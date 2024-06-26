توقيع كتاب "البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة" بحضور كتاب وأكاديميين

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أشهر مختبر السرديات الأردني، أول من أمس، في دائرة المكتبة الوطنية بعمان، كتاب "البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة" للكاتبة أريج أمجد الطوالبة، الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، وسط حضور جمع من الكتاب والأكاديميين.وشارك في حفل الإشهار الذي أداره رئيس مختبر السرديات الكاتب مفلح العدوان، الناقد الدكتور عمر ربيحات، والكاتب الزميل ابراهيم السواعير، والمؤلفة أريج الطوالبة، والكاتب والروائي رمضان الرواشدة.قال رمضان الرواشدة: "إن الرواية، اليوم، أخذت حيزا كبيرا، في مجتمعنا العربي، بعد أن كانت صنعة أوروبية والشعر هو ديوان العرب، وشاعر القبيلة هو الناطق الإعلامي باسمها. وإنني مؤمن ألا مكانة لدولة لا تعلي من شأن الثقافة، ولا مكانة لدولة ليس لها شاعرها الذي يمجد إنجازاتها".ورأى الرواشده، أنه لا مكانة لأي دولة إن لم تمتلك، كاتبا يسرد قيمها الاجتماعيّة والشعبية والثقافيّة والسياسية، ويعبر عن هويتها الوطنية وأصالة انتمائها. فنحن شعوب كانت في مقدمة الأمم وتراجعت؛ لأن الأفكار الظلامية والضلالية، التي انتشرت، تحارب الثقافة والفن، رغم أن الأمم تتقدم بما تقدمه من الفنون والثقافة.وأشار الرواشدة إلى أنه، في السنوات الأخيرة، يزداد الاهتمام بكتابة الرواية وكتابها، وإن لم يكن على حساب الشعر، وأقيمت المنتديات والجوائز العربية الكبيرة لتمجيد فن الرواية، باعتباره من الفنون المتقدمة، في العالم اليوم، وباعتبار الرواية جزءاً من سردية المجتمعات والدول، وتستطيع التعرف إلى دول بكل تضاريسها وطقوسها الاجتماعية والثقافية من خلال نتاجها الروائي أو الثقافي، من دون أن تزورها بسبب تباعد الأمكنة.وقال الرواشدة: "إن الباحثة أريج الطوالبة، بذلت جهدا كبيرا من الدراسة والتقييم، في رسالتها، وهي الأولى التي تناقش أعمالي الروائية. وقد مزجت بين عناصر ثلاثة وهي: الدراسات المسبقة التي نشرت وتناولت الروايات، والمقابلة الشخصية، وتحليلها الذاتي ورؤيتها للروايات، والتي استندت إلى فهم عميق ومهم للنظريات الأدبية الحديثة".وخلص الرواشدة إلى أنه خلال كتابته للرواية حاول التركيز على أربع قضايا مترابطة ارتباطا عضويا وثيقا وهي: الشخصية الأردنية والمكان الأردني وهويتنا الوطنية والبعد النضالي للأردنيين من أجل فلسطين. غإن عمران الحمراوي وجنوبي بن سمعان وعودة المهطوان والحاجة ثقله وغسان الحوراني وحمد الطفيلي وأم محمد الكركية… وغيرهم تعبيرا جزئيا عن الشخصية الأردنية. في حين أن حي الشامية في معان وجبل الهاشمي الجنوبي والشوبك وقرية راكين الكركية وحي الكركية في صويلح وإربد وجامعة اليرموك وغيرها، تمثل بعض ملامح المكان الأردني الذي تناولته في رواياتي.وأكد عمر ربيحات، أن كتاب الطوالبة الذي يحمل عنوان: "البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة"، محكم البناء وعلى سوية عالية، سارت به الكاتبة وفق منهجية علمية واضحة المعالم، سبرت من خلاله أغوار التجربة الروائية للرواشدة، مركزة على الجوانب الفنية التي تميز الروائي الحاذق عن غيره من الروائيين، ذلك أن الجوانب الموضوعية على أهميتها، لا تبرز القدرة الروائية، كما تبرزها الجوانب الفنية.وأضاف ربيحات: "تناولت الطوالبة في كتابها، أربعة فصول، في كل فصل عنصر من عناصر البناء الروائي، باسطة البحث في جميع جوانبه تفصيلا وتحليلا، مبدية مواطن القوة والأحكام والتنوع، الذي ميز هذه الروايات وجعلها جديرة بالبحث والدراسة"، مشيدا بالكتاب وبلغة الكاتبة وأسلوبها الأدبي الإبداعي في مناقشة وتحليل أعمال رمضان الرواشدة.من جانبه أشار الزميل إبراهيم السواعير، إلى ان الكتاب يضعنا بجو النص الروائي الذي يكتبه الأستاذ والصحفي والأديب والإعلامي والكاتب رمضان الرواشدة، ويحلل هذه النصوص وفق منهجيةٍ علمية مدعمة بالشواهد والشروحات والإحالات، ما يعطيه قيمة أكاديمية ويجعله كتابا يضيف إلى القراء الكثير في أغراض الكتابة وتقنياتها وأسلوب الكاتب الرواشدة وانزياحاته ولغته وشخصيات رواياته وأحداثها وأبعادها النفسية والفكرية وغير ذلك من المواضيعِ المهمة والتي تقدم ثقافة محفزة للروائيين الأردنيينَ الشبابِ في موضوع النقد، وكذلك تقدم علما من أعلام الرواية الأردنية بما حققته هذه الدراسة من قراءة عميقة لمرامي الكاتب وموقفه وشكل رواياته ومضمون هذه الروايات.فيما بينت الكاتبة الطوالبة، أن كتابها الذي تناول "البناء الفني في روايات رمضان الرواشدة"، تأتي أهميته من الوقوف على الإبداع الروائي في الأدب الأردني، وعلى مدى نضوج التجربة والإبداع الروائي لدى الرواشدة، الكاتب الحداثي التجريبي الذي يأخذ بأحدث ما وصل إليه الخطاب الروائي، إضافة إلى أسلوبه الذي أهله لنيل جائزة نجيب محفوظ للرواية العربية في العام 1994، مما يدل على أن محاولاته التجريبية تتسم بالجدية والعمق، وهذا يشير إلى قدرته على توظيف عناصر الرواية في أعماله بطريقة يقدم فيها للقارئ عملا روائيا يتميز بالتماسك والانسجام.واضافت الطوالبة أن دراستها اتكأت على المنهج الاستقرائي التحليلي وتهدف إلى الكشف عن عناصر البناء الفني التي اتبعها رمضان الرواشدة، وبنيت عليها رواياته، وبينت أن سبب اختيار موضوع الدراسة يعود إلى الاهتمام بدراسة الأعمال الأدبية المحلية بشكل عام والروائية بشكل خاص.