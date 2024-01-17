"توأم الروح فلسطين" للشاعر قديسات..‎ قناديل مضيئة بالظلام

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وقّع الشاعر مسير قديسات أول من أمس، ديوانه "توأم الروح فلسطين"، حيث قدم قراءة نقدية للديوان الدكتور صلاح جرار، والدكتور خالد الشلول، وأدارته الإعلامية جينا صالح.رأى المشاركون في الحفل الذي أقيم برعاية مدير عام المكتبة الوطنية الدكتور نضال الأحمد العياصرة أن قصائد ديوان "توأم الروح فلسطين"، مشحونة بألوان من المشاعر الممتزجة بين حب للمدن الفلسطينية والقدس الشريف وحزن على ما تعانيه من ممارسات العدو الصهيوني، فقصائده قناديل مضيئة في الظلام.الدكتور صلاح جرار قال إن الشعر هو نبض النفوس الطاهرة والقلوب العامرة بالحب والإيمان والقيم الإنسانية السامية، مضيفا أن الشاعر قديسات يمثل نموذجاً في الانتماء إلى أمّة عريقة ووطن عربي يمتد من الماء إلى الماء. وأشار جرار إلى أن ديوان "توأم الروح فلسطين"، مشحون بألوان من المشاعر الممتزجة بين حب للمدن الفلسطينية والقدس الشريف وحزن على ما تعانيه من ممارسات العدو الصهيوني، مبينا أن الشاعر قد خص بقصائده الشجية مدنا فلسطينية "القدس وطبريا وغزة ويافا وجنين"، وعددا من المدن الأخرى، ونالت القدس وجنين وغزة الحظ الأوفر من هذه القصائد، مضيفا أن الشاعر قد أبدع وهو يقيم علاقة روحية بين مدن الأردن والمدن الفلسطينية.ورأى جرار أنه رغم القصائد التي تشوبها المرارة بسبب الواقع العربي إلا أنها تعد قصائد مبشرة، لأنها لا تخلو من الأمل ومن اليقين بالنصر، كما تجنب الشاعر الإطالة بقصائده ولغته نابضة بالأحاسيس والصدق وحميمية المشاعر، مما أضفى على قصائده العذوبة والجمال وقدرة التأثير على القارئ.ورأى الدكتور خالد الشلول: إن قديسات صادق ومبدع صاحب الكلمات الراقية والإحساس الرائع يستطيع جعل الكلمات قناديل مضيئة في الظلام، مضيفاً بأن الشاعر وصف قوة وصلابة شعب بأكمله من خلال قصائده.بعد ذلك قرأ الشاعر قديسات عددا من قصائد ديوانه منها "خريف العرب، رسالة أخيرة من غزة إلى الوطن العربي الكبير.. أحاول وسيكتب التاريخ".