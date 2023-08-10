توقيع مذكرة تعاون بين دائرة المكتبة الوطنية وجامعة البلقاء التطبيقية

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في إطار سعيها الدائم لبناء شراكات مع المؤسسات الرسمية والخاصة لما يحقق مبدأ التعاون المشترك تم اليوم الخميس 10/8/2023 توقيع مذكرة تعاون ما بين المكتبة و جامعة البلقاء التطبيقية في مقر الجامعة، ووقع عن الدائرة مديرها العام الأستاذ الدكتور نضال الأحمد العياصرة وعن الجامعة رئيسها الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني.وتهدف مذكرة التعاون الى الإعداد لمختلف النشاطات الثقافية والمهنية من خلال التعاون في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والتدريب وتسهيل زيارة الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية للمكتبة من أجل نشر الوعي بأهمية المكتبات من خلال وسائل الإعلام المختلفة وتبادل الموارد التعليمية بين الفريقين بالإضافة الى التعاون في مجال البحث والنشر أعمال التوثيق والبحث العلمي وتنمية التعاون المشترك بين الجهتين،بالإضافة الى تبادل المطبوعات والكتب والمخطوطات والوثائق التي من شأنها المساعدة على تنمية المعارف الوثائقية والثقافية بينهما.وخلال حفل التوقيع قدم عطوفة أ.د العياصرة شكره إلى رئيس الجامعة مثمناً على الدور الذي تقوم به الجامعة خاصة في تأهيل كوادرها التعليمية ، استعداد الدائرة لتدريب موظفين من الجامعة على عمليات الأرشفةبدوره عبر د. العجلوني عن شكره لمدير المكتبة مبيناً الدور الذي تقوم به المكتبة وأهميته في حفظ وأرشفة كل ما يتعلق بالمملكة الأردنيّة الهاشميّة .وفي نهاية التوقيع قام د. العياصرة بإهداء د. العجلوني نسخة من مجلدات جريدة الشرق العربي