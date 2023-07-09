الأحد 09 تموز 2023
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جلسة حوارية بعنوان : "تجربة الريشة والفكر " للفنان الراحل مهنا الدرة" في المركز الثقافي الملكي

جلسة حوارية بعنوان : "تجربة الريشة والفكر " الفنان الراحل مهنا الدرة" في المركز الثقافي الملكي
جلسة حوارية بعنوان : "تجربة الريشة والفكر " للفنان الراحل مهنا الدرة" في المركز الثقافي الملكي
ضمن سلسلة الحوارات الفنية المفتوحة والتي تقيمها وزارة الثقافة من إعداد  وتقديم الأستاذ الدكتور مازن عصفور، تعقد في الساعة السادسة والنصف من يوم الثلاثاء 18/ 7/ في قاعة المؤتمرات بالمركز الثقافي الملكي جلسة حوارية بعنوان: "تجربة الريشة والفكر" عن الفنان الراحل مهنا الدرة. اضافة اعلان

وتستهل الجلسة قبل أن يستعرض الناقد عصفور أبرز المحطات الفكرية والأسلوبية في تجربة الدرة، بعرض فيلم فيديو قصير عن أهم مراحل مسيرته الفنية الطويلة والخصبة التي ترسخت فيها  بصماته في الحركة الفنية المحلية والعربية والعالمية منذ عقود. 

وفي الجزء الثاني من الحوار الذي يشتمل استعراض نقدي وتحليلي موجز لنماذج من أبرز أعمال الفنان، سيفتح باب الحوار للحضور. 

يذكر أن الفنان الدرة من أبرز رواد الفن الأردني منذ منصف القرن الماضي،  وهو من أوائل الفنانين الذين ألبسوا الفن الأردني ثوب الحداثة، وبالتوازي بين الموضوع المحلي واللغات الفنية العالمية. 

كما يعد الفنان الدرة من أوائل الفنانين الأردنيين الذين درسوا فن الرسم والتصوير في أكاديمية الفنون الجميلة بروما في وقت مبكر منتصف الخمسينات، وأسهم بأدوار إدارية وتعليمية مهمة ومؤثرة في الحركة المحلية من أبرزها  قيامه  بتأسيس أول معهد للفنون الجميلة في الأردن تابع لوزارة الثقافة، و يعرف حاليا باسمه. إضافة إلى مزاولته التدريس الفني الأكاديمي المتخصص في كلية الفنون الجميلة بالجامعة الأردنية. 

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