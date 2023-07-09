تيار القدس الثقافي في رابطة الكتاب يعقد مؤتمره العام

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- عقد تيار القدس الثقافي في رابطة الكتاب الأردنيين، يوم الجمعة، مؤتمره السنوي للعام 2023، بحضور ثلاثة وثلاثين مشاركًا.أقر المؤتمر التقريرين المالي والإداري اللذين أعدتهما اللجنة التحضيرية للمؤتمر، بعد مناقشات مستفيضة، تناولت واقع التيار والأسباب التي حالت دون فوزه في الدورة السابقة لانتخابات الرابطة، وما هو المطلوب اليوم لإعادة الاعتبار للرابطة، وكيف يمكن إعادة مبنى الرابطة إلى جبل اللويبدة، حيث يتكثف المشهد الثقافي.كما ناقش المؤتمر الواقع الثقافي في الأردن، وغياب وزارة الثقافة عن المشهد العام لثقافة التنوير، وتبنيها ثقافة "ليبرالية" تغريبية تقطع مع تراثنا الإيجابي، وتحول دون قدرتنا على اجتراح مشروعنا الثقافي العروبي التقدمي.وأقر المؤتمر تعديلات على اللائحة الداخلية للتيار، أبرزها: تخفيض عدد أعضاء الأمانة العامة إلى تسعة، يضاف إليهم أعضاء الهيئة الإدارية من تيار القدس الثقافي، والسماح لعضو الأمانة العامة بالترشح لانتخابات الرابطة.وفي نهاية أعمال المؤتمر انتخب المشاركون أعضاء الأمانة العامة الجديدة، وهم الزملاء: عليان عليان ود. توفيق شومر ود. جهاد حمدان ورامي ياسين وزيد حمد ورولا نصراوين وشوكت السعدون ود. سلوى العمد ومحمد أبوعريضة. يضاف إليهم، حسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية، الأعضاء الحاليين في الهيئة الإدارية للرابطة من أعضاء تيار القدس الثقافي، وهم د. يوسف ربابعة ونبيل عبدالكريم وعبدالسلام صالح.