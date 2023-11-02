تكريم الفائزين بجوائز "الشارقة الدولي للكتاب" و"اتصالات لكتاب الطفل"

اضافة اعلان

كرمت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، مساء أول من أمس، الفائزين بجوائز الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، والمتوجين في الدورة الـ15 من "جائزة اتصالات لكتاب الطفل"، خلال حفل خاص ضمن فعاليات المعرض.وتتوزع جوائز المعرض، على فئات رئيسية وفرعية تغطي الإنتاج الأدبي والمعرفي العربي والأجنبي، وتشمل فئاتها "جائزة الشارقة للكتاب الإماراتي"، وتتوزع على "أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية" و"أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات" و"أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي" و"أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية الأولى"؛ و"جائزة الشارقة لأفضل كتاب عربي في مجال الرواية"؛ و"جائزة أفضل كتاب أجنبي" وتتوزع على "أفضل كتاب أجنبي خيالي" و"أفضل كتاب أجنبي واقعي"؛ و"جائزة الشارقة لتكريم دور النشر"، وتتضمن "أفضل دار نشر محلية" و"أفضل دار نشر عربية" و"أفضل دار نشر أجنبية".وحضر حفل توزيع الجوائز، إلى جانب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، وعدد من المسؤولين والأدباء والمثقفين والشخصيات الإعلامية.وعلى مستوى جوائز المعرض المخصصة للكتاب الإماراتي، حصدت رواية "حدث في صبيا" للكاتبة د.سعاد العريمي، إصدار "دار الساقي" جائزة فئة "أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية"، وفاز كتاب "المرأة في المثل الشعبي الإماراتي... قراءة ثقافية للخطاب الشعبي" للكاتبة د.عائشة أحمد الغيص، إصدار "الظبي للنشر"، بفئة "أفضل كتاب إماراتي في مجال الدراسات".أما فئة "أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي"، فذهبت لديوان "الغاسق" للشاعرة نجاة الظاهري، إصدار "منشورات غاف"، وتم تقديم فئة "أفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية الأولى" لرواية "معزوفة صماء" للكاتبة منى عبد القادر العلي، إصدار "دار ثقافة للنشر والتوزيع".وتوجت رواية "باب الوادي" للروائي أحمد طيباوي، إصدار "دار الشروق"، بجائزة "أفضل كتاب عربي في مجال الرواية"، وعلى مستوى "جائزة أفضل كتاب أجنبي"، حصد كتاب "مغامرة الأندلس" (An Andalus Adventure) للكاتبة سيادا جالالي، إصدار "بلاك ستون هاوس" فئة "أفضل كتاب أجنبي خيالي"، في حين فاز كتاب "كيان مطلق- مذكرات" (Unbounded - A Memoir) للكاتبة هدى الغصن، إصدار "ميديا ببليشينغ" بفئة "أفضل كتاب أجنبي واقعي".وعلى صعيد جوائز دور النشر، حصدت دار "ملامح للنشر والتوزيع" فئة "أفضل دار نشر محلية"، وفازت "الدار المصرية اللبنانية" من جمهورية مصر العربية بفئة "أفضل دار نشر عربية"، في حين حازت دار "أو إم بوكس أنترناشيونال" (OM Books international) من الهند على فئة "أفضل دار نشر أجنبية.نماذج رائدة في عالم الكلمة الهادفةوفي كلمتها خلال حفل توزيع جوائز الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أكدت خولة المجيني، المنسق العام للمعرض "أن جوائز معرض الشارقة الدولي للكتاب" باتت منصة تتطلع إليها كبرى دور النشر ونخبة الأدباء والكتاب في كل أنحاء العالم، مستهدفة مجمل العاملين في صناعة الكتاب، من مؤلفين إماراتيين وعرب وأجانب ومترجمين ودور نشر.وأضافت "نتطلع من خلال هذه الجائزة أن يقدم الكتاب محتوى أصيلاً هادفاً يعود بالنفع على الجمهور؛ فقد علمتنا التجارب أن كلمة أو حكاية واحدة في كتاب تأخذ بيد من يقرأها نحو مسارات جديدة في الحياة، وقد تكون كافية لتغيير واقعنا، ولهذا نحن نكرم الكتاب وصناع النشر، ونقدر جهودهم في هذا اللقاء، ونقدمهم نموذجاً لمن يبحث عن دوره في عالم الكلمة الهادفة".وكرمت الشيخة بدور القاسمي الفائزين بالدورة الـ15 من "جائزة اتصالات لكتاب الطفل" التي ينظمها "المجلس الإماراتي لكتب اليافعين".