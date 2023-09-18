"خطوط في كل مكان

من جهته عبّر مدير عام دار الرافدين ـ بيروت ـ بغداد محمد هادي "إيماناً منا في دار الرافدين بأهمية الحراك الثقافي وحركة سوق النشر في المملكة الأردنية الهاشمية ، تواظب الدار على الحضور في معارض الكتب وتوزيع منشوراتها في المملكة ، وتكريساً لهذا الإيمان تم الاتفاق مع الزملاء في دار خطوط وظلال على شراكة في موضوع التوزيع و ولدت فكرة إطلاق مكتبة مشتركة.
هذه المكتبة يراد لها ان تكون مشروعاً اوسع من مجرد مكتبة لبيع الكتب ، وستكون ركيزة ثقافية تستقطب القراء بمختلف توجهاتهم وطبقاتهم ، وستعمل على توسيع رقعة القراء في الاردن ، والتشجيع على ثقافة القراءة وارتياد المكتبات واقتناء الكتب".
وعبرت الدكتورة هناء البواب مدير عام دار خطوط وظلال : " من خلال مكتبة خطوط نراهن على الفكر والإبداع المختلفين ، ما يكوّن إضافة ، وما يُكوّن تساؤلا وقَلقا ، بعيدا عن كل البداهات التي تحجب الرؤية ، وتخفي الشمس خلف الرماد . و لذلك تسعى دار الرافدين لتؤكد للجميع أننا ماضون في أفق المغايرة والمغامرة ، وأننا رقم أساس في النشر والثقافة العربيين ، نتحمل كل المشاق لأجل أن نفتح السماء على الزرقة .