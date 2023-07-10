الإثنين 10 تموز 2023
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"دار فضاءات" تحصد أعلى جائزة تمنح لناشر أجنبي في الصين

جانب من حفل استلام الجوائز- (من المصدر)
جانب من حفل استلام الجوائز- (من المصدر)
فازت دار فضاءات للنشر والتوزيع، بأعلى جائزة تمنح لناشر أجنبي في الصين، وذلك في الحفل الذي أقيم ضمن توزيع جوائز الدولة الصينية، السادس عشر، والتي تمنحها الدولة الصينية ممثلة في وزارة إعلامها، وبرعاية الإدارة الوطنية للصحافة والنشر في الصين، وهي أعلى جائزة صينية لصناعة النشر تمنح للناشرين الأجانب.اضافة اعلان
اللافت للنظر، أن الجائزة في دورتها الحالية ذهبت إلى الناشر الأردني جهاد أبو حشيش، مدير دار فضاءات للنشر والتوزيع، وهي الدار العربية الوحيدة في هذه الدورة التي فازت بهذه الجائزة الرفيعة. ومن الجدير بالذكر، مشاركة السفير الأردني في الصين حسام الحسيني، في مراسم الاحتفال، واهتمامه بتفعيل التعاون الثقافي بين البلدين.
تأسست جائزة المساهمة المميزة للكتاب الصيني في العام 2005، وتم عقدها على مدار 15 سنة، وكرم فيها 188 فائزًا من 62 دولة. وكانت هذه الدورة هي الدورة السادسة عشرة، وهي تعنى بالناشرين والمترجمين والكتاب، الأجانب الذين ساهموا بتميز في خلق تعاون ثقافي حقيقي بين الصين وبلدانهم.
جائزة المساهمة المميزة في الكتاب الصيني، والتي تستضيف حفل توزيعها الإدارة العامة للصحافة والنشر في الصين، تعتبر أسمى جائزة في مجال النشر الصيني في ما يخص المساهمات في المساعي الخارجية. ويتم تقديمها في المقام الأول للمترجمين والناشرين والكتاب الأجانب من أصل صيني أو من أصول غير صينية، والذين قدموا مساهمات بارزة في تسهيل التبادلات الثقافية، والتعلم المتبادل بين الصين والدول الأخرى. تأسست الجائزة في العام ،2005 وتم توزيعها خمس عشرة مرة، حيث تم تكريم 188 فائزاً من 62 دولة.
جهاد أبو حشيش، كما جاء في الجريدة الدولية الصينية للنشر الأسبوعى، ناشر أردني، ومدير لدار فضاءات للنشر والتوزيع، وروائي وشاعر. 
قدم جهاد أبو حشيش، الكثير في مجال التعاون الثقافي الصيني العربي، حيث قدم كتبًا ثقافية عربية ترجمت إلى الصينية، كما قدم كتبًا ثقافية ذات طابع صيني، وساعد الجانب الصيني في إنشاء رف الكتب الصيني، ليصبح أول رف كتب صيني في الأردن، إضافة إلى إطلاق مسابقة "تلك القصص"، بالتعاون مع موقع تلك الكتب الصيني/ والتي يرأس الجانب العربي منها، مما جذب الانتباه في الدائرة الثقافية الصينية. 
ومن أهم الكتب التي عملت "فضاءات" على ترجمتها، الروايات الكلاسيكية الصينية، "حلم القصور الحمراء"، و"رحلة نحو الغرب"، و"رومانسية الممالك الثلاث"، و"أبطال على الشاطئ". كما ترجمت، "معجزة هواوي"، و"تاريخ موجز لجمهورية الصين الشعبية"، و"تاريخ الهندسة المعمارية الصينية"، وغيرها الكثير.
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