الأحد 30 تموز 2023
النسخة المطبوعة

جامعة أكسفورد تحتفي بالشاعر عبدالعزيز سعود البابطين

جامعة أكسفورد تحتفي بالشاعر عبدالعزيز سعود البابطين
جامعة أكسفورد تحتفي بالشاعر عبدالعزيز سعود البابطين
احتفاءً بالشاعر عبدالعزيز سعود البابطين، وتقديرًا لمشاريعه الرائدة في المجالات الثقافية في الشعر والأدب واللغة العربية على المستوى العربي والدولي، اختارت جامعة أكسفورد ثلاثة أبيات من قصيدة «الإبداع الخالد» في ديوانه الثالث «أغنيات الفيافي»؛ لتُنقش بخط عربي سلس على لوحة خشبية أنيقة معلقة في صدر قاعة الأساتذة بكلية الدراسات الشرقية - قسم العلوم الإنسانية بالجامعة الإنجليزية العريقة؛ حيث تقع عليها عين كل من يدخل القاعة بما يشعر معه الطلاب والأساتذة والزائرون العرب بخاصة الكويتيون بمزيج من مشاعر الألفة والسعادة والاعتزاز بالشعر العربي وما يحمله عبر العصور من قيم إنسانية رفيعة، تتجسد في إبداع الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين الذي يمثل تصويرًا صادقًا لحياته ومواقفه وآرائه ومبادئه، إذ يقول في هذه الأبيات:اضافة اعلان

خَلِّدْ سِجلَّكَ فالبَقاءُ قليلُ
إنَّ الزَّمانَ - بعمرهِ - لطويلُ
واسكُبْ عطاءكَ للجميع فإنَّهُ
يبقى العطاءُ وغيرُهُ سَيزولُ
واعلَمْ بأنَّ المَرْءَ يَفَقِدُ قَدْرُهُ
إنْ عاشَ بين النَّاسِ وهْوَ بخيلُ
واختيار هذه الأبيات يعكس وعي جامعة أكسفورد بقيمة الرسالة التي يدعو إليها الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين في شعره، والتي نجح في تحقيقها عمليًّا من خلال المنجز الذي قدمه على مدى رحلة طويلة من العطاء الثقافي في مجالات متعددة.
وعلى مقربة من هذه الأبيات المعلقة اليوم على جدران جامعة أكسفورد تقع شجرة السلام التي غرسها الشاعر عبدالعزيز سعود البابطين في حديقة الجامعة يوم 2 يونيو 2016م، وكُتِبَ عليها باللغتين العربية والإنجليزية: «إهداء من الشعب الكويتي لهذا الصرح العلمي تعبيرًا عن استمرار المودة والتقدير».
الجدير بالذكر أن هذا الاحتفاء ليس هو التكريم الأول الذي تمنحه جامعة أكسفورد للشاعر عبدالعزيز سعود البابطين؛ فقد سبق أن أطلقت الجامعة اسمه على كرسي اللغة العربية الأقدم في انجلترا «أستاذية لوديان» الذي أسسه وليم لود رئيس جامعة أكسفورد عام 1636م آنذاك ، وتعتبر «أستاذية لوديان» للغة العربية من أهم وأقدم الكراسي التي أتاحت للغة العربية الوصول إلى جامعة أكسفورد العريقة، حيث بدئ بتطبيق الفكرة عام 1636م حين رأى وليام لود أن لا وجود للغة العربية في الجامعة، فطلب من صديق له كان ممثلا دينيا لبريطانيا في حلب بسورية أن يتعمق بدراسة اللغة العربية وآدابها حتى يعود ليتولى المنصب، وتم ذلك، وأصبح الكرسي بداية من 15 سبتمبر 2016 يحمل اسم «كرسي عبدالعزيز سعود البابطين لوديان للغة العربية»
إن تكريم شخصية ثقافية كويتية بقيمة وقامة الشاعر الكبير عبدالعزيز سعود البابطين يأتي تأكيداً لعطاءاته الواسعة في خدمة اللغة العربية والشعر العربي العابرة لحدود دولة الكويت إلى بقاع الوطن العربي والخارجي، ويعد تكريماً للعطاء الكويتي الحضاري والثقافي والإنساني.



العياصرة يرعى مؤتمر " قصص النجاح العربية 2023" في الجامعة الأردنية

العياصرة يرعى مؤتمر " قصص النجاح العربية 2023" في الجامعة الأردنية 27 تموز 2023

جانب من حفل الاشهار - (من المصدر)

إشهار "عمان أيام زمان" لعمر العرموطي في بيت عرار الثقافي 26 تموز 2023

جانب من الزيارة - (من المصدر)

وزير الثقافة اللبناني يزور معارض فنية بالمتحف الوطني 26 تموز 2023

ندوة علمية دولية لمفكرين وأكاديميين حول معاهدة لوزان الثانية - نحو شرق أوسط آمن

ندوة علمية دولية لمفكرين وأكاديميين حول معاهدة لوزان الثانية - نحو شرق أوسط آمن 26 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1690626021399078200

الشارقة تفتح أبوابها للمبدعين الأردنيين في "دوجو رواد الأعمال"

منذ13 ساعة
1690625763329065200

"بسمة أمل وشجى الروح" ديوانان جديدان يوقعهما سعيد تايه

منذ13 ساعة
1690611493272

ليلة من الغناء والطرب الأصيل على المسرح الشمالي في جرش

29 تموز 2023
WhatsApp Image 2023-07-28 at 5.06.21 PM

ندوة في "شومان" بعنوان "الثقافة والفن ودورهما في التنمية"

28 تموز 2023
1690522507686

عمر العبداللات يفتتح حفلات مهرجان جرش الجماهيرية

28 تموز 2023
غلاف الكتاب- (الغد)

تسابيح إرشيد تخط "إشكالية الوجود والعدم في شعر محيي الدين بن عربي"

27 تموز 2023
افكار و مواقف

سلطة المصادر الطبيعية والثروات الأردنية

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
ماهر أبو طير

التوقعات الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

"العالم الثالث" في عصر الما – بعد - إنسانية..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

عقبات تواجه الإصلاح الإداري

سلامة الدرعاوي |اليوم

كيف تبنى الدول؟

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

شيطنة وشيطان!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات | منذ13 ساعة
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات | منذ13 ساعة
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
‏حفل توقيع اتفاقية تصدير الحبوب بين أوكرانيا وروسيا العام الماضي - (أرشيفية)

طي اتفاقية الحبوب قد يؤسس لوقف لإطلاق النار في أوكرانيا

ترجمات |25 تموز 2023
 