 
الخميس 11 تموز 2024
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دارة المشرق في "أيام ثقافية أردنية" بمنتدى البيت العربي

دارة المشرق في "أيام ثقافية أردنية" في منتدى البيت العربي
دارة المشرق في "أيام ثقافية أردنية" بمنتدى البيت العربي

يستمر منتدى البيت العربي الثقافي بعقد أيام ثقافية أردنية والتي ينظمها برعاية وزارة الثقافة ويقيمها في مقره بجبل الحسين حيث عقد مساء أمس الثلاثاء أمسية شعرية لدارة المشرق للفكر والثقافة ممثلة برئيستها الأديبة زهرية الصعوب، شارك فيها كل من الشعراء حكمت العزة،عبد الرحمن المبيضين وعلي الفاعوري وأدارها بامتياز الشاعر شفيق العطاونة.

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وفي بداية الأمسية تم عرض فيديو لأهم فعاليات وانجازات دارة المشرق على مدى مسيرة حافلة بالعطاء ثم  ألقت رئيسة الدارة الصعوب كلمة جاء فيها :
أبدأ كلمتي بتقديم الشكر ل(منتدى البيت العربيّ الثقافيّ ) ممثلاً برئيسه الشاعر"صالح الجعافرة" والقائمين على هذا المهرجان ؛دعوتهم دارتنا للمشاركة بفعاليات  (أيام ثقافية أردنية) كي نحتفل معاً بمناسبةٍ عزيزةٍ على قلوب الأردنيين ؛مرور خمس وعشرين عاماً على اعتلاء جلالة الملك "عبد الله الثاني"عرش البلاد.
وإننا بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً ، لتفيض مشاعر الوفاء للعرش الهاشمي المفدى  ، مقرونة بالولاء والانتماء داعين الله العلي القدير ، أن يحفظ جلالته ويمد في عمره ويبقيه ذخراً وسندا .مجددين البيعة باقين على العهد ما حيينا..فالولاء للقيادة الهاشمية والانتماء للوطن إن كان يوماً درساً فنحن الذين علمنا الكون -ويشهد التاريخ-كيف يكون حب الوطن وما هو معنى الوفاء وإيواء الدخيل  .حب الوطن كالدم يجري في شرايين كل أردنيّ ؛ 
رحم الله حبيب الزيودي الذي قال: 

أردنّ يا بلدي ويا ضوعَ الحروفِ على فمي
يا دارَ فاطمـــــــــــــةَ التي تبكي لدمعةِ مريمِ
هزّ المسيحيّ الصليبَ فَرقّ قلبُ المسلِــــــم ِ
من غير نبعك يا حبيبة ما ارتوى قلبي الظمي

بوركتِ يا دارَ الجــــــدودِ أنا لوشمــكِ أنتمي

وتطرقت الصعوب في كلمتها الى مسيرة دارة المشرق وقالت: لقد
واظبت منذ انطلاقتها البكر عام 2007 على الاهتمام بالطاقات الإبداعية واحتضان الأدب الرصين والفن الراقي ؛وحرصت على التفرد في هذا المضمار ،ولطالما أضاءت فضاءات الفكر والثقافة باستضافة قامات عربية سامقة ،وتقديم الدعم والتكريم للمبدعين بغية مؤازرتهم ودفعهم لمواصلة مسيرة الإبداع، ودأبت على مدّ الجسورِ مع الساحات العربية ..لرفد الحركة الثقافية بكل ما يعزز رقيها وانتعاشها.
وختمت كلمتها بالثناء على المساء الجميل بصحبة قامات شعرية  شامخة ؛سجلت حضوراً مدهشاً في فضاء الإبداع وشغلت المشهد الثقافي بعطائها كما وصفت, وبالتوجه للدعاء لأهلنا في غزة.


وقدمت شكرها للهيئة الإدارية في المنتدى وخاصة الاديبة ميرنا حتقوة على جهودها العظيمة بتنظيم البرامج الثقافية و لمدير الأمسية الشاعر شفيق العطاونة

وفي ختام الأمسية تم تكريم الشعراء المشاركين من قبل رئيس منتدى البيت العربي الأستاذ صالح الجعافرة بمشاركة الأديبة زهرية الصعوب والاستاذ طه الهباهبة وزير الدولة الأسبق والشاعر محمد سمحان، كما تم تقديم درع خاص لدارة المشرق من البيت العربي سلمه الجعافرة لرئيسة دارة المشرق، يذكر أن  فعاليات أيام ثقافية أردنية.


يتولى إدارة الملتقى فيها الأديبة ميرنا حتقوة (مديرة الملتقى) ، والشاعر شفيق العطاونة ، والصحفي محمود الداوود و مستمر في تقديم فعالياته حتى اليوم السادس عشر من شهر تموز الحالي والتي كانت قد انطلقت في الثالث منه، يشارك فيها عشر منتديات ثقافية من عمان وخارجها وهي : منتدى البيت العربي الثقافي ، فرقة جوقة اوركسترا النغم ،جمعية سماء الثقافة ،جمعية روابي عمان ،ملتقى شعلة اليرموك من لواء بني كنانة ، دارة المشرق للفكر والثقافة ، ملتقى مواسم الثقافي من الكرك ، رابطة الكتاب الأردنيين فرع عجلون ، منتدى زوايا الثقافي من البلقاء ،ملتقى بيت مأدبا الثقافي من مادبا ، جمعية الزرقاء للتراث والثقافة من الزرقاء.

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