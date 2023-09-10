ثلاثية التنمية المستدامة في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية جهد

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قال الله تعالى: "فأما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض"انها ثلاثية الانسان والزمان والمكان للتنمية المستدامة. فتحقيق المنفعة للناس يرتبط ارتباطا وثيقا بالعنصر البشري ومكان المعيشة والمرحلة الزمنية.ويأتي ترابط هذه العناصر الثلاثة ليعكس أهمية التكامل والتداخل ما بينها وأيضا اهمية المحافظة على كل عنصر بشكل منفصل لتكتمل دائرة التنمية المستدامة.بدءاً من أهمية العنصر البشري ومعرفة احتياجاته وقدراته واشراكه بالعمل التنموي. فمنفعة البشر تتسع لتشمل الصحة والتغذية والعمل والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي والتمكين الاقتصادي والسياسي وغيرها. فالنافع للبشر هو حقيقي لأنه يلبي حاجة اصيلة للفرد وللمجموعة ولا يُملى او يفرض عليهم من الخارج وهو نابع من حياتهم اليومية.وتنمية البشر مرتبطة بأرضهم وبيئتهم ومكان تواجدهم، لذلك تظهر البيئة الطبيعية المحلية كحاضنة للتنمية البشرية المستدامة. وباختلاف بيئات السكن وأماكن الاستقرار للناس تظهر أهمية المحافظة على الأرض والطبيعة ومحاولة فهمها ودراستها لأنها تشكل عنصراً هاماً من عناصر التنمية. ان غياب بيئة مستدامة قادرة على توفير الموارد قد يؤدي الى تقطع التنمية المستدامة. فالبيئة هي وطن للتنمية وحاضنة لها وباعتبارها توفر المصادر والموارد التي تستخدم في التنمية فالمحافظة على البيئة والارض هو شرط من شروط الاستدامة والمكوث.ولعامل الزمن دور كبير في التنمية البشرية. فالتنمية البشرية مرتبطة بالأعمار المختلفة وباستمرارية التنمية وعدم انقطاعها. ان المرحلة العمرية من العوامل الحاسمة في تحديد نوع العمل التنموي. فالتنمية المستدامة دائمة المواكبة للمراحل العمرية للبشر ومستدامة بحيث انها تتوفر للجيل بعد جيل ولا تنضب وسمتها الديمومة والاستمرار. ان التذبذب والتقطع في نفع الناس قد يعكس خللا في عملية التنمية فتفقد سمة الاستدامة وقد يكون لها ابعادا سلبية على الانسان والبيئة.ومن الامثلة التي تتجلى فيها التنمية البشرية المستدامة عمل الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد). فالاستمرارية والديمومة في العمل التنموي على مدى أكثر من خمس وأربعين عاما تعكس الاصالة فيما يقدمه (جهد) بسبب ارتباطه المباشر بالناس ومعرفة حاجاتهم في مناطق المملكة المختلفة من الشمال الى الجنوب.مما يميز العمل التنموي في (جهد) مدى ملكية المجتمع المحلي للمراكز وادارتها وقيادة العملية التنموية فيها. من الركائز التي توجه عمل (جهد) حقيقة ان أبناء المجتمعات المحلية لديهم القدرة او قادرين على اكتساب القدرة لتوجيه دفة العمل التنموي لأنهم الأعلم بالواقع التنموي ولذلك يهدف الصندوق الى تجسيد مبادئ الحوكمة واللامركزية والمشاركة الحقيقية في نهج عمله وذلك من خلال اللجان الشبابية واللجان النسوية والمجالس الإقليمية في 52 مركزا تنمويا على امتداد المملكة.ومما يلفت النظر في عمل (جهد) التركيز على أهمية البيئة ودورها في الاستدامة حيث تم تخصيص برنامج كامل للاستدامة البيئية يتقاطع عمله مع جميع البرامج الأخرى مثل برنامج الحماية والدمج والذي يهتم بالفئات المهمشة مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الأكثر هشاشة مثل اللاجئين والايتام والمستضعفين وبرنامج الابتكار والفرص والذي يمنح الشباب فرصة للإبداع والتميز بما يتماشى مع متطلبات العصر وبرنامج الحوكمة المحلية والذي يعني بتمكين جميع فئات المجتمع واشراكهم في عملية صنع القرار. ان البرامج التنموية المتنوعة والمتقاطعة تعكس شمولية التنمية التي تقدم لجميع المواطنين كل حسب احتياجاته من خلال نظام بيئي تفاعلي داخل (جهد) يعنى بكل تفاصيل التنمية المستدامة.وأخيراً، ان للتنمية البشرية صوراً ونماذج مختلفة وعديدة ولكن تكمن الحكمة في طرق التكيف والتعامل مع المتغيرات وخصوصية المجتمعات والثقافات وتلبية احتياجاتهم لتبقى برامج التنمية مستدامة وماكثة في الأرض كما أرادها الله في الآية الكريمة ولتبقى مواكبة للعصر الذي تقدم فيه هذه البرامج وملائمة للسمات الإنسانية للأفراد والجماعات.