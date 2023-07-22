حلقة نقاشية عن واقع وآفاق الترجمة بين اللغتين العربية والسندية

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عقدت جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي حلقة نقاشية للتعرف على واقع وآفاق الترجمة بين اللغتين العربية والسندية، وذلك في إطار فعاليات الموسم الثقافي المصاحب للدورة التاسعة للجائزة التي تم اختيار السندية ضمن اللغات الخمس لفئة الإنجاز فيها.واستهلت الدكتورة امتنان الصمادي، الحلقة بقولها: "إن هذا النشاط يأتي استكمالاً لجولة الفريق الإعلامي للجائزة في إقليم سنده بباكستان، والتي شهدت لقاءات مع أكاديميين ومهتمين بالترجمة المتبادلة بين اللغتين، وذلك بهدف التعريف بالجائزة وفئاتها ورسالتها وأهدافها ودورها في تعزيز التفاهم الإنساني والتجسير بين الثقافات والحضارات، إلى جانب حث المترجمين والمؤسسات المعنية بالترجمة على الترشح للجائزة". وتحدث الدكتور أبو الخير محمد أشرف، الأستاذ الزائر في جامعة كراتشي، موضحاً أن السند كانت دولة في الماضي، وهي الآن ضمن دولة باكستان، ومؤكداً أن العلاقة بين السند والعرب تاريخية تمتد إلى آلاف السنوات، خاصة أن بحر العرب يصل المنطقة العربية بالهند والسند، فكانت حركة التجار العرب إلى السند ومنها على مدار السنة، ما أتاح لرسالة الإسلام الوصول إلى السند في وقت مبكر من بدء الرسالة المحمدية.وقال الدكتور أبو الخير: "إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كتبَ رسائل لحكام السند يبلغ فيها بالإسلام، كما فعل مع حكام مصر ومع هرقل وأهل فارس، وأضاف أن رسم الخط السندي شبيه برسم الخط العربي، لأن الحكام العرب حكموا السند أربعة عقود، فكان اللسان العربي لغة في السند لعقود من الزمن، وجاءت كتب أهل السند في ضوء هذه الحقيقة بلسان عربي، وهذا ما يفسر أن كثيراً من الألفاظ تتماثل في اللغتين العربية والسندية".وأشار، إلى أن كثيراً من التابعين وتابعيهم كانوا رفقاء محمد بن القاسم حين فتح السند، وقد سكنوا في السند ودرسوا فيها ودفنوا في أرضها وما تزال مقابرهم موجودة حتى الآن دليلاً على التاريخ المشترك.وبشأن جهوده في الترجمة، أوضح الدكتور أبو الخير، أنه ترجم من العربية إلى السندية "مكاتيب النبي صلى الله عليه وسلم"، مشيراً إلى أن محمد بن ابراهيم الديبلي أول من جمع مكاتيب النبي في القرن الثالث للهجرة، ثم قام أبو الخير بجمع المكاتيب من الكتب العربية والسيرة النبوية حتى وصل عددها إلى 100 مكتوب. وتوقف الدكتور أبو الخير عند الكتاب الثاني الذي ترجمه من العربية، وهو "الوصية الهاشمية" عن مخطوط لشيخ الإسلام محمد هاشم بن عبد الغفور التتوي السندي، مشيراً إلى أنه ترجم الشرح والتخريج في هذا المخطوط. كما ترجم "إنباء الأنباء في حياة الأنبياء" لأبي الحسن السندي الذي كان يسكن في المدينة المنورة ودفن في البقيع، إضافة إلى كتاب "أضواء الفريضة" للشيخ محمد هاشم.أما الدكتور مسعود أحمد السندي، الأستاذ المساعد في الجامعة الإسلامية العالمية بإسلام آباد، والمنسق لمراجعات السندية في مجمع الملك فهد في المدينة المنورة، وصاحب رصيد يزيد على 25 عملاً مصنفاً ومترجماً بين العربية والسندية، فقال: "إن هناك أوجه شبه كثيرة بين اللغتين العربية والسندية، ومنها أن اللغة السندية هي الوحيدة التي احتوت على عناصر من العربية، وأضاف: "عندما نريد أن نتعرف على أي لغة، لا بد أن نتعرف على جذورها وأصولها، كذلك اللغتان العربية والسندية، فلديهما روابط ثقافية مشتركة، والمخطوطات بباكستان موجودة بشكل رئيسي في السند"، مشيراً إلى أنه يعمل على مشروع في جامعة اكستر ببريطانيا حالياً يتعلق بهذه المخطوطات، مؤكداً أن جهود علماء السند وإنجازاتهم واهتمامهم باللغة العربية واضح للعيان، بما يفسر التماثل الكبير بين اللغتين العربية والسندية.وأشار الدكتور مسعود، إلى بعض إسهامات علماء السند في القرون الماضية في العلوم الإسلامية والعلوم العربية، موضحاً أنهم ينقسمون إلى ثلاث فئات؛ يمثل الفئةَ الأولى من كان آباؤهم وأجدادهم من العرب الذين جاءوا مع الفاتحين وسكنوا بلاد السند وتزوجوا وصاروا من أهل السند، وهؤلاء ينقسمون إلى أقسام؛ فمنهم من اندمج بالثقافة السندية والقبائل السندية، ومنهم من ما يزال يحافظ إلى اليوم على أصوله، وخاصة أبناء القبائل اليمنية، ومنهم من ترك اللغة العربية لكنهم يحافظون على أشجار النسب التي تؤكد أصولهم العربية.