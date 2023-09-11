الإثنين 11 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

جائزة كتارا للرواية العربية تشارك بمعرض عمان الدولي

جائزة كتارا للرواية العربية تشارك بمعرض عمان الدولي
جائزة كتارا للرواية العربية تشارك بمعرض عمان الدولي
بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار ورئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي، جبر ابو فارس والمدير العام لمؤسسة الحي الثقافي كتارا (قطر) الأستاذ الدكتور خالد بن ابراهيم السليطي.اضافة اعلان

  وضمن فعاليات البرنامج الثقافي في معرض عمان الدولي للكتاب والذي سيتم افتتاحه يوم الخميس ٢١/٩ من الشهر الجاري وبتنظيم من اتحاد الناشرين الأردنيين يستضيف المعرض المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا_قطر  في ندوة حول أثر جائزة كتارا في الرواية العربية.
يحاضر فيها كل من:
ا.د.سناء الشعلان  
و عنوان ورقتها
مشهدية الجوائز العربية: جائزة كتارا للرواية أنموذجا.

و الاستاذ الدكتور عماد الضمور 
عنوان ورقته 

جائزة كتارا للرواية العربية عنوان محبة ورسالة إبداع.

والإعلامي: عمر كلاب
وعنوان ورقته
اثر الجوائز الثقافية على انتشار الرواية العربية.( كتارا نموذجا)


من الجدير بالذكر أن قطر هي ضيف الشرف لمعرض عمان الدولي لهذا العام  
وتأتي هذه الدعوة والمشاركة لتعزيز العلاقات الثقافية بين الدولتين الشقيقتين والتي تعزز التفاهم  والتقدير المتبادل،
 وتعد هذه  الجائزة سنوية أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي في قطر – كتارا منذ بداية العام 2014، وتقوم المؤسسة بإدارتها وتوفير الدعم والمساندة والإشراف عليها بصورة كاملة من خلال لجنة لإدارة الجائزة تم تعيينها لهذا الغرض.
1694079511949114000

"السعادة في المتخيل الأدبي" للسويلم.. دراسة في اللغة الوصفية 07 أيلول 2023

ندوة عن جائزة كتارا للرواية العربية في عمان

ندوة عن جائزة كتارا للرواية العربية في عمان 07 أيلول 2023

"بلوغ الجوزاء إلى مقامات أم الدرداء" إصدار جديد لـضرغام جبارين

"بلوغ الجوزاء إلى مقامات أم الدرداء" إصدار جديد لـضرغام جبارين 06 أيلول 2023

المهرجانات الثقافية في الكرك نافذة على الإبداع والصناعات الثقافية

المهرجانات الثقافية في الكرك نافذة على الإبداع والصناعات الثقافية 06 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1694345246491757300

حفل إشهار كتاب "رباعيات جنين" في المكتبة الوطنية

منذ17 ساعة
1694344661801691600

الأردن يشارك في فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب

منذ17 ساعة
"شومان" تنظم "ماراثون القراءة" بمناسبة اليوم الوطني للقراءة

"شومان" تنظم "ماراثون القراءة" بمناسبة اليوم الوطني للقراءة

منذ23 ساعة
الدكتورة زينا محمد الكركي(منسقة التعلم والرعاية التربوية) ​

ثلاثية التنمية المستدامة في الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية جهد

10 أيلول 2023
1694251882561276700

"الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لواء الكرك".. دراسة تاريخية للزواهرة

09 أيلول 2023
WhatsApp Image 2023-09-09 at 8.10.40 PM

جبر ابو فارس: 46 دار نشر تشارك في معرض فلسطين للكتاب 

09 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

قامت القيامة ولم تقعد في عمّان

ماهر أبو طير |اليوم

نعم.. إنها خيبة أمل

جهاد المنسي |اليوم

متلازمة الأدب والطب

د.عاصم منصور |اليوم

هل نحتاج اتفاقا جديدا مع صندوق النقد الدولي؟

أحمد عوض |اليوم

حيوية تبعث على الارتياح!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

أندية المحترفين.. قول وفعل

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات | منذ17 ساعة
1694336044931335200

الجزائر: نقص في الحبوب وعوز في الأفكار

ترجمات | منذ17 ساعة
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات |09 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات |08 أيلول 2023
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
 