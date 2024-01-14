جامعة فيلادلفيا تشكّل هيئة تحرير مجلّتها الثقافية

والجدير بالذكر أن المجلة تنشر دراسات ومقالات في: العلوم الإنسانية (الآداب والفنون والترجمة والتاريخ والرحلات والدراسات الثقافية والنقدية واللسانية والسرديّة والشعرية والنسوية)، وفي التكنولوجيا والعلوم الطبيعية، كما تنشر نصوصًا إبداعية ومراجعات للكتب، وفقًا للشروط التالية:
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• لهيئة التحرير الحقّ في إجراء التعديلات المناسبة، كلّما دعت الحاجة إلى ذلك.
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• يثبّت الاسم الثلاثي للكاتب مع صفته وعنوانه الإلكتروني، في رأس الصفحة الأولى من المقال أو الدراسة.
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