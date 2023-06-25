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جائزة ابن الجنوب الراحل محمد عياش ملحم الأدبية تستكمل ورشها في مجال القصة القصيرة في غور المزرعة جنوب الأردن

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جائزة ابن الجنوب تستكمل ورشها في مجال القصة القصيرة في غور المزرعة جنوب الأردن
عقدت جمعية تواصل الثقافية، ورشة حول فنون كتابة القصة القصيرة في غور المزرعة جنوب الأردن.
 وتأتي الورشة ضمن برنامج جائزة ابن الجنوب ..الراحل محمد عياش ملحم الأدبية في دورتها الثانية للعام 2023، في حقل القصة القصيرة.اضافة اعلان
واشتملت الورشة على التعريف بالجائزة، وإيصالها إلى أكبر شريحة من أبناء وبنات الوطن في محافظات الجنوب، إضافة إلى تقديم الخطوط العريضة لكتابة القصة القصيرة.
و قدم كل من د. سالم الفقير، منسق الجائزة لمحافظات الجنوب، والإعلامي محمد القرالة عضو مجلس إدارة الجائزة، ورشة تعريفية بالجائزة، وتدريبية في مجال القصة القصيرة.
كما اطلعا د. الفقير والقرالة على التجارب الشبابية في مجال كتابة القصة القصيرة في غور المزرعة، حيث كانت الورشة واللقاء، في مقر الجمعية الوطنية للرعاية والتأهيل، وبحضور رئيس الجمعية فتحي الهويمل.
وخلال اللقاء الذي تم بوجود عدد من أبناء وبنات المنطقة أشاد الدكتور سالم الفقير بالطاقات الشبابية المتواجدة هناك، مشيرا إلى أن انطلاق جائزة ابن الجنوب الراحل محمد عياش ملحم الأدبية شكلت منطلقا للإبداع في محافظات الجنوب.
 وأشار د. الفقير  إلى أن مجلس الجائزة قد وسع دائرة المشاركة في الجائزة لتشمل طلبة الجامعات في محافظات الجنوب كافة: الطفيلة، والكرك، ومعان، والعقبة، لافتا إلى ضرورة إرفاق صورة عن البطاقة الجامعية للراغبين بالمشاركة في الجائزة.
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