الخميس 13 تموز 2023
النسخة المطبوعة

"حوار اللون والرؤيا" معرض تشكيلي لثمانية وعشرين فنانا

"حوار اللون والرؤيا" معرض تشكيلي لثمانية وعشرين فنانا
"حوار اللون والرؤيا" معرض تشكيلي لثمانية وعشرين فنانا
عمان- بمشاركة زهاء ثمانية وعشرين "28"، فنانا وفنانة تشكيليين أردنيين؛ اقام منتدى الرواد الكبار معرضا فنيا تشكيليا بعنوان "حوار اللون والرؤيا"، برعاية الأميرة رحمه بنت الحسن.اضافة اعلان
وحضر المعرض العديد من الفنانين التشكيليين إضافة إلى المستشارة الثقافية للمنتدى سحر ملص؛ ومديرة المنتدى هيفاء البشير، التي قالت: "نتشرف بافتتاح هذا المعرض الفني "حوار اللون والرؤيا" لكوكبة من الفنانيين من أعضاء المنتدى وأصدقائهم".
وأضافت البشير، "لقد شغفت سموها بالفنون الجميلة قسم الدراسات الشرقية، حتى نالت بها مرتبة الشرف من جامعة كامبردج، واليوم هي بيننا لنحتفي معاً بالجمال والإبداع، مؤكدين رسالة الفن السامية التي تعبر عن تفاعل الإنسان مع الجمال، وتجسد معاناته.. أحلامه.. وأشجانه..، ليرفع راية العدل والحب والحرية". وعن المعرض قالت البشير: "ونحن نطوف ما بين إبداعاتكم كفنانين من ألوان ومنحوتات، مباركين لكم عطاءكم وجهودكم مؤكدين استمرارنا في حمل رسالة الفن والثقافة في منتدى الرواد الكبار لنكون دوماً داعمين في بناء هذا الوطن برعاية جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه".
وقد شارك في هذا المعرض، كل من: "فاديا عابودي، ياسر دويك، عبد المجيد حلاوه، ابنة الفنان الراحل رفيق اللحام، حفيظ قسيس، حازم النمراوي، حسني ابو كريم، عبد الرؤوف شمعون، الفنانة حورية ديدان، عبدالله صالح النواهضه، الفنانة نوال عبد الرحيم، عبد الرحيم الواكد، محمد الدغليس، الفنانة فايدة ماتوخ، زيد عدنان، رسمي جراح، كرام النمري، محمود شكري، الفنانة تالا زبانه، رائد الدحلة، محمد سماره، عماد أبو شتية، عمر بدور، رائد ابو زهرة، محمود شكري، عمار المقدادي.".
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