الأربعاء 19 تموز 2023
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جلسة حوارية حول تجربة الفنان مهنا الدرة

جلسة حوارية حول تجربة الفنان مهنا الدرة
جلسة حوارية حول تجربة الفنان مهنا الدرة
ضمن سلسلة الجلسات الحوارية التي تعقدها وزارة الثقافة استعاد الناقد الدكتور مازن عصفور، ذكرياته مع الفنان التشكيلي الأردني الراحل مهنا الدرة، في الجلسة الحوارية "مهنا الدرة.. تجربة الريشة والفكر"، التي نظمت مساء أمس الثلاثاء، في المركز الثقافي الملكي بعمان.اضافة اعلان

وقال عصفور، في الحوارية التي حضرها مهتمون بالفن التشكيلي وطلاب كلية الفنون والتصميم في الجامعة الأردنية، إن أكثر ما يميز تجربة التشكيلي الراحل هو تمتعه بأسلوب هارموني متواصل في رسم اللوحات. وأضاف أن "كل من يمارس الفن التشكيلي، يستطيع التعرف على أعمال الدرة بصورة مباشرة، وهي ميزة تحسب له، باعتباره أسس لنفسه مكاناً خاصاً به في مدرسة الفن التشكيلي".
وأشار عصفور إلى أن الدرة، كان يضع فضائه اللوني العام، ثم يغزل خيوط وظلال ريشته على المسطحات البيضاء، لينتج أعمالاً ذات قيمة ورؤية ابداعيه، لها من الحكايات المعبرة الكثير، وقال: "كان الدرة يعتمد في رسوماته على الطبقات، والتضاد بين الألوان، والتكسير والامتداد القطري بين الزوايا بضربات سريعة، انطلاقاً من قناعته بأن العمل يمثل حالة بصرية".
وبين عصفور، أن من أبرز مراحل تجربة الدرة أهمية، هو ما يتصل بتنوع تجاربه التشكيلية بين الواقعي والتعبيري والتكعيبية والتجريد، التي مثلت الانتقالات الأسلوبية لتاريخ الفن في الأردن.
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