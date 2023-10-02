جامعة النجاح تحتضن أشجار تخلد اسم الأكاديمي الكويتي الفلسطيني عكاشة



لم يخبر الدكتور سعد الدين أحمد عكاشة (1947-2023) مدينة نابلس مسقط رأسه إلا وهو صبي، فقد سافرت عائلته في طفولته للكويت التي احتضنتهم، ومن ثم عاد ليعيش في أحد بيوت عائلة الشرابي النابلسية، وبالتحديد في بيت جده لأمه، لثلاثة أعوام كانت كفيلة بنقش حواري البلدة القديمة وشوارعها وعمارتها المميزة في ذاكرته، عدا عن تفاصيل الحياة اليومية في فلسطين التي كان يستحضرها في أحاديثه مع عائلته وأصدقائه.

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تدرج المرحوم عكاشة في تعليمه حتى أصبح أستاذاً جامعياً وكرّس علمه في البحث والمعرفة؛ فكان خبيراً ومؤسساً لمشاريع صناعية في القطاع النفطي والطاقة بوجه عام في دولة الكويت والبلدان العربية، ولم تغب القضية الفلسطينية عن اهتماماته وحافظ على بوصلته التي تشير إلى الحق، ورحل عن عائلته ومحبيه وهو ثابت على مبادئه في آذار/ مارس 2023.

كان رحمه الله أحد المؤمنين بعمل وأهداف العربية لحماية الطبيعة الرامية لدعم القطاع الزراعي والبيئي في فلسطين، وبعد رحيله، قررت عائلته أن تخلد اسمه بزراعة 240 شجرة مثمرة، اختارت العربية لحماية الطبيعة أن تربطها بمسقط رأسه في نابلس وتواصلت مع جامعة النجاح الوطنية التي رحبت بالأمر وغُرست أشتال الجوافة والتين في أول نشاط بالمزرعة الخاصة في كلية الزراعة التابعة للجامعة، على بعد أمتار من جدار الفصل العنصري بحضور عميد الكلية الدكتورة هبة الفارس، حيث سيعود ريع هذه الأشجار لصالح الطلاب غير المقتدرين في الكلية لتستمر مسيرة العلم ومسيرة عطاء عكاشة. فيما كان النشاط الآخر في بلدة عرابة جنين لحماية أحد الأراضي المهددة بالمصادرة.









