الأربعاء 31 كانون الثاني 2024
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بالتزامن مع الذكرى الثانية لرحيل الفقيه الدستوري

حفل إشهار لمنتدى الحموري الثقافي السبت المقبل

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بطاقة الدعوة لحفل الإشهار

يعقد في المركز الثقافي الملكي يوم السبت المقبل حفل إشهار منتدى الحموري للتنمية الثقافية.

ويتضمن الحفل جلسة حوارية بعنوان: "مستقبل التعليم في الأردن في عصر الذكاء الاصطناعي".

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ويتزامن حفل الإشهار مع الذكرى السنوية الثانية لرحيل الفقيه الدستوري والوزير الأسبق الدكتور محمد الحموري، الذي رحل في الأول من شباط 2022، عن 82 عاما. 

ويتحدث في الجلسة، التي ترعاها وزيرة الثقافة هيفاء النجار، كل من وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، ورئيس المجلس الاعلى للمركز الوطني للمناهج الدكتور محي الدين توق، ومديرة مركز الابتكار والريادة في الجامعة الأرنية الدكتورة ريم الفايز.

 

ومنتدى الحموري للتنمية الثقافية مؤسسة ثقافية فكرية وأدبية مستقلة، لا تهدف إلى الربح، تأسست في عام 2023، وتُعنى بدراسة القضايا الإنسانية والاجتماعية والثقافية، واختبار تفاعلها مع مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والدينية والفكرية والثقافية، وتوفير المساحة للباحثين والخبراء والمختصين للحوار من خلال المحاضرات والندوات والفعاليات وتقديم التوصيات؛ بهدف رفع الوعي الثقافي وتعزيز أهميته.  

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