جوجل يحتفى بتماثيل عين غزال في الأردن.. تعرف عليها

اضافة اعلان

تماثيل عين غزال



تصور تماثيل عين غزال الرجال والنساء والأطفال بملامح بشرية معقدة مثل العيون اللوزية والأنوف البارزة والأرجل وأصابع القدمين والأظافر الواقعية، وقد اكتسبت التماثيل التي يمكن مشاهدتها اليوم في العديد من المتاحف حول العالم جاذبية كبيرة، بما في ذلك متحف الأردن ومتحف الآثار الأردني والمتحف البريطاني ومتحف اللوفر أبوظبي.اكتشف موقع عين غزال عام 1974 من قبل عمال البناء الذين كانوا يعملون على بناء طريق سريع يربط عمان بمدينة الزرقاء كان الموقع مأهولًا بالبشر من 7250-5000 قبل الميلاد، وامتدت المستوطنة في أوجها وخلال النصف الأول من الألفية السابعة قبل الميلاد على مساحة 10-15 هكتارًا (25-37 فدانًا) وكان يسكنها حوالي 3000 شخص.عثر على إجمالي 15 تمثالًا و15 تمثالًا نصفيًا في مخبأين بفارق زمني يقارب 200 عام بينهما. ولأن هذه التماثيل وضعت بعناية في حفر محفورة في أرضيات المنازل المهجورة، فقد تم الحفاظ عليها جيدًا بشكل ملحوظ.وحتى الآن لم يتمكن علماء اللآثار من السبب وراء صنع النحاتون القدماء لهذه التماثيل، ولكن الأكيد أنه تم دفنها بطريقة خاصة ومحاذاتها من الشرق إلى الغرب. -وكالات