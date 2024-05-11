"توظيف اللغة في شعر حيدر محمود".. إصدار جديد لعبدالله عمايرة

عزيزة علي

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عمان- بدعم من وزارة الثقافة صدر كتاب بعنوان "توظيف اللغة اليومية والشعبية في شعر حيدر محمود" لعبدالله محمد عمايرة، يتحدث فيه عن توظيف محمود للغة اليومية في شعره.يتضمن الكتاب ثلاثة فصول يتحدث الأول منها، عن اللغتين الشعرية واليومية "مفهوهما وحضورهما في الشعر الحديث"، وأبرز شعراء اللغة اليومية، وموقف حيدر محمود من لغتي الشعر اليومية والشعبية، فيما يرصد الفصل الثاني بعضا من الألفاظ الشعبية واليومية المكررة في شعر حيدر محمود، الألفاظ العامية من أصل فصيح، الألفاظ الدخيلة في اللهجة الأردنية، ألفاظ النباتات الشعبية الأردنية، الألفاظ الحضارية المعاصرة، وألفاظ الفلكلور الشعبي، "الفنون، الموسيقا، الغناء الشعبي، الملابس الشعبية".فيما يبين الفصل الثالث، بعض الأنساق والتراكيب اللغوية اليومية المستمدة من الموروث الشعبي ودلالاتها "الأمثال الشعبية، الكنايات الشعبية، السرد القصصي، الأدعية الشعبية، القسم الشعبي، الأغنية الشعبية"، حيث جسدت هذه الأنساق جزءا من المورث الشعبي الأردني الذي نعتز ونفتخر به.في مقدمته للكتاب، يتحدث عمايرة عن اللغتين اليومية والشعبية في شعر حيدر محمود، فهو من الشعراء الأردنيين الذين ساهموا في عملية التأسيس لحركة الشعر في الأردن، حيث امتازت لغته الشعرية بالروح الشعبية، وبالصور الإبداعية الخلاقة التي لامست وجدان الشعب، وجسدت همومه وقضاياه؛ إيمانا منه أن العبارة الشعبية الدارجة أكثر مرونة في التعبير عن مستجدات الحياة ومتطلبات العصر الحديث.ويوضح المؤلف، أن من غايات الشعر أن يبقى لصيقا بالحياة اليومية والروح الشعبية، ويلامس الواقع المعيش، فمن حق الناس على اختلاف مستوياتهم الثقافية أن يتذوقوا هذا الشعر ويتفاعلوا معه، فالتجديد عند حيدر لم يقتصر على مستوى اللغة اليومية الدارجة فحسب، بل امتد أيضا إلى الشكل والجوانب الفنية، سواء أكان ذلك على مستوى الصورة أو الوزن أو القافية.وعلى مستوى تعدد الأغراض في القصيدة الواحدة، وهذا ما لم نألفه في الشعر القديم، حيث غلبت عليه وحدة الموضوع، فهو من شعراء الأردن اللامعين الذين يملكون مواهب حقيقية، والتي أهلته إلى نظم القصيدة العمودية وقصيدة الشعر الحرة، بلغة يومية سلسلة ذات طابع شعبي مستحب، بحسب عمايرة.ويتحدث المؤلف عن تجربة محمود الشعرية، فيقول: "إنها تحمل بعدا وطنيا وقوميا فضلا عن كونها إنسانية؛ ذلك لأنها جاءت معبرة عن قضايا أمته، فقد انشغل بالوحدة العربية، وكتب لها أشعارا تفيض بالعواطف الصادقة، والكلمات العذبة، فقد حظي بمكانة مرموقة، وقد فاضت قصائده حبا لوطنه أرضا وقيادة وشعبا، فحب الوطن يجري في عروقه، فهو يفخر ببلد النشامى في حله وترحاله؛ ولهذا أحبه الأردنيون وتغنوا بقصائده".ويشير عمايرة، إلى أن فلسطين في وجدان وقلب محمود نابضة بالحب، وأملا يجسد إرادة قوية. فقد كانت أشعاره جسرا منيعا يربط بين الأردن وفلسطين، وهذا ما جعل تجربته الشعرية الصادقة تحظى بثقة جماهيره، ولعل قصيدة "نهر الأنبياء"، تجسد نقاء سريرته، حيث يرى أن العلاقة بين الأردن وفلسطين علاقة الروح بالجسد، وأنهما توأمان متحابان.في الخاتمة، يرى المؤلف أن اللغة تعد من أهم العناصر الرئيسية التي تتشكل منها بنية العمل الأدبي ومضامينه، ولعل القارئ الذي يقرأ نصا لا يخاطب ذوقه ولا يعبر عن واقعه المعيش سرعان ما ينفر منه، فالنفس البشرية تواقة إلى البسيط المألوف الذي يوافق هواها، ومن هنا، انتبه شعراء العصر الحديث إلى ضرورة أن تكون لغتهم الشعرية ملامسة لواقع الحياة وتفاصيلها، وهي ما تسمى "بلغة الحياة اليومة والشعبية".ويعتبر عمايرة، أن الوقوف على الحركة الأدبية في الأردن ضرورة، لذلك وقف على أشعار أحد الشعراء الأردنيين اللامعين وهو حيدر محمود، وهو من شعراء التجديد الذين انحرفوا بعبارتهم الشعرية؛ لتكون عبارة يومية شعبية تمس واقع الحياة، وتستوعب معطياتها ومستجداتها المتلاحقة، لافتا، إلى أن استعماله للغة يومية بسيطة ما هو إلا دليل قاطع على رغبته وإصراره على أن تصل تجربته الشعرية للجميع، فهو بالنهاية صاحب رسالة وقضية، ولا يريد لعباراته الشعرية أن تبقى في "برج عاجي".ويرى المؤلف، أن محمود استطاع من خلال ثقافته وخبراته الشعبية ورغبته الجامحة في الاقتراب من وجدان الناس، أن يبني معجما يوميا شعبيا في أشعاره، ولطالما لامس هذا المعجم وجدان الجماهير على اختلاف مستوياتهم الثقافية والاجتماعية، مبينا أن محمود لا يعجزه أن يكتب شعره على غرار القصيدة العمودية القديمة، فقد كتب في مختلف البحور العروضية بإحكام وإبداع، إلا أنه آثر أن يكون شعره، مزيجا من نمط القصيدة "قديمها وحديثها"، ومن خلال هذه الدراسة تبين الآتي:يعد محمود من شعراء التجديد الذين انحرفوا بعبارتهم الشعرية؛ لتكون عبارة عن يومية شعبية تمس واقع الحياة، تستوعب معطياتها ومستجداتها المتلاحقة، ومن بواعث تكريس اللغة اليومية في أشعاره عمله في مجال الإعلام، واستعمال اللغة اليومية عنده دليل على رغبته، بأن الشعر للجميع، وأن العبارة لا ينبغي أن تبقى في "برج عاجي"، وكذلك القدرة والموهبة الشعرية التي يمتلكها محمود جعلته ينظم الشعرين العمودي والحر، كما استطاع من خلال ثقافته الواسعة، أن يبني معجما يوميا شعبيا.غالبية التراكيب والأنساق اللغوية في أشعار محمود، مستقاة من الموروث الشعبي الأردني، فتارة يأتي بها كما هي، وتارة يعيد بناءها بقالب لغوي يكسبها نكهة شعبية جديدة مستساغة.