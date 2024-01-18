"حرب المئة عام على فلسطين".. الخالدي يسرد قصة الاستعمار الاستيطاني والمقاومة

عزيزة علي

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صدر عن الدار العربية للعلوم ناشرون كتاب بعنوان "حرب المئة عام على فلسطين: قصة الاستعمار الاستيطاني والمقاومة 1917-2017"، لمؤلفه المؤرخ الفلسطيني الأميركي رشيد الخالدي، وقام بترجمته د.عامر شيخوني، وراجعه د.عماد يحيى الفرجي.في مقدمته للكتاب، يقول الخالدي: "بدلا من كتابة بحث مفصل لتاريخ فلسطين، فقد اخترت التركيز على ست نقاط تحول في الصراع على فلسطين. تبدأ هذه الأحداث الستة بوعد بلفور سنة 1917 الذي حدد مصير فلسطين، إلى حصار اسرائيل لغزة وحروبها المتكررة على أهل غزة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وتسلط هذه المراحل الضوء على الطبيعة الاستعمارية لحرب المئة عام على فلسطين، وعلى دور القوى الخارجية الذي لا يمكن الاستغناء عنه في شن هذه الحرب".ويتابع الخالدي "سردت هذه القصة جزئيا من خلال تجارب فلسطينيين عاشوا هذه الحرب وينتمي كثير منهم إلى عائلتي، وكانوا موجودين خلال بعض المراحل المذكورة. وأضفت ذكرياتي الخاصة عن أحداث شهدتها بنفسي وكذلك مواد أمتلكها وتمتلكها بعض العائلات بالإضافة إلى روايات شهود عيان متنوعين. وهدفي من كل ذلك السرد هو توضيح أنه يجب رؤية هذا الصراع بشكل مختلف تماما عن أغلب الروايات السائدة".ويوضح، أن كتابه يعتمد على البحث الأكاديمي، غير أن فيه بعدا شخصيا يستبعد عادة في التأريخ الأكاديمي. وعلى الرغم من أن بعض أفرد عائلتي قد انخرطوا في أحداث فلسطين لسنوات عديدة مثلما حدث معي كشاهد أو كمشارك، إلا أن تجربتنا ليست فريدة مع تمتعنا بامتيازات بسبب طبقتنا ووضعنا الاجتماعي. يستطيع المرء أن يستفيد كثيرا من مثل هذه السرديات على الرغم من أن كثيرا من تاريخ أجزاء أخرى من المجتمع الفلسطيني ما تزال بانتظار ربطها بما جرى من أحداث. ورغم التوتر والقلق الذي يتعلق بهذه المقاربة التي اخترتها، فإنني أعتقد بأنها تساعد في تسليط الضوء على وجهة نظر مفقودة في الطريقة التي رويت فيها قصة فلسطين في معظم ما كتب عنها.يقول الخالدي، إنه في تسعينيات القرن العشرين عاش في القدس بضعة أشهر، في كل رحلة قام بها أثناء قيامه "بالبحث في مكتبات خاصة لبعض أعراق العائلات في المدينة بما فيها عائلتي؛ حيث نزلت مع زوجتي وأولادي في شقة تتبع وقف عائلة الخالدي في قلب المدينة القديمة المزدحمة الصاخبة. يشاهد من سطح البناء منظر اثنين من أعظم صروح الهندسة المعمارية الإسلامية الأولى. تقع قبة الصخرة الذهبية اللامعة على بعد حوالي 300 قدم، في منطقة الحرم الشريف، وتقع وراءها قبة فضية أصغر للمسجد الأقصى، ويطل جبل الزيتون خلفهما. يستطيع المرء أن يشاهد كنائس ومعابد المدينة القديمة في الجهة الأخرى".يضيف "في شارع باب السلسلة، يقع البناء الرئيسي لمكتبة الخالدي قرب البيت. وقد أسس هذه المكتبة جدي الأكبر الحاج راغب الخالدي في العام 1899، استجابة لوصية والدته خديجة الخالدي. تضم هذه المكتبة أكثر من 1200 مخطوطة، أغلبها باللغة العربية "بعضها بالفارسية والتركية العثمانية"، ويرجع أقدمها إلى بداية القرن الحادي عشر، كما تضم حوالي ألفي كتاب عربي من القرن التاسع عشر وأوراقا عائلية متفرقة، وتعتبر المجموعة من أوسع المجموعات في فلسطين التي ما تزال في يد مالكيها الأصليين.ويوضح الخالدي، أنه خلال وجوده في القدس، كان الهيكل الرئيسي للمكتبة الذي يرجع إلى القرن الثالث عشر يخضع لعملية ترميم، وتم تخزين محتوياتها مؤقتا في صناديق كرتونية في بناء مملوكي متصل بشقتنا عبر درج ضيق، موضحا أنه قضى أكثر من سنة بين هذه الصناديق يفتش في كتبها المغطاة بالغبار وبين أوراق كتبها القديمة المهترئة ووثائق ورسائل أجيال من عائلة الخالدي، كان من بينهم عمي الأكبر يوسف ضياء الدين باشا الخالدي، وقد اكتشفت بين أوراقه أنه رجل عالمي ذو ثقافة واسعة حصل عليها في القدس ومالطا وإسطنبول وفيينا، وكان رجلا اهتم كثيرا بعلم الأديان المقارنة.ويتحدث المؤلف عن يوسف، فيشير إلى أنه كان واعيا لمدى انتشار معاداة السامية في الغرب بفضل اطلاعه في الفترة التي قضاها في فيينا وغيرها من البلاد الأوروبية، كما تعرف على الأصول الثقافية للصهيونية، خاصة فيما يتعلق بطبيعتها كرد فعل على خبث معاداة السامية في أوروبا، وكان على اطلاع بكتاب "الدولة اليهودية"، الذي كتبه ثيودور هيرتسل ونشره سنة 1896، وكان يوسف أيضا مطلعا على أول مؤتمر صهيوني الذي عقد في مدينة بازل السويسرية في 1897-1898، هذا المؤتمر الذي دعا بشكل صريح لإنشاء دولة لليهود تتمتع بحق "السيادة"، للسيطرة على الهجرة، حيث كان محافظا لمدينة القدس وشاهد الصراع مع الفلسطينيين في السنوات الأولى لنشاطات الصهيونية الوليدة بدءا بوصول المستوطنين الأوائل من اليهود الأوروبيين في أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن التاسع عشر.ويقول الخالدي "كان هرتسل زعيم الحركة الصهيونية الناشئة قد قام بزيارته الوحيدة إلى فلسطين في سنة 1898، في الوقت الذي زارها فيه قيصر ألمانيا، كان قد بدأ صياغة أفكاره حول بعض قضايا استيطان فلسطين، وكتب هرتسل في مذكراته سنة 1895: "يجب أن نستولي بلطف على الممتلكات الخاصة في المناطق المخصصة لنا. يجب أن نشجع الشعب الفقير فيما وراء الحدود للحصول على عمل في بلادنا. سيقف ملاك الأراضي في صفنا. يجب تنفيذ سياسات الاستيلاء على الأرض وتهجير الفقراء بتحفظ وحذر".ويرى الخالدي، أن يوسف كان واعيا أكثر من بعض معاصريه الفلسطينيين بقضايا طموح ومطامع الحركة الصهيونية الناشئة وقوتها ومواردها وجاذبيتها. وعرف أنه لا يمكن التوافق بين ادعاءات الصهيونية في فلسطين وهدفها الواضح في إنشاء دولة يهودية ذات سيادة وبين حقوق ومصالح سكان فلسطين. ويبدو أن هذه الأسباب قد دفعت يوسف إلى إرسال خطاب استشرافي مفصل في سبع صفحات إلى زعيم الحاخامات في فرنسا بنية تمريره إلى مؤسس الصهيونية الحديثة.فجاء رد هرتسل على يوسف سريعا، وكانت رسالته تعد أول إجابة لمؤسس الحركة الصهيونية على اعتراض فلسطيني مقنع على مخططاته الأولية في فلسطين. ووضع هرتسل في إجابته ما أصبح نمطا في إهمال مصالح، بل وإنكار وجود فلسطينيين أحيانا، وبكل بساطة أهمل الزعيم الصهيوني موضوع الرسالة الأساسي بأن هنالك في فلسطين شعبا يعيش فيها ولن يقبل أن ينتزع من أرضه. على الرغم من أن هرتسل قد زار فلسطين مرة، إلا أنه لم يعرف كثيرا مثل أغلب الصهاينة الأوروبيين، ولم يتعامل مع الفلسطينيين. كما فشل في مناقشة جميع رسائل يوسف الواقعية المقلقة بشأن خطورة البرنامج الصهيوني على المجتمعات اليهودية الكبيرة المستقرة في أرجاء الشرق الأوسط.ويوضح الخالدي، أن هرتسل قدم تبريرا كان دائما الحجة الأولى للمستعمرين في كل الأماكن والأزمنة، وهي أن هذه الهجرة اليهودية لفلسطين "ستزيد رفاهيتهم وثروتهم، وستفيد الفلسطينيين بإضافة ثروتنا إلى المجتمع". وأضاف هرتسل مرددا اللغة التي استخدمها في كتابه "الدولة اليهودية"، لن يشك أحد بأن السماح لعدد من اليهود بالهجرة إلى فلسطين، فهم يأتون بذكائهم ومهاراتهم المالية ووسائل استثماراتهم في البلاد، وسيؤدي هذا إلى نتيجة سعيدة وتحسن الدولة كلها.ويقول الخالدي إن المؤرخين يعرفون جيدا أن رسالة يوسف ورد هرتسل عليها، غير أن أغلبهم لم يفكروا بحذر ولم يدرسوا بتمحيص وتدقيق لما كان أول تبادل مهم بين شخصية فلسطينية رائدة ومؤسس للحركة الصهيونية، لم يحكموا جيدا على تفسيرات وتبريرات هرتسل التي وضعت بكل وضوح قواعد الطبيعة الاستعمارية الأساسية للصراع الذي استمر قرنا من الزمان في فلسطين حتى الآن، ولم يعترفوا كذلك بحجج يوسف وتوقعاته التي تحققت بكاملها منذ سنة 1899.ويشير الخالدي إلى الدور الذي لعبته بريطانيا في جلب المستوطنين الأوروبيين إلى فلسطين، قائلا: "بعد الحرب العالمية الأولى، بدأ المجتمع الفلسطيني يلاحظ الهجرة الكبيرة للمستوطنين الأوروبيين اليهود تدعمها سلطات الانتداب البريطاني الجديدة التي ساعدتهم على تأسيس هيكل دولة صهيونية. وخُلق جانب اقتصادي منفصل يسيطر عليه اليهود من خلال منع العمال العرب من العمل في المؤسسات التي يملكها يهود تحت شعار "العمل العبري"، وتم ضخ مبالغ ضخمة من الخارج. وفي منتصف ثلاثينيات القرن العشرين، كان هذا القطاع المستقل عمليا أكبر من الجزء الذي يمتلكه العرب من الاقتصاد على الرغم من أن اليهود كانوا ما يزالون أقلية من الفلسطينيين".يتابع الخالدي "انخفض عدد السكان كثيرا بسبب القمع القاسي للثورة العربية الكبرى في فلسطين ضد الحكم البريطاني في 1936-1936، إذ قتل خلالها 10 % من الذكور العرب البالغين أو جرحوا أو سجنوا أو تم نفيهم. وقد استخدم البريطانيون مئة ألف جندي وقوات جوية للسيطرة على المقاومة الفلسطينية، بينما تدفقت موجات ضخمة من الهجرة اليهودية نتيجة للاضطهاد النازي في ألمانيا، مما رفع عدد السكان اليهود في فلسطين من 18 % من عدد السكان الكلي سنة 1932، إلى أكثر من 31 % سنة 1939".ويؤكد الخالدي أنه في هذا الكتاب يناقش هذه الشروط التي تقدم أفضل فهم ممكن لتاريخ فلسطين الحديث؛ حيث شن حرب استعمارية ضد الفلسطينيين، من جهة عدة وفرقاء لإجبارهم على تسليم بلادهم إلى شعب آخر غصبا عنهم وضد إرادتهم. مبينا أن سمات هذه الحرب تشبه السمات لحملات استعمارية أخرى، إلا أنها تتمتع بصفات خاصة جدا بينما كان القتال يجري من جهة الحركة الصهيونية ولحسابها، والتي كانت مشروعا استعماريا استثنائيا جدا في حد ذاتها، مما زاد في تعقيد لفهم حقيقة أن هذا الصراع الاستعماري الذي جرى بدعم هائل من قوى خارجية، أصبح مواجهة قومية بين جهتين قوميتين جديدتين وبين شعبين.