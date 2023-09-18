الإثنين 18 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"خطوط في كل مكان

"خطوط في كل مكان
"خطوط في كل مكان
برعاية وزير الثقافة الأسبق الدكتور بركات عوجان تفتتح دار خطوط وظلال ودار الرافدين مكتبة خطوط، وذلك في مقرها الدائم في عمان المدينة الرياضية
من جهته عبّر مدير عام دار الرافدين ـ بيروت ـ بغداد  محمد هادي "إيماناً منا في دار الرافدين بأهمية الحراك الثقافي وحركة سوق النشر في المملكة الأردنية الهاشمية ، تواظب الدار على الحضور في معارض الكتب وتوزيع منشوراتها في المملكة ، وتكريساً لهذا الإيمان تم الاتفاق مع الزملاء في دار خطوط وظلال على شراكة في موضوع التوزيع و ولدت فكرة إطلاق مكتبة مشتركة.اضافة اعلان

هذه المكتبة يراد لها ان تكون مشروعاً اوسع من مجرد مكتبة لبيع الكتب ، وستكون ركيزة ثقافية تستقطب القراء بمختلف توجهاتهم وطبقاتهم ، وستعمل على توسيع رقعة القراء في الاردن ، والتشجيع على ثقافة القراءة وارتياد المكتبات واقتناء الكتب".

وعبرت الدكتورة هناء البواب مدير عام دار خطوط وظلال : " من خلال مكتبة خطوط نراهن على الفكر والإبداع المختلفين ، ما يكوّن إضافة ، وما يُكوّن تساؤلا وقَلقا ، بعيدا عن كل البداهات التي تحجب الرؤية ، وتخفي الشمس خلف الرماد . و لذلك تسعى دار الرافدين لتؤكد للجميع أننا ماضون في أفق المغايرة والمغامرة ، وأننا رقم أساس في النشر والثقافة العربيين ، نتحمل كل المشاق لأجل أن نفتح السماء على الزرقة .
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غلاف الكتاب- (من المصدر)

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