السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"توظيف اللغة في شعر حيدر محمود".. إصدار جديد لعبدالله عمايرة

5577b3260d2cebb517569e0d6daebe52
الشاعر حيدر محمود
عمان- بدعم من وزارة الثقافة صدر كتاب بعنوان "توظيف اللغة اليومية والشعبية في شعر حيدر محمود" لعبدالله محمد عمايرة، يتحدث فيه عن توظيف محمود للغة اليومية في شعره.اضافة اعلان
يتضمن الكتاب ثلاثة فصول يتحدث الأول منها، عن اللغتين الشعرية واليومية "مفهوهما وحضورهما في الشعر الحديث"، وأبرز شعراء اللغة اليومية، وموقف حيدر محمود من لغتي الشعر اليومية والشعبية، فيما يرصد الفصل الثاني بعضا من الألفاظ الشعبية واليومية المكررة في شعر حيدر محمود، الألفاظ العامية من أصل فصيح، الألفاظ الدخيلة في اللهجة الأردنية، ألفاظ النباتات الشعبية الأردنية، الألفاظ الحضارية المعاصرة، وألفاظ الفلكلور الشعبي، "الفنون، الموسيقا، الغناء الشعبي، الملابس الشعبية".
فيما يبين الفصل الثالث، بعض الأنساق والتراكيب اللغوية اليومية المستمدة من الموروث الشعبي ودلالاتها "الأمثال الشعبية، الكنايات الشعبية، السرد القصصي، الأدعية الشعبية، القسم الشعبي، الأغنية الشعبية"، حيث جسدت هذه الأنساق جزءا من المورث الشعبي الأردني الذي نعتز ونفتخر به.
في مقدمته للكتاب، يتحدث عمايرة عن اللغتين اليومية والشعبية في شعر حيدر محمود، فهو من الشعراء الأردنيين الذين ساهموا في عملية التأسيس لحركة الشعر في الأردن، حيث امتازت لغته الشعرية بالروح الشعبية، وبالصور الإبداعية الخلاقة التي لامست وجدان الشعب، وجسدت همومه وقضاياه؛ إيمانا منه أن العبارة الشعبية الدارجة أكثر مرونة في التعبير عن مستجدات الحياة ومتطلبات العصر الحديث.
ويوضح المؤلف، أن من غايات الشعر أن يبقى لصيقا بالحياة اليومية والروح الشعبية، ويلامس الواقع المعيش، فمن حق الناس على اختلاف مستوياتهم الثقافية أن يتذوقوا هذا الشعر ويتفاعلوا معه، فالتجديد عند حيدر لم يقتصر على مستوى اللغة اليومية الدارجة فحسب، بل امتد أيضا إلى الشكل والجوانب الفنية، سواء أكان ذلك على مستوى الصورة أو الوزن أو القافية.
وعلى مستوى تعدد الأغراض في القصيدة الواحدة، وهذا ما لم نألفه في الشعر القديم، حيث غلبت عليه وحدة الموضوع، فهو من شعراء الأردن اللامعين الذين يملكون مواهب حقيقية، والتي أهلته إلى نظم القصيدة العمودية وقصيدة الشعر الحرة، بلغة يومية سلسلة ذات طابع شعبي مستحب، بحسب عمايرة.
ويتحدث المؤلف عن تجربة محمود الشعرية، فيقول: "إنها تحمل بعدا وطنيا وقوميا فضلا عن كونها إنسانية؛ ذلك لأنها جاءت معبرة عن قضايا أمته، فقد انشغل بالوحدة العربية، وكتب لها أشعارا تفيض بالعواطف الصادقة، والكلمات العذبة، فقد حظي بمكانة مرموقة، وقد فاضت قصائده حبا لوطنه أرضا وقيادة وشعبا، فحب الوطن يجري في عروقه، فهو يفخر ببلد النشامى في حله وترحاله؛ ولهذا أحبه الأردنيون وتغنوا بقصائده".
ويشير عمايرة، إلى أن فلسطين في وجدان وقلب محمود نابضة بالحب، وأملا يجسد إرادة قوية. فقد كانت أشعاره جسرا منيعا يربط بين الأردن وفلسطين، وهذا ما جعل تجربته الشعرية الصادقة تحظى بثقة جماهيره، ولعل قصيدة "نهر الأنبياء"، تجسد نقاء سريرته، حيث يرى أن العلاقة بين الأردن وفلسطين علاقة الروح بالجسد، وأنهما توأمان متحابان.
في الخاتمة، يرى المؤلف أن اللغة تعد من أهم العناصر الرئيسية التي تتشكل منها بنية العمل الأدبي ومضامينه، ولعل القارئ الذي يقرأ نصا لا يخاطب ذوقه ولا يعبر عن واقعه المعيش سرعان ما ينفر منه، فالنفس البشرية تواقة إلى البسيط المألوف الذي يوافق هواها، ومن هنا، انتبه شعراء العصر الحديث إلى ضرورة أن تكون لغتهم الشعرية ملامسة لواقع الحياة وتفاصيلها، وهي ما تسمى "بلغة الحياة  اليومة والشعبية".
ويعتبر عمايرة، أن الوقوف على الحركة الأدبية في الأردن ضرورة، لذلك وقف على أشعار أحد الشعراء الأردنيين اللامعين وهو حيدر محمود، وهو من شعراء التجديد الذين انحرفوا بعبارتهم الشعرية؛ لتكون عبارة يومية شعبية تمس واقع الحياة، وتستوعب معطياتها ومستجداتها المتلاحقة، لافتا، إلى أن استعماله للغة يومية بسيطة ما هو إلا دليل قاطع على رغبته وإصراره على أن تصل تجربته الشعرية للجميع، فهو بالنهاية صاحب رسالة وقضية، ولا يريد لعباراته الشعرية أن تبقى في "برج عاجي".
ويرى المؤلف، أن محمود استطاع من خلال ثقافته وخبراته الشعبية ورغبته الجامحة في الاقتراب من وجدان الناس، أن يبني معجما يوميا شعبيا في أشعاره، ولطالما لامس هذا المعجم وجدان الجماهير على اختلاف مستوياتهم الثقافية والاجتماعية، مبينا أن محمود لا يعجزه أن يكتب شعره على غرار القصيدة العمودية القديمة، فقد كتب في مختلف البحور العروضية بإحكام وإبداع، إلا أنه آثر أن يكون شعره، مزيجا من نمط القصيدة "قديمها وحديثها"، ومن خلال هذه الدراسة تبين الآتي:
يعد محمود من شعراء التجديد الذين انحرفوا بعبارتهم الشعرية؛ لتكون عبارة عن يومية شعبية تمس واقع الحياة، تستوعب معطياتها ومستجداتها المتلاحقة، ومن بواعث تكريس اللغة اليومية في أشعاره عمله في مجال الإعلام، واستعمال اللغة اليومية عنده دليل على رغبته، بأن الشعر للجميع، وأن العبارة لا ينبغي أن تبقى في "برج عاجي"، وكذلك القدرة والموهبة الشعرية التي يمتلكها محمود جعلته ينظم الشعرين العمودي والحر، كما استطاع من خلال ثقافته الواسعة، أن يبني معجما يوميا شعبيا.
غالبية التراكيب والأنساق اللغوية في أشعار محمود، مستقاة من الموروث الشعبي الأردني، فتارة يأتي بها كما هي، وتارة يعيد بناءها بقالب لغوي يكسبها نكهة شعبية جديدة مستساغة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جانب من الجلسة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل-(من المصدر)

مختصات بأدب الطفل: الأسرة تتحمل مسؤولية تنمية "مواهب الأبناء"

منذ 20 دقيقة
غلاف الكتاب-(من المصدر)

الأسير أبو حنيش يحرر إجابات عن كيفية الكتابة خلف الأبواب الموصدة

09 أيار 2024
منتدى الفكر العربي يستقبل وفدا عسكريا من جامعة الدفاع الباكستانية

منتدى الفكر العربي يستقبل وفدا عسكريا من جامعة الدفاع الباكستانية

09 أيار 2024
جانب من حفل تكرسم الفائزين بجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال 2024

هيئة الشارقة للكتاب تكرم الفائزين بجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال 2024

08 أيار 2024
فايز قزق في شومان الفنان المسرحي الأقدر على التميز الإبداعي

فايز قزق في شومان: الفنان المسرحي الأقدر على التميز الإبداعي

07 أيار 2024
جانب من الندوة لتوقيع كتاب مهند أبو فلاح-(من المصدر)

أبو فلاح يوقع "كتابات فكرية وسياسية" في المكتبة الوطنية

07 أيار 2024
افكار و مواقف
ترجمات
1715432581158033100

كيف أصبحت احتجاجات الطلاب من أجل غزة عالمية‏؟

ترجمات |منذ 19 دقيقة
1715432982838052300

كنت في رفح وأفزعني ما رأيت

ترجمات |منذ 20 دقيقة
بايدن

بايدن يسعى إلى ممارسة سياسة القوة في العلاقة مع إسرائيل

ترجمات |منذ 22 دقيقة
1715346591337120400

الذكاء الاصطناعي والتحكم في مسار حروب المستقبل

ترجمات |10 أيار 2024
النساء الحوامل في غزة ليس لديهن مكان آمن يذهبن إليه وواجهن تحديات لا يمكن تصورها

المعاناة الصامتة للنساء الفلسطينيات‏

ترجمات |08 أيار 2024
"فقدان الأمل".. صورة من السودان - (المصدر)

بعد عام من الحرب السودان دولة فاشلة ‏

ترجمات |07 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
14 copy

الاحتيال الإلكتروني

تلفون يوم الجمعة 09 أيار 2024

تلفون يوم الجمعة

العصف الذهني للطعام في الأردن 08 أيار 2024

hajjaj copy

ابني 07 أيار 2024

hajjaj

منخفض 06 أيار 2024

hajjaj copy

الجامعات حول العالم 05 أيار 2024

الجامعات حول العالم
 
 