دراسات نقدية وفكرية ثقافية في العدد الجديد من "صوت الجيل"

عزيزة علي

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عمان - صدر عن وزارة الثقافة الأردنية العدد الخامس عشر من المجلة الشهرية "صوت الجيل" التي تعنى بثقافة الشباب، واكتشاف المواهب الجديدة في عالم الكتابة، إلى جانب الدراسات النقدية والفكرية.جاءت افتتاحية العدد التي كتبها رئيس التحرير جلال برجس بعنوان "على ضفافِ الجرأة.. التحرير الأدبي ومكانته الملتبسة عربيا"، يقول فيها: "من أكثر اللحظات إشكالية في عالم الكتابة الروائية، هي تلك اللحظة التي يصوب الكاتب فيها فوهة قلمه لرأس الصفحة، مدفوعًا بشغف كبير نحو استخراج ما في تلافيفه السرية إلى عوالم العلن، سواء استجوب نفسه من دون مواربة، أو اختبأ وراء أحداث، وشخصيات، وأزمنة، وأمكنة ليست له. وما كان لهذا البوح وما يحيط به من شغف أن يأتي لولا الصبر على مراحل انتظاره؛ ليكون بكل ذلك التدفق، تمامًا كعطشان أنفق وقتًا يحاول تخليص فم النبع من حجر يلجم رغبة الماء بالانطلاق".ويعتقد برجس، أن هذا التشبيه والتقريب ينطبق نوعًا ما على الكتابة، وعلى التحرير الأدبي، وبما أن الرواية جنس أدبي غير ثابت؛ فلا مناص من القول في هذا السياق: "إن كل ما نفعله ونقوله حيالها هو أمر نسبي، غير قابل لاستخدامه لإطلاق الحكم النهائي عليها، رغم تداول بعض ما يراه المختصون ثوابت فيما يتعلّق بكتابتها، وبالتالي تحريرها أدبيا، حيث ينكب الروائي على نصه بوعي التداعي المدفوع بشهوة البوح والخلاص، ثم حين يهدأ ويعود مشتغلًا عليه، يكتشف النواقص والزوائد، وما يمكن أن يطرأ على ما كتب. لكن هل هذا يكفي لإطلاق العنان للرواية بأن تجد طريقها للقُـراء؟ بطبيعة الحال لا يكفي ذلك".ويقول برجس: "إن الفن الروائي نشأ عربيًّا بمعزل عن الطرف المحايد، أي المحرر الأدبي، إلا من آراء لعدد قليل من أصدقاء الروائي، ولا تندرج في باب التحرير الأدبي، وقبل عشرين سنة تقريبًا ظهر دور المحرر الأدبي في الوطن العربي، وسار في دربه متخفيا؛ لئلا يعبث بقناعة الكاتب التي ترى في تدخله انتقاصًا من قدرته الإبداعية، وشخصيته المهمومة بالفعل الكامل. ونتيجة لصعود الفن الروائي عربيا، وتطور قطاع النشر، أخذ موقع المحرر الأدبي في السنوات العشر الأخيرة يظهر في قالب مهني معلن، وباتت الهـوة بينه وبين الروائيين تتجسر شيئًا فشيئًا، لكنه ما يزال على ضفاف الجرأة، الأمر الذي صار في حاجة إلى مؤسسات ثقافية تذيب هذا الجبل الجليدي الذي يقع بين الكاتب وبين من يستطيع أن يقرأ النص بوعي مختلف عن وعي كاتبه، وغالبًا ما يكون متقاطعًا مع وعي قـراء تضجرهم البدايات المُرتبكة، والسرد الفائض عن الحاجة، والكلمات الزائدة والمكررة، والتوصيفات غير المناسبة، والإطالة بعمر بعض المشاهد الروائية".ويقول برجس: "لقد مارست التحرير الأدبي على مستويين: الأول شخصي عملت من خلاله على رواياتي، إذ كنت أبتعد عن الرواية لزمن كفيل بنسيان ما كتبت، والخروج من مزاج الكتابة، وملحقاته العاطفية، والعقلية، واللغويّة، والحسية، وحين أعود أجدني قارئًا يكتشف ما لم يكن بالحسبان، قارئ متعقل، لكن ليس بتلك النسبة التي يمكن أن تغنيني عن أن أدفع بما كتبت لعدد من الأصدقاء الذين أثق بآرائهم. والمستوى الثاني هو ممارسة التحرير الأدبي لسنوات مع عدد من دور النشر العربية، كنت أجد متعة كبيرة في العمل على رواية ليست لي، متعة لا تتقاطع بمتعة الروائي حينما يعيد قراءة ما كتب، إذ تتملكني – إن أجيزت لي التسمية – عاطفة عقلية، وشغف سردي في صقل النص، وتخليصه مما يمكن أن يعيق دربه نحو القارئ".وضم العدد مجموعة من الأبواب؛ مثل الأبواب الرقمية التي يقوم بإعدادها الروائي محمد سناجلة حيث جاءت بعنوان "الألعاب الإلكترونية تصنع علاقات عابرة للقارات"، أما مصفوفة هذا العدد فهي "أدب الشباب في محافظة إربد .. عين على الحاضر وأخرى على المستقبل"، وهي من إعداد الكاتبة أماني المبارك، فشارك فيها كل من: "آسيا طعامنة (أدب الشباب في إربد.. سعي إلى أفق جديد)، جلال الدین سالم (إربد نافذة على الآخر)، أحمد الشرايري (إربد في فكر ووجدان عاشقها الإربدي)، محمد قاسم العودات (كاتب على أطراف المدينة)، حلا زهير عبيدات (إربد صوت الشباب)، أماني المبارك (إربد .. الأقحوانة بين الماضي والحاضر)".وحاورت الكاتبة الشابة ندى وائل، الروائي والمسرحي يحيى حباشنة في ملتقى الأجيال.واشتملت كذلك زاوية "ورد بلدي" على نصوص إبداعية لمجموعة من الكتاب الشباب وهم:"أمجد مهنا، محمد القادري، ربى رسلان الريماوي، رنيم محاسنة بيان أبو دية، أصالة لمع"، بلال السمارات، ماجدة الطراونة".فيما قدمت الروائية د. نهال عقيل شهادة إبداعية في زاوية "خرائط البوح" بعنوان (الروح الحارسة)، اما في "المختبر" ففيها المواد الآتية: "(الجلوس إلى جمانة الطراونة وتداعيات الفوز بجائزة أثير) محمد الهادي الجزيري، (لغة السرد واللون على وقع نبضات الحُبّ في رواية قلوب من نار للروائية دلندا الحسن) سريعة سليم حديد، (جائحة الكتابة) عبير الديب، (واقع القراءة الشبابية في العالم العربي الإسلامي) هشام أزكيض، (رواية "زغرودة الفنجان من سجون الاحتلال أساليب التلاعب النفسي لتجنيد العملاء) أماندا أبو نحلة".بينما شاركت الكاتبة فضيلة الفاروق في باب مراسيل، وكتبت (إشراق ونهضة الأدب الجزائري في التسعينيات وما بعدها)، واختتم العدد في باب "نقوش" بنَص لحلا سويدات بعنوان (الزرقاء: وجه آخر ووحيد).وتضم هيئة التحرير التي يترأسها الروائي جلال برجس كلا من: مدير التحرير الروائي محمد سناجلة، وسكرتيرة التحرير فاديا نوفل، وأعضاء هيئة التحرير؛ الشاعر علي شنينات، والكاتبة زينة المعاني، والقاصة سوار الصبيحي.