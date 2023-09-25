الإثنين 25 أيلول 2023
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جاسم البوعينين يؤكد حرص وزارة الثقافة القطرية على المشاركة بمعرض عمان للكتاب

جاسم البوعينين يؤكد حرص وزارة الثقافة القطرية على المشاركة بمعرض عمان للكتاب
جاسم البوعينين يؤكد حرص وزارة الثقافة القطرية على المشاركة بمعرض عمان للكتاب
أكد المشرف العام على جناح دولة قطر ضيف الشرف لمعرض عمان الدولي للكتاب، ومدير معرض الدوحة الدولي للكتاب، جاسم البوعينين حرص وزارة الثقافة في قطر على المشاركة في معرض عمان للكتاب منذ سنوات طويلة، موضحا أن المشاركة هذه العام جاءت متميزة كون قطر ضيف شرف الدورة (22) من المعرض.اضافة اعلان
وقال في تصريح صحفي اليوم، إن هذا المشاركة تتمثل بعرض الانتاج الفكري القطري، واصدارت وزارة الثقافة، وكل ما هو جديد من إصدارات، إضافة إلى الترويج للمكتبة الالكترونية الخاصة بجميع إصدارات الوزارة، والتي هي متاحة للجمهور لتصف الكتب عبر شبكة الانترنت، وتحميلها عبر الكمبيوتر او  الهتف الذكي او الأجهزة اللوحية.
وأضاف البوعينين، ان المشاركة تشتمل أيضا على وجود عدد من دور النشر القطرية التي تعرض الانتاج الفكري القطري في المعرض، مع ابراز جماليات دولة قطر من خلال عرض صور لمدينة الدوحة كنوع من الترويج لعاصمة قطر التي كانت محور الاهتمام في معظم الفعاليات التي اقيمت فيها خلال الأعوام الماضية، وبرنامج ثقافي متنوع من ندوات ثقافية، وأمسيات شعرية، وندوات فكرية وادبية.
واشاد بالجمهور الاردني من رواد المعرض، وممن قاموا بزيارة جناح ضيف الشرف، واصفا اياهم ب"الجمهورالمحب للقراءة"، وتجلى واضحا من خلال اهتمامهم بالسؤال عن مؤلفين قطريين، وهذا شيء يسعدنا ويثلج صدورنا، ويدفعنا للمشاركة بشكل دائم في معرض عمان للكتاب..". 
وتحدث البوعينين عن العلاقات الأخوية القوية التي تربط الأردن وقطر في كل المجالات ومنها المجال الثقافي، معربا عن شكره لكل القائمين على معرض عمان الدولي للكتاب على ما كل ما قدموه.
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