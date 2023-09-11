جائزة كتارا للرواية العربية تشارك بمعرض عمان الدولي

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بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار ورئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي، جبر ابو فارس والمدير العام لمؤسسة الحي الثقافي كتارا (قطر) الأستاذ الدكتور خالد بن ابراهيم السليطي.وضمن فعاليات البرنامج الثقافي في معرض عمان الدولي للكتاب والذي سيتم افتتاحه يوم الخميس ٢١/٩ من الشهر الجاري وبتنظيم من اتحاد الناشرين الأردنيين يستضيف المعرض المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا_قطر في ندوة حول أثر جائزة كتارا في الرواية العربية.يحاضر فيها كل من:ا.د.سناء الشعلانو عنوان ورقتهامشهدية الجوائز العربية: جائزة كتارا للرواية أنموذجا.و الاستاذ الدكتور عماد الضمورعنوان ورقتهجائزة كتارا للرواية العربية عنوان محبة ورسالة إبداع.والإعلامي: عمر كلابوعنوان ورقتهاثر الجوائز الثقافية على انتشار الرواية العربية.( كتارا نموذجا)من الجدير بالذكر أن قطر هي ضيف الشرف لمعرض عمان الدولي لهذا العاموتأتي هذه الدعوة والمشاركة لتعزيز العلاقات الثقافية بين الدولتين الشقيقتين والتي تعزز التفاهم والتقدير المتبادل،وتعد هذه الجائزة سنوية أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي في قطر – كتارا منذ بداية العام 2014، وتقوم المؤسسة بإدارتها وتوفير الدعم والمساندة والإشراف عليها بصورة كاملة من خلال لجنة لإدارة الجائزة تم تعيينها لهذا الغرض.