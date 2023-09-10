الأحد 10 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

ثلاثية التنمية المستدامة في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية جهد

الدكتورة زينا محمد الكركي(منسقة التعلم والرعاية التربوية) ​
الدكتورة زينا محمد الكركي ​
قال الله تعالى: "فأما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض"
انها ثلاثية الانسان والزمان والمكان للتنمية المستدامة. فتحقيق المنفعة للناس يرتبط ارتباطا وثيقا بالعنصر البشري ومكان المعيشة والمرحلة الزمنية.  اضافة اعلان
ويأتي ترابط هذه العناصر الثلاثة ليعكس أهمية التكامل والتداخل ما بينها وأيضا اهمية المحافظة على كل عنصر بشكل منفصل لتكتمل دائرة التنمية المستدامة. 
بدءاً من أهمية العنصر البشري ومعرفة احتياجاته وقدراته واشراكه بالعمل التنموي. فمنفعة البشر تتسع لتشمل الصحة والتغذية والعمل والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي والتمكين الاقتصادي والسياسي وغيرها. فالنافع للبشر هو حقيقي لأنه يلبي حاجة اصيلة للفرد وللمجموعة ولا يُملى او يفرض عليهم من الخارج وهو نابع من حياتهم اليومية. 
 وتنمية البشر مرتبطة بأرضهم وبيئتهم ومكان تواجدهم، لذلك تظهر البيئة الطبيعية المحلية كحاضنة للتنمية البشرية المستدامة. وباختلاف بيئات السكن وأماكن الاستقرار للناس تظهر أهمية المحافظة على الأرض والطبيعة ومحاولة فهمها ودراستها لأنها تشكل عنصراً هاماً من عناصر التنمية. ان غياب بيئة مستدامة قادرة على توفير الموارد قد يؤدي الى تقطع التنمية المستدامة. فالبيئة هي وطن للتنمية وحاضنة لها وباعتبارها توفر المصادر والموارد التي تستخدم في التنمية فالمحافظة على البيئة والارض هو شرط من شروط الاستدامة والمكوث. 
ولعامل الزمن دور كبير في التنمية البشرية. فالتنمية البشرية مرتبطة بالأعمار المختلفة وباستمرارية التنمية وعدم انقطاعها. ان المرحلة العمرية من العوامل الحاسمة في تحديد نوع العمل التنموي. فالتنمية المستدامة دائمة المواكبة للمراحل العمرية للبشر ومستدامة بحيث انها تتوفر للجيل بعد جيل ولا تنضب وسمتها الديمومة والاستمرار. ان التذبذب والتقطع في نفع الناس قد يعكس خللا في عملية التنمية فتفقد سمة الاستدامة وقد يكون لها ابعادا سلبية على الانسان والبيئة. 
ومن الامثلة التي تتجلى فيها التنمية البشرية المستدامة عمل الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد). فالاستمرارية والديمومة في العمل التنموي على مدى أكثر من خمس وأربعين عاما تعكس الاصالة فيما يقدمه (جهد) بسبب ارتباطه المباشر بالناس ومعرفة حاجاتهم في مناطق المملكة المختلفة من الشمال الى الجنوب. 
مما يميز العمل التنموي في (جهد) مدى ملكية المجتمع المحلي للمراكز وادارتها وقيادة العملية التنموية فيها. من الركائز التي توجه عمل (جهد) حقيقة ان أبناء المجتمعات المحلية لديهم القدرة او قادرين على اكتساب القدرة لتوجيه دفة العمل التنموي لأنهم الأعلم بالواقع التنموي ولذلك يهدف الصندوق الى تجسيد مبادئ الحوكمة واللامركزية والمشاركة الحقيقية في نهج عمله وذلك من خلال اللجان الشبابية واللجان النسوية والمجالس الإقليمية في 52 مركزا تنمويا على امتداد المملكة.
ومما يلفت النظر في عمل (جهد) التركيز على أهمية البيئة ودورها في الاستدامة حيث تم تخصيص برنامج كامل للاستدامة البيئية يتقاطع عمله مع جميع البرامج الأخرى مثل برنامج الحماية والدمج والذي يهتم بالفئات المهمشة مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات الأكثر هشاشة مثل اللاجئين والايتام والمستضعفين وبرنامج الابتكار والفرص والذي يمنح الشباب فرصة للإبداع والتميز بما يتماشى مع متطلبات العصر وبرنامج الحوكمة المحلية والذي يعني بتمكين جميع فئات المجتمع واشراكهم في عملية صنع القرار. ان البرامج التنموية المتنوعة والمتقاطعة تعكس شمولية التنمية التي تقدم لجميع المواطنين كل حسب احتياجاته من خلال نظام بيئي تفاعلي داخل (جهد) يعنى بكل تفاصيل التنمية المستدامة. 
وأخيراً، ان للتنمية البشرية صوراً ونماذج مختلفة وعديدة ولكن تكمن الحكمة في طرق التكيف والتعامل مع المتغيرات وخصوصية المجتمعات والثقافات وتلبية احتياجاتهم لتبقى برامج التنمية مستدامة وماكثة في الأرض كما أرادها الله في الآية الكريمة ولتبقى مواكبة للعصر الذي تقدم فيه هذه البرامج وملائمة للسمات الإنسانية للأفراد والجماعات. 

د. زينا محمد الكركي/ منسقة التعلم والرعاية التربوية

الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية جهد

المهرجانات الثقافية في الكرك نافذة على الإبداع والصناعات الثقافية

المهرجانات الثقافية في الكرك نافذة على الإبداع والصناعات الثقافية 06 أيلول 2023

جانب من الندوة - (من المصدر)

"معان الثقافي" ينظم ندوة "علي عوجان قراءة في مسيرة وحياة" 06 أيلول 2023

الأميرة وجدان علي تفتتح معرض جائزة "أبدع"

الأميرة وجدان علي تفتتح معرض جائزة "أبدع" 06 أيلول 2023

مؤسسة عبد الحميد شومان

"شومان" تعلن الفائزين بجائزة أدب الأطفال 2023 05 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"شومان" تنظم "ماراثون القراءة" بمناسبة اليوم الوطني للقراءة

"شومان" تنظم "ماراثون القراءة" بمناسبة اليوم الوطني للقراءة

منذ 22 دقيقة
1694251882561276700

"الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لواء الكرك".. دراسة تاريخية للزواهرة

منذ18 ساعة
WhatsApp Image 2023-09-09 at 8.10.40 PM

جبر ابو فارس: 46 دار نشر تشارك في معرض فلسطين للكتاب 

منذ19 ساعة
1694079511949114000

"السعادة في المتخيل الأدبي" للسويلم.. دراسة في اللغة الوصفية

07 أيلول 2023
ندوة عن جائزة كتارا للرواية العربية في عمان

ندوة عن جائزة كتارا للرواية العربية في عمان

07 أيلول 2023
"بلوغ الجوزاء إلى مقامات أم الدرداء" إصدار جديد لـضرغام جبارين

"بلوغ الجوزاء إلى مقامات أم الدرداء" إصدار جديد لـضرغام جبارين

06 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا استردوا فلسطين ولا عاشوا في دولهم

ماهر أبو طير |اليوم

"وطنيتان"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قضايا مزمنة في الاقتصاد

سلامة الدرعاوي |اليوم

مثلثات تنموية في العقبة

نضال المجالي |اليوم

الطاقة مفتاح الاقتصاد

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات | منذ19 ساعة
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات |08 أيلول 2023
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات |06 أيلول 2023
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
 