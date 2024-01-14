الأحد 14 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

جامعة فيلادلفيا تشكّل هيئة تحرير مجلّتها الثقافية

جامعة فيلادلفيا تشكّل هيئة تحرير مجلّتها الثقافية
جامعة فيلادلفيا تشكّل هيئة تحرير مجلّتها الثقافية
قرّر الدكتور عبدالله الجراح رئيس جامعة فيلادلفيا، تشكيل هيئة تحرير مجلّة فيلادلفيا الثقافية برئاسة الدكتور غسان عبد الخالق عميد كلية الآداب والعلوم التربوية وعضوية كل من: د. عمر الكفاوين مديرًا للتحرير، د. فيصل العمري سكرتيرًا للتحرير، د. رائدة خليل عضوًا، د. نور الزيود عضوًا، د. مصطفى الخوالدة عضوًا، د. يوسف أبو سمرة عضوًا، د. عبد الرزاق العقول عضوًا، د. مرام بني يونس عضوًا، د. طلال بني أحمد عضوًا، د. نيفين داود عضوًا، أ. تقى خشمان عضوًا.اضافة اعلان
والجدير بالذكر أن المجلة تنشر دراسات ومقالات في: العلوم الإنسانية (الآداب والفنون والترجمة والتاريخ والرحلات والدراسات الثقافية والنقدية واللسانية والسرديّة والشعرية والنسوية)، وفي التكنولوجيا والعلوم الطبيعية، كما تنشر نصوصًا إبداعية ومراجعات للكتب، وفقًا للشروط التالية:
• أن لا يزيد حجم الدراسة عن (2500 كلمة)، وأما المقالة فيكون حجمها في حدود (1000 كلمة)، وألاّ تكونا منشورتين في أي موقع آخر.
• لهيئة التحرير الحقّ في إجراء التعديلات المناسبة، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
• تعتذر هيئة التحرير عن عدم إعادة المادة؛ سواءٌ نُشرت أم لم تُنشر.
• يثبّت الاسم الثلاثي للكاتب مع صفته وعنوانه الإلكتروني، في رأس الصفحة الأولى من المقال أو الدراسة.
• تثبت الهوامش في آخر المقال أو الدراسة، إذا تطلب الأمر ذلك.
• الآراء الواردة في المقالات والدراسات المنشورة في المجلة، تُعبِّر عن آراء كتّابها ولا تعبِّر بالضرورة عن رأي هيئة تحرير جامعة فيلادلفيا.
• تُرسل المواد إلى رئيس هيئة التحرير عبر البريد الإلكتروني التالي:
Email: [email protected]
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
سليمان دغش

اتحاد الكتّاب التونسيين يدين الشاعر المُتصهين: عار عليك يا سليمان دغش

منذ24 ساعة
في ختام ملتقى الفجيرة الدولي للعود جائزة زرياب تستقر في الفجيرة

في ختام ملتقى الفجيرة الدولي للعود جائزة زرياب تستقر في الفجيرة

12 كانون الثاني 2024
1704963224397070400

في "رجال من فلسطين".. العلامة نويهض شاهد حي يوثق وقائع القضية

11 كانون الثاني 2024
WhatsApp Image 2024-01-11 at 11.53.41 AM

"رُسُوم وطَلَل".. عمل مسرحي سعودي إبداعي بمهرجان الكُتّاب والقُراء

11 كانون الثاني 2024
جانب من التأبين لأرواح الصحفيين في فلسطين-(من المصدر)

"شهداء عين الحقيقة في فلسطين".. تأبين لأرواح 109 صحفيين اغتالهم الاحتلال

10 كانون الثاني 2024
2b39d929-6fb0-40cd-9668-0ea79436a73a

"فيلادلفيا" تشكّل اللجنة المنظّمة لمؤتمرها 25 "العلوم الإنسانية والتربوية في ضوء التحول الإلكتروني"

10 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تحولت الحرب إلى إقليمية مصغرة

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

دعم السلع الغذائية في موازنة 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

محكمة العدل الدولية والاختبار الإنساني الدولي

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

دون كيشوت الدبلوماسية العربية

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات | منذ15 ساعة
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
 