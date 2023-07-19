الخميس 20 تموز 2023
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توقيع اتفاقية تعاون بين جبل عمان ناشرون ومركز الريادي بإربد

جانب من توقيع الاتفاقية- (من المصدر)
جانب من توقيع الاتفاقية- (من المصدر)
 وقعت أول من أمس، اتفاقية تعاون بين جبل عمان ناشرون ومركز الريادي الأردني في إربد. وبموجب الاتفاقية التي وقعها المدير التنفيذي لجبل عمان ناشرون سنان صويص، ومن المركز الريادي الأردني أسامة المشتولي، سيتم تجهيز مكتبة في المركز تحتوي على مجموعة من كتب جبل عمان ناشرون المتخصصة في ريادة الأعمال والتسويق والتصميم الجرافيكي، والتي تعتبر مهمة في مجال تطوير وتأهيل الشباب، حيث ستكون المكتبة نقطة انطلاق لفعاليات تعليمية وتوعوية تهدف إلى تطوير الشباب الأردني وزيادة وعيه في هذه المجالات.اضافة اعلان
كما تهدف الاتفاقية إلى فتح فرص جديدة لتطوير ودعم الشباب في محافظة إربد بشكل خاص ومحافظات المملكة بشكل عام لخلق بيئة جاذبة لرواد الأعمال من جيل الشباب.
يشار إلى أن المركز الريادي في إربد تأسس بهدف العمل على قيادة المشاريع الريادية التي تسهم في بناء مجتمع مبتكر يحقق مستقبلًا أفضل للشباب الأردني. -(بترا)
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