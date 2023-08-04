"ثمانية وخمسون عاماً من الإعلام والأعلام" للإذاعي علي أسعد

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صدر عن وزارة الثقافة الاردنية كتاب للإعلامي المدرّب المعروف علي أسعد ، وذلك ضمن منشورات الفكر والثقافه، تحت عنوان ( ثمانية وخمسون عاماً من الإعلام والأعلام ) ينقل فيه الخبرة والمعرفة المتراكمة حول اساسيات العمل الإعلامي للجيل الصاعد في العصر الرقمي حيث المبادئ والركائز ثابتةٌ وإن اختلفت الطرق بين الأمس القريب واليوم المتحرك ، حيث ينقل الكاتب ُ القارئَ الى دوراته التدريبية التي تنقّل فيها في معظم العواصم العربية يحمل فيها زوّادته من ال Pour point presentation وفي هذا الحيّز التعليمي من الكتاب يتوجه الى الناطقين بأسماء دولهم وشركاتهم ومؤسساتهم، ليرشدهم كيف يواجهون الصحافة بأشكالها المختلفه في تدريبٍ يصفه المدرب بأنه مواجهة ناعمة لمتضادْينهذا عن الإعلام نفسه ، وأما الأعلام المشاهير فقد أفرد الكاتب حيزاً مُريحاً لمفكرين وأدباء وشعراء وموسيقيين كالبروفسور إدوارد سعيدوالقاص شكري عياد والشاعر أحمد عبد المعطي حجازي والموسيقار عمّار الشريعي ، ولم ينْس الكاتب علاقته العاطفية بزميلته التي قادته الى عش الزوجيه فأفرد حيزا لا بأس به من كتابه المدعم بالصور .