السبت 09 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

جبر ابو فارس: 46 دار نشر تشارك في معرض فلسطين للكتاب 

WhatsApp Image 2023-09-09 at 8.10.40 PM
اتحاد الناشرين الأردنيين
قال رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين جبر أبو فارس في تصريح صحفي اليوم إن عدد دور النشر الأردنية المشاركة في الدورة ال 13 من المعرض وصل الى 46 دار نشر تعرض إصداراتها المتميزة من كتب الأطفال، والكتب العلمية، والتاريخ، والتراث، وغيرها من مختلف الإصدارات.اضافة اعلان

وأضاف ان هناك حضورا لافتا للأردن في البرنامج الثقافي للمعرض الذي يشتمل على ندوات ثقافية متنوعة العناوين، وأمسيات شعرية بمشاركة شعراء، ومثقفين وفنانين أردنيين.

وأكد ابو فارس اهتمام الناشر الأردني بالمشاركة في معرض فلسطين الدولي للكتاب  بشكل دائم، لأنه معني بشكل خاص بنجاح هذا المعرض الذي يقام على أرض فلسطين الحبيبة في ظروف معروفة للجميع، ومعني ايضا بالتواصل مع أهلنا الفلسطينيين في هذه الدورة التي تعتبر الأكبر والأضخم في تاريخ دورات المعرض.

ويشار  إلى أن معرض فلسطين الدولي للكتاب قد بدأت فعالياته الخميس الماضي بمشاركة  390 دار نشر وتوكيل عربية ومحلية من الأردن، ومصر، ولبنان، والمغرب، وسوريا، والعراق، والكويت، والإمارات، وتونس، والسعودية، بجانب مشاركات وتوكيلات من دول أجنبية مثل تركيا وإيطاليا وبريطانيا وكندا.
الأميرة وجدان علي تفتتح معرض جائزة "أبدع"

الأميرة وجدان علي تفتتح معرض جائزة "أبدع" 06 أيلول 2023

مؤسسة عبد الحميد شومان

"شومان" تعلن الفائزين بجائزة أدب الأطفال 2023 05 أيلول 2023

اختتام أول معرض للكتاب العربي في برلين بمشاركة 66 دار نشر

اختتام أول معرض للكتاب العربي في برلين بمشاركة 66 دار نشر 05 أيلول 2023

Untitled-1

مجلة "أفكار" تحتفي بالمؤرخة هند أبو الشعر 05 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1694251882561276700

"الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لواء الكرك".. دراسة تاريخية للزواهرة

منذ 15 دقيقة
1694079511949114000

"السعادة في المتخيل الأدبي" للسويلم.. دراسة في اللغة الوصفية

07 أيلول 2023
ندوة عن جائزة كتارا للرواية العربية في عمان

ندوة عن جائزة كتارا للرواية العربية في عمان

07 أيلول 2023
"بلوغ الجوزاء إلى مقامات أم الدرداء" إصدار جديد لـضرغام جبارين

"بلوغ الجوزاء إلى مقامات أم الدرداء" إصدار جديد لـضرغام جبارين

06 أيلول 2023
المهرجانات الثقافية في الكرك نافذة على الإبداع والصناعات الثقافية

المهرجانات الثقافية في الكرك نافذة على الإبداع والصناعات الثقافية

06 أيلول 2023
جانب من الندوة - (من المصدر)

"معان الثقافي" ينظم ندوة "علي عوجان قراءة في مسيرة وحياة"

06 أيلول 2023
افكار و مواقف

برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي

د. محمد حسين المومني |اليوم

"وطنيتان"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

مثلثات تنموية في العقبة

نضال المجالي |اليوم

الطاقة مفتاح الاقتصاد

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات |منذ 18 دقيقة
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات | منذ22 ساعة
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات | منذ22 ساعة
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات |06 أيلول 2023
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
 