيسية، ساحة بديلة عن الحيز الذي كان لهما يومًا في غزة، قبل أن تدمره نيران الحرب، كما تستعيران منصات المتحف الفلسطيني منبرا بديلا لأصواتهم التي يمنعها عنا انقطاع الاتصال، لنفعل نيابة عنهم ما ليسوا قادرين على فعله، ونقول باسمهم ما ليسوا قادرين على قوله.
يجمع العرض 286 عملا فنيا لما يزيد على 100 فنان غزي جمعت من بيوت الضفة الغربية، وصالات العرض، والمؤسسات والجامعات على امتداد فلسطين التاريخية، بالشراكة مع ما يزيد على 50 شخصا بين أفراد ومؤسّسات، في حدث تضامني تضافرت فيه الجهود من أجل إنجاز هذه المهمة. في مساحة "هذا ليس معرضا"، نقف مذهولين أمام الكم الهائل من الإبداع الذي تضعه غزة في وجه العالم شاهدا على حريتها ورقتها ووحشية قتلتها، ونقف ممتنين لكل أولئك الذين شاركوا، بقصد أو بغير قصد، في الحفاظ على هذه الأعمال الفنية في وقت لم يعد فيه صانعوها آمنين.
تأتي المساحة الثانية في معرض فردي بعنوان "المفقودون" للفنان تيسير بركات، والذي يقام في الرواق الزجاجي، يخلق فيه الفنان عالما مبنيا على الفقدان بفهومه الواسع: فقدان الحياة والإحساس بالزمان والمكان، وفقدان الإحساس بذواتنا ووجودنا.
أما الثالثة فبعنوان "نساء غزة" فتأتي في عرض إثنوغرافي في بهو المتحف لأثواب وحلي تراثية تروي قصة نساء غزة بين الإبداع والتهجير والتكافل، وترصد الحب الأزلي الذي يجمع نساء فلسطين بموروثهن الخالد، وتحكي حكاية ماضٍ لم يمضِ، ومستقبل يبدأ الآن.
هذه التظاهرة هي عمل حي، ستضاف إليه طوال الوقت أعمال لفنانين لم نستطع الوصول إليها، وأعمال لفنانين سيستبدلونها بأخرى بعد توقف المجزرة، في حين ستنسحب منه أعمال اشتاق إليها أصحابها. إنه عمل حي يستجيب لإيقاع الحدث ومستجداته كشريط عاجل.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
غلاف الديوان -(من المصدر)

ديوان جديد لمؤسسة ميسلون للشاعر سميح شقير

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2024-02-06 at 1.42.05 PM

إسهامات كبيرة لمركز التواصل المعرفي في ترجمة الأعمال السعودية إلى الصينية

منذ10 ساعة
وزارة الثقافة تؤسس بيوتاً لآلات موسيقية تراثية

وزارة الثقافة تؤسس بيوتاً لآلات موسيقية تراثية

منذ13 ساعة
انطلاق فعاليات المُلتقى التّربوي الثاني عشر لمشروع "تمام" الجمعة

انطلاق فعاليات المُلتقى التّربوي الثاني عشر لمشروع "تمام" الجمعة

منذ14 ساعة
"جماليات النص الأدبي" قراءة ليبية في الإبداع والأدب الأردني

"جماليات النص الأدبي" قراءة ليبية في الإبداع والأدب الأردني

05 شباط 2024
إشهار ديوان "سرديات فلسطينية" للخليلي

إشهار ديوان "سرديات فلسطينية" للخليلي

05 شباط 2024
افكار و مواقف

تطورات إقليمية لافتة في حرب غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

تحذير شديد اللهجة من التهجير

ماهر أبو طير |اليوم

مع هكذا أصدقاء

سائد كراجة |اليوم

في اليوبيل الفضي.. إنجازات اقتصادية لافتة

موسى الساكت |اليوم

25 عاما

زيدون الحديد |اليوم

صفقة متعثرة ومفاوضات كسر عظم

أحمد حمد الحسبان |اليوم

عدم اليقين والشركات الحكومية (2/1)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
هجوم "حماس" الصاروخي على إسرائيل، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

الرواية الرسمية لـ"حماس"‏

ترجمات |منذ 38 دقيقة
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
‏صورة أقمار صناعية لـ"مضيق باب المندب" في البحر الأحمر - (المصدر)‏

الصراع من أجل "بوابة الدموع"

ترجمات |05 شباط 2024
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات |04 شباط 2024
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات |04 شباط 2024
‏رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتضامن مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)‏

‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

ترجمات |04 شباط 2024
 
 