جورج طريف يستعرض محطات تاريخية من "حضارة الأنباط"

عزيزة علي

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نظم منتدى الرواد الكبار محاضرة للمؤرخ ‏والإعلامي الدكتور جورج طريف أول من أمس، حول "حضارة الأنباط"، أدارتها المستشارة الثقافية للمنتدى، وبحضور عدد من المهتمين بالشأن الثقافي ومديرة المنتدى هيفاء البشير.قدم د. جورج طريف، تعريفا تاريخيا بالأنباط قائلا :"قدم الأنباط من شبه الجزيرة العربية في القرن الرابع قبل الميلاد بقصد التجارة وتمكنوا من الاستيلاء على المنطقة التي كان يقطنها الأدوميون، (وهم من القبائل السامية التي هاجرت من اليمن وجنوب جزيرة العرب وسكنت أرض الأردن في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، وكانت عاصمتهم بصيرا – في منطقة الطفيلة)".وتابع طريف حديثه، "وفي القرن الثاني قبل الميلاد أسس الأنباط مملكتهم العربية القديمة على تلك الأرض وبنوا عاصمتهم مدينة البترا، وكانت محطة استراتيجية واقعة على طريق التجارة بين الشرق والغرب، إذ إنها تقع على مفترق طرق القوافل القادمة من الهند وجنوب شبه الجزيرة العربية إلى بلاد الشام والعراق وأفريقيا وأوروبا".وتحدث المحاضر عن البترا عاصمة الأنباط، التي كانت تعد مدينة مهمة على مر العصور نظرا لأهمية موقعها الجغرافي كونها واقعة على الطريق التجاري الذي يصل الخليج العربي مع اليونان والرومان والشام ومصر وبلاد ما بين النهرين، ونظرا لسيطرتها على التجارة كتجارة البن والبخور والتوابل التي كانت تجلب من الشرق الأقصى وتصدر إلى أوروبا.وقال طريف: "إن البترا كانت محصنة تحيط بها الجبال الشاهقة ما جعلها آمنة وبعيدة عن الغزوات في تلك المرحلة هذا من جهة، وجعلها آمنة للسكن والاستقرار من ناحية أخرى، خصوصا مع توفر الماء، الأمر الذي ساعد على اتخاذها محطة للقوافل التجارية القادمة من الشرق والغرب، وقد أطلق عليها قديما اسم سلع أو الرقيم كما سميت المدينة الوردية نسبة إلى ألوان صخورها.ورأى المحاضر، أن موقع البترا كان غير مكتشف حتى أعاد اكتشافها المستشرق السويسري يوهان بيركهارت في العام 1812م، وقدمها للعالم، وقد استفاد من كتب المؤرخين والجغرافيين القدامى مثل جوزيف فلافيوس وسترابو ويوسيفوس الذي كتب عنها قبل نحو 2000عام، وأدرجت مدينة البترا على لائحة التراث العالمي التابعة لليونيسكو العام 1985م، وأصبحت هذه المدينة الأثرية من عجائب الدنيا السبع الجديدة بتاريخ 7-7-2007، وحصلت على المرتبة الثانية بين الدول المتسابقة.واستعرض طريف، أبرز الآثار والمعالم في البترا؛ مثل السيق: وهو أول ما يواجه الزائر قبل دخوله المدينة، وهو طريق منحوت في الصخر أرضيته مبلطة بالحجارة يؤدي إلى مركز المدينة، يبلغ طوله كيلومترا ونصف وعرضه يتراوح ما بين 3-12م مترا، وعلى يساره ويمينه توجد قنوات ماء تحمل مياه عين موسى إلى وسط المدينة وعلى جانبيه توجد كوات تضم تماثيل وآلهة المدينة وأنصاب ذي الشرى، إضافة إلى كتابات نقشت بالخط النبطي الروماني.أما المعلم الثاني، فهو الخزنة: التي يلاحظها الزائر بعد خروجه من "السيق"، وتعد "الخزنة"، المنحوتة في واجهة الجبل أعظم المشاهد روعة في البترا، ويبلغ ارتفاعها نحو40 مترا وعرضها 25 مترا ويصل طول الأعمدة في الطابق الأول نحو 13 مترا، وفي الثاني تسعة أمتار، أما الجرة التي تظهر في الأعلى، فيبلغ ارتفاعها ثلاثة أمتار ونصف.أما المعلم الثالث، فهو المسرح الكبير المنحوت بالصخر ويتسع لـ نحو700 شخص، والدير المحفور بالصخر أيضا ويتكون من طابقين، والمذبح الموجود على قمة جبل محاذ لوادي فرسة ومطل على السيق أقيم في الهواء الطلق، ومعبد قصر البنت (بنت فرعون) في قلب مدينة البترا على الضفة اليسرى لوادي موسى، وقد شيد الرومان معبد قصر البنت، وما يزال قائماً في قلب المدينة، حيث كان يقع السوق الكبير.كما أشار طريف، إلى وجود الأضرحة الملكية (ملوك الأنباط) مثل: ضريح الحرير والجرة وضريح النهضة وضريح الأسد وضريح البستان وضريح الجندي الروماني وضريح المسلات والضريح الكورنثي وضريح النصارى نسبة إلى الصلبان المحفورة على جدران المقابر بالقرب من المدرج، وهناك شارع الأعمدة والكنيسة البيزنطية ومقام النبي هارون وهو أخو سيدنا موسى في أعلى قمم الجبال التي تضم البترا ويبعد عن عنها 26 كيلومترا.ثم تحدث المحاضر عن الكتابة لدى الأنباط قائلا: "كان للأنباط لغتهم وحروفهم وهي تشبه الحروف العبرية، ولم تكتشف للأسف نماذج كثيرة من كتابات الأنباط ...وأطول كتاباتهم المعروفة وجدت على أوراق "البردى النبطية" في مغارة على شاطئ البحر الميت الغربي، ويذكر العلماء، أن الكتابة العربية والكوفية ونحو خمس عشرة لغة لبلاد أخرى تعود في أصولها إلى النبطية، أما لغتهم، فكانت إحدى اللهجات الآرامية التي تأثرت كثيرا باللغة العربية.ثم تحدث طريف، عن أهم إنجازات الأنباط في مجالات عديده منها: "تجارة البخور والعطور مما أدى إلى زيادة ثرائهم، وزراعة القطن والنخيل والزيتون والكرمة والحبوب والبقوليات، وصناعة الفخار والأعمال المعدنية، إضافة إلى معرفتهم وعلمهم في صناعة النسيج؛ ويعد النبطيون المهندسون مهرة بسبب بنائهم مدنا جميلة، مثل عاصمتهم البترا ومدائن صالح التي كانت تحتوي على مقابر ضخمة صخرية، إضافة إلى عمل طرق واسعة، ومسارح رائعة، وأتقنوا زخرفة الواجهات الجميلة؛ وتطوير نظام معقد لجمع المياه، لكي تزودهم بالمياه في جميع أوقات السنة. كانوا يمتلكون الخبرة في السفر عبر الأماكن القاحلة، لأنهم يعرفون مناطق الري.وفي مجال الثقافة والحضارة النبطية، فالثقافة تعد من أهم المظاهر والمزايا الحضارية للأنباط، حيث استفادوا من حضارات بلاد ما بين النهرين والشام، كما قاموا بتصدير حضارتهم، مما أدى إلى انتشار وتوسع الحضارة النبطية بشكل كبير.