الثلاثاء 11 تموز 2023
النسخة المطبوعة

جلسة حول الطب البديل في منتدى الرواد

جلسة حول الطب البديل في منتدى الرواد
جلسة حول الطب البديل في منتدى الرواد
بالتعاون مع مركز إنجاز للعلاج الوظيفي نضم منتدى الرواد الكبار جلسة علاجية حول "آلام المفاصل، والحجامة الطبية، وقاية وعلاج"، تحدث فيها كل من الدكتور يحيى القبالي والأخصائية أحلام البديرات، وأدارتها المستشارة الثقافية للمنتدى القاصة سحر ملص.اضافة اعلان
حضر الجلسة إلى جانب مديرة المنتدى هيفاء البشير؛ العديد من رواد المنتدى حيث جاءت محاور الجلسة حول "العلاج بالكايروبراكتيك (طقطقة العظام)، الحجامة الطبية؛ حيث تم الشرح من خلال عرض تقديمي مفصل، وتم تطبيق عملي على المشاركين للتعريف بالفوائد المترتبة على العلاج بالحجامة الطبية.
وقال المتحدثون أن العلاج بالحجامة تعمل على تحسين أداء أعضاء الجسم، وتعزيز جهاز المناعة، التخلّص من الألم، علاج الصداع بأنواعه، علاج الاضطرابات الدمويّة، التخلّص من خلايا الدم الهرمة.
كما أشار المتحدثون إلى أن هذا العلاج يعمل على التخلص من أمراض العصر مثل التوتّر، والسكري، والجهاز التنفسي، كما يعالج أيضا تأخر الحمل لدى النساء.
كما تحدث المشاركون حول فوائد العلاج بـ"الكايروبراكتيك"، حيث انه يعمل على تصحيح وضعية العمود الفقري، والتخلّص من آلآم المفاصل، والتخلّص من آلآم الظهر والحوض والعنق والكتفين، وآلآم العضلات.
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