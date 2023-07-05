"حروف وأوشام" لضمرة.. نصوص مفعمة بروح تحفز المتلقي

عزيزة علي

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صدر عن دار زاد ناشرون وموزعون؛ كتاب بعنوان: "حروف وأوشام على همس المواجد"، لرئيسة جمعية سماء الثقافة الأردنية الكاتبة هيام فؤاد ضمرة.كتب مقدمة الكتاب الذي جاء بدعم من وزارة الثقافة؛ الباحث محمد يونس العبادي، والذي يرى أن هذه النصوص مفعمة بروح محفزة للمتلقي وتحمل إمكانات السرد المدهشة وقالب القصة القصيرة بشخوصها وزمانها وحكاياتها الجميلة، كما أن جزءا منها يقترب من العلمية أحيانا والحوارية مع الآخر حينا آخر، حيث تعرض ضمرة تصوراتها الفكرية فيما تكتب بخطاب إنساني، ولغة أدبية عالية وحشد كبير للانزياحات اللغوية.ويشير العبادي، إلى أن المؤلفة تمتلك قدرة على تكثيف المجاز وعمق الدلالة، وتوظيف اللغة بمعان كاشفة ومعبرة عن الرؤيا ولديها خطاب روحاني ذو قيمة عالية، وبوح شفاف يقترب من اللغة المتصوفة؛ فالكاتبة تحشد كما هائلا من الصورة الجزئية المتتالية، التي تكون بمجملها صورة كلية ذات طابع وجداني واضح وتحفز في بعض مقالاتها بالعقل الباطني وتناقش قضية الوجودية التي طالما أرقت الإنسان وهددت وجوده وهي قضية الموت، ونجد في كل تلك الصور أثرا لدى القارئ وبخاصة في النفس البشرية.وقدم شهادة إبداعية للكتاب، ماهر باكير دلاش؛ حيث يرى، أن الإنسان بمراحل عدة، لا يعلق في ذاكرته إلا مرحلتين، مرحلة نضوج فكري متمثل بالتكرار، ومرحلة نضوج عاطفي معتمد على النمو المعرفي، فإن خبا التكرار مات النضوج الفكري، وإن قل النمو المعرفي مات النضوج العاطفي.ويلفت دلاش، إلى أن الإنسان لا يعول عليه إن عمد إلى تكرار سلوك أسلافه، بل يعول عليه إن أتقن تنمية قدراته على اتخاذ قرارته، هكذا هو الكاتب، فقد يتغير مع الزمن تركيبته البيولوجية، ولكن لا تتغير تركيبته الثقافية حتى لو تغيرت الظروف من حوله.ويشير، إلى أن الحرية الفكرية لا تنضوي تحتها الفوضوية والعشوائية، ولا توجد حرية دونما مرجع تستند إليه، فالحرية، لا تعني تكرار السلوك غريزيا، بل هي عالم ليس معزولا عن ظاهرة الحياة البيولوجية والثقافية وحتى الاجتماعية.في تقديمها للكتاب تقول ضمرة: إن فصل الربيع يغريك لزيارة مدن الخيال وانتشال حصيد المنال، حيث تناديك كل الأشياء التي تأخذ شكلها في ذهنك، وتمنحك تفاصيلها بكثير من الوضوح، فتبوح بكل ما يعتريك أثناء هذه الزيارة، التي تهديك صورة من هنا وهناك، فيؤرجحك خيالك بأرجوحة إبداعاتك على علو ليبدي لك شكل الأشياء مختلفا، ويمنحك تفاصيل جمالها واخضرارها".وتشير المؤلفة، إلى أن "إبحارات الكتاب هي إبحارات آمنة وممتعة في آن واحد، تتجول بك بين جزر الخيال وشواطئ الواقع، لتريك عوالم سحرها وتمنحك حكايا نفحها، وعيناك آلة التقاط لصورة مذهلة، مشيرة إلى أن كتابها هذا هو دعوة لرحلة أوشام لن تبتعد كثيرا عن عوالم الشام من شتى الأوشام، فالكتاب خوض بالشعور بلا شعور، توجيه ذاتي يحاكي الواقع وينسل خيوطه من الخيال، بضبط إنما ليس بالضرورة أن يوازنه الاعتدال، ففي بعض الأحيان الخروج عن المعهود فيه اقتحام بلا وعي في غمار الجمال بتناقض الأحوال، فالدنيا هي الدنيا".وتضيف ضمرة، علمتني قراءاتي التحليق الآمن بارتفاعات مناسبة وبقدرات متمكنة حتى احترفت التجديف، تجديف الجناحين في الآفاق والتجديف في أعماق الأفكار بمركب ورقي وقد تمكنت من توفير كل أدوات الإبحار الآمن والمجدي.واضافت؛ "دعوني هذه المرة أحلق وإياكم بأوشامي الأدبية التي تنزلت علي بأفكارها وأخبارها، وما أظنها إلا مرئيات متخيلة عابقة بنمط التحليق، هي ليست إلا أوشاما مستلهمة تتراقص بلحظتها على شاشة تخيلاتي، فيجدف يراعي ببحرها، وأسوق قاربي بإبحار استلهاماتي وما منحتني إياه خبرتي بالحياة لأسلك مناهجي بقدر قدراتي في مواجهة التحديات، وما علمتني إياه الحياة بالتنقيب عن الأمل بأرض التفاؤل بنفس منشرحة وروح منطلقة وخطوات محسوبة إنما بقدر من الحرية".