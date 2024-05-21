جائزة غسان كنفاني للرواية العربية تعلن عن القائمة الطويلة

أعلنت "جائزة غسّان كنفاني للرواية العربية" بدورتها الثالثة للعام 2024، عن أسماء الروايات التي وصلت للقائمة الطويلة.



وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية، التي تنظم هذه الجائزة الأدبية السنوية، أن القائمة ضمت 14 رواية من فلسطين و10 دول عربية من بينها مصر والسودان والمغرب وتونس واليمن.



وأضافت لجنة تحكيم الجائزة ستعلن عن القائمة القصيرة بعد إجازة عيد الأضحى خلال شهر حزيران/يونيو المقبل.



وضمت القائمة الطويلة روايات: "فاتنة القرية" لأمين صابر من السودان، و"كلاندستينو على جسر باسنو" لحسن المصلوحي من المغرب، و"صولو جماعي" لحسين الشريف من مصر، و"2067" ل سعد القرش من مصر، و"همهمة المحار" لصباح الفارسي من السعودية، و"قلادة الياسمين"لعامر أنور سلطان من فلسطين، و"وجعٌ لا بدَّ منه" لعبد الله تايه من فلسطين، و"باقي الوشم" لعبد الله الحسيني من الكويت، و"المُنتحِل" لعثمان شنقر من السودان، و"ربيع الإمام" لمحمد سيف الرحبي من سلطنة عُمان، و"أبشاق الغزال" لمحمد عبد العال من مصر، و"زهرة" لميسلون هاشم من العراق، و"برلتراس" لنصر سامي من تونس، و"السماء تدخن السجائر" لوجدي الأهدل من اليمن.



وفازت رواية "الديناصور" للمصري عمرو حسين بالجائزة في دورتها لعام 2023.

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وأطلقت وزارة الثقافة الفلسطينية "جائزة غسان كنفاني للرواية العربية"، لمناسبة مرور 50 عاماً على استشهاد الأديب غسان كنفاني.



وتعتبر الجائزة واحدة من أرفع الجوائز التي تمنحها فلسطين للناحية الاعتبارية والرمزية لغسان كنفاني، ولما يمثّله في الوجدانيْن العربي والفلسطيني، ولإسهاماته في الحركة الوطنية الفلسطينية والاشتباك الثقافي لصالح الهوية العربية والفلسطينية.



وتسعى الجائزة إلى تشجيع الكتابة الروائية وتقدير المساهمات التي تعزز التوجهات الجمالية والحضارية وتعمّق الوعي القومي والوطني، والقيم التي مثّلتها حياة غسان كنفاني ونضاله من أجل حرية شعبه وما قدم من أفكار ورؤى في كتاباته. وكالات

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