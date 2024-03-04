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حفل تكريمي للمؤسسات الإعلامية والشعراء والكتاب والأدباء في المكتبة الوطنية

حفل تكريمي للمؤسسات الإعلامية
حفل تكريمي للمؤسسات الإعلامية والشعراء والكتاب والأدباء في المكتبة الوطنية

برعاية مدير عام المكتبة الوطنية الأستاذ الدكتور نضال الأحمد العياصرة أقامت المكتبة أمس السبت 2/3/2024  حفلا تكريمياً  لمجموعة من الإعلاميين والصحافيين والشعراء والأدباء والكتاب وشركاء المكتبة، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم البارزة في تعزيز تواصل المكتبة مع المجتمع وتمكينه من أداء دوره ورسالته في تعزيز الوعي الثقافي وأدار الحفل الشاعر شفيق العطاونة.  

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وبهذه المناسبة أعرب د. العياصرة في كلمته بالحفل عن خالص الشكر والتقدير للمكرّمين على جهودهم الطيبة وإسهاماتهم البارزة في إنجاح عمل المكتبة وتمكينه من أداء رسالتها تجاه المجتمع الأردني  وتحقيق أهدافها. 


وأكد العياصرة أن جهود الإعلاميين والصحافيين والكتاب والأدباء والشعراء ، كان لها أثرها الطيب والملموس في تعزيز تواصل المعهد مع المجتمع، وتمكينها من أداء دورها ورسالتها في تعزيز الوعي وحفظ الموروث الثقافي والتاريخي.


وأضاف، أن هذا التكريم عرفاناً من المكتبة بالدور الإعلامي في التوعية المجتمعية شعراء وأدباء وكتاب وإعلاميين خاصة ممن ساهموا عبر صفحاتهم ومؤسساتهم الإعلامية بأدائهم المتميز للنهوض بالمكتبة والوصول بها إلى أعلى مستويات الريادة 

 

وأشار أن وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة الرسمية حظيت برعاية واهتمام ملكي بربط إنجازاتها ومهامها بمسارات التحديث الثلاث السياسية والإقتصادية والإدارية ليبقى الوطن دائماً في المقدمة.


وفي كلمة ألقاها الدكتور محمد المعايعة عن الكتاب قال أن هناك مواقف إبداعية تُفجر طاقات لدى الإنسان ليتحدث بشهيه زائدة عن الإبداعات الثقافية ، والإنجازات الحضارية ، ومراكز الإشعاع للفكر والتفكير السياسي والثقافي والحضاري
للقادة العظام من المسؤولين الذين وضعوا حب الوطن والمسؤولية في قلوبهم وعيونهم، وحملوا الثقيلة وقدموا الجزيلة للمشهد الثقافي لنشر الوعي الثقافي والحضاري للارتقاء بالمجتمعات لتكون محصنه من أي اختراقات فكرية لا تتناسب مع ثقافتنا وثوابتنا الدينية والأخلاقية والسلوكية، والمحافظة على الإرث الثقافي والحضاري الممتد في زوايا الوطن.


وبين أنها رؤية ورسالة عطوفة الأستاذ الدكتور نضال الأحمد العياصرة الذي ترجمها من خلال العمل والأبدع والأنجاز وأحسن الأداء المؤسسي في عمل المكتبة الوطنية، فجعلها واحة ثقافية تنويرية وحضارية يشار إليها بالقلم الذهبي لجمالها وقوة جاذبيتها وتأثيرها الإنساني، فأزهر نبته وأينع واضاف جمالاً وضياء بعين الناقد البصير والقارئ الحصيف لكل ما ينفع ويطور أداء عمل المكتبة الوطنية لتكون شاهد على أحدى منجزات الوطن في مؤيته الأولى والثانية كمعلم حضاري أردني وبصناعة أردنية...تجلت في المسيرة الذهبية. 


وألقى الشعراء المكرمين عدد من قصائدهم التي كتبوها بالصرح الثقافي 
واشتمل الحفل على عرض فيديو قصير عن انجازات المكتبة منذ عام 2018 حتى عام 2023. 

وفي الختام قام د. العياصرة بتسليم ممثلي الجهات الإعلامية  والشعراء والكتاب والأدباء والدروع التذكارية والتكريمية المقدمة من الدائرة تعبيراً عن جهودهم في دعم المكتبة.

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