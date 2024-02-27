الثلاثاء 27 شباط 2024
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حمادة الجمل يحصل على الدكتوراه في "الاتّجاه الإسلاميّ في شعر سعيد يعقوب وسلطان إبراهيم

حمادة الجمل يحصل على الدكتوراه في "الاتّجاه الإسلاميّ
حمادة الجمل يحصل على الدكتوراه في "الاتّجاه الإسلاميّ في شعر سعيد يعقوب وسلطان إبراهيم

نوقشت في قاعة الإمام السيوطي للمؤتمرات والمناقشات العلمية، بكلية اللغة العربية للدراسات العليا ،قسم الأدب والنقد بجامعة الأزهر/ أسيوط ،أطروحة الدكتوراه في الأدب والنقد، الموسومة بـ" الاتّجاه الإسلاميّ في شعر سعيد يعقوب ، وسلطان إبراهيم " دراسة وموازنة" ، للباحث المصريّ حمادة الجمل حسين عبد العزيز، المدرس المساعد بقسم الأدب والنقد، في كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بقنا.

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وحصل الباحث على درجة الدكتوراة مع مرتبة الشرف الأولى من لجنة المناقشة والحكم على الرسالة، المكوَّنة من الأساتذة الدكاترة: حنفي محمود مصطفى شطير مشرفا أساسيا وصلاح محمود سيد منّاع مناقشا داخليّا، وحمدي عبد المجيد عبد الرحيم مشرفا مشاركا، وكمال سعد محمد خليفة مناقشا خارجيّا، وقد اقتضت طبيعة الدراسة أن تأتي في مقدّمة ، وتمهيد، وبابين وسبعة فصول، وخاتمة، وفهرست بمصادر البحث ومراجعه، وفي النهاية فهرست عام بموضوعاته.

 

وفي المقدّمة عرضت الدراسة لأهمية الموضوع ،ودوافعه وأسباب اختياره وأهدافه، والدراسات السابقة حوله، والمنهج العلميّ ومكوّناته ،وتناول التمهيد أولا : الاتّجاه الإسلاميّ عند الشاعرين، ثانيا : ملامح من حياة الشاعرين.


الباب الأول وعنوانه "الدّراسة الموضوعيّة في شعر الاتّجاه الإسلاميّ عند الشاعرين"، ويحتوي على فصلين هما : الفصل الأول: الاتّجاه الإسلاميّ في شعر سعيد يعقوب ،الفصل الثاني : الاتّجاه الإسلاميّ في شعر سلطان إبراهيم ،الباب الثاني وعنوانه: "الدّراسة الفنيّة في شعر الاتّجاه الإسلاميّ عند الشاعرين ، والموازنة بينهما"، واحتوى على خمسة فصول : الفصل الأوّل :"اللغة والأسلوب في شعر الشاعرين"، الفصل الثاني : "التجربة الشعريّة وتحقُّق عناصرها في شعر الشاعرين"، الفصل الثالث "الخيال والتصوير الشعريّ في شعر الشاعرين"، الفصل الرابع : "الموسيقا والإيقاع الشعريّ عند الشاعرين" الفصل الخامس : "الشاعران في إطار الموازنة"، ثم تلا ذلك الخاتمة التي تضمنت بعضا من أهم نتائج البحث التي انتهى إليها ، وعددا من التوصيات المقترحة وَذُيِّلَتْ الخاتمة بفهرست المصادر والمراجع وآخر للمحتويات .

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