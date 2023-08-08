الثلاثاء 08 آب 2023
النسخة المطبوعة

دراسات نقدية وفكرية ثقافية في العدد الجديد من "صوت الجيل"

غلاف المجلة -(من المصدر)
غلاف المجلة -(من المصدر)

عمان -  صدر عن وزارة الثقافة الأردنية العدد الخامس عشر من المجلة الشهرية "صوت الجيل" التي تعنى بثقافة الشباب، واكتشاف المواهب الجديدة في عالم الكتابة، إلى جانب الدراسات النقدية والفكرية.اضافة اعلان
جاءت افتتاحية العدد التي كتبها رئيس التحرير جلال برجس بعنوان "على ضفافِ الجرأة.. التحرير الأدبي ومكانته الملتبسة عربيا"، يقول فيها: "من أكثر اللحظات إشكالية في عالم الكتابة الروائية، هي تلك اللحظة التي يصوب الكاتب فيها فوهة قلمه لرأس الصفحة، مدفوعًا بشغف كبير نحو استخراج ما في تلافيفه السرية إلى عوالم العلن، سواء استجوب نفسه من دون مواربة، أو اختبأ وراء أحداث، وشخصيات، وأزمنة، وأمكنة ليست له. وما كان لهذا البوح وما يحيط به من شغف أن يأتي لولا الصبر على مراحل انتظاره؛ ليكون بكل ذلك التدفق، تمامًا كعطشان أنفق وقتًا يحاول تخليص فم النبع من حجر يلجم رغبة الماء بالانطلاق".
ويعتقد برجس، أن هذا التشبيه والتقريب ينطبق نوعًا ما على الكتابة، وعلى التحرير الأدبي، وبما أن الرواية جنس أدبي غير ثابت؛ فلا مناص من القول في هذا السياق: "إن كل ما نفعله ونقوله حيالها هو أمر نسبي، غير قابل لاستخدامه لإطلاق الحكم النهائي عليها، رغم تداول بعض ما يراه المختصون ثوابت فيما يتعلّق بكتابتها، وبالتالي تحريرها أدبيا، حيث ينكب الروائي على نصه بوعي التداعي المدفوع بشهوة البوح والخلاص، ثم حين يهدأ ويعود مشتغلًا عليه، يكتشف النواقص والزوائد، وما يمكن أن يطرأ على ما كتب. لكن هل هذا يكفي لإطلاق العنان للرواية بأن تجد طريقها للقُـراء؟ بطبيعة الحال لا يكفي ذلك".
ويقول برجس: "إن الفن الروائي نشأ عربيًّا بمعزل عن الطرف المحايد، أي المحرر الأدبي، إلا من آراء لعدد قليل من أصدقاء الروائي، ولا تندرج في باب التحرير الأدبي، وقبل عشرين سنة تقريبًا ظهر دور المحرر الأدبي في الوطن العربي، وسار في دربه متخفيا؛ لئلا يعبث بقناعة الكاتب التي ترى في تدخله انتقاصًا من قدرته الإبداعية، وشخصيته المهمومة بالفعل الكامل. ونتيجة لصعود الفن الروائي عربيا، وتطور قطاع النشر، أخذ موقع المحرر الأدبي في السنوات العشر الأخيرة يظهر في قالب مهني معلن، وباتت الهـوة بينه وبين الروائيين تتجسر شيئًا فشيئًا، لكنه ما يزال على ضفاف الجرأة، الأمر الذي صار في حاجة إلى مؤسسات ثقافية تذيب هذا الجبل الجليدي الذي يقع بين الكاتب وبين من يستطيع أن يقرأ النص بوعي مختلف عن وعي كاتبه، وغالبًا ما يكون متقاطعًا مع وعي قـراء تضجرهم البدايات المُرتبكة، والسرد الفائض عن الحاجة، والكلمات الزائدة والمكررة، والتوصيفات غير المناسبة، والإطالة بعمر بعض المشاهد الروائية".
ويقول برجس: "لقد مارست التحرير الأدبي على مستويين: الأول شخصي عملت من خلاله على رواياتي، إذ كنت أبتعد عن الرواية لزمن كفيل بنسيان ما كتبت، والخروج من مزاج الكتابة، وملحقاته العاطفية، والعقلية، واللغويّة، والحسية، وحين أعود أجدني قارئًا يكتشف ما لم يكن بالحسبان، قارئ متعقل، لكن ليس بتلك النسبة التي يمكن أن تغنيني عن أن أدفع بما كتبت لعدد من الأصدقاء الذين أثق بآرائهم. والمستوى الثاني هو ممارسة التحرير الأدبي لسنوات مع عدد من دور النشر العربية، كنت أجد متعة كبيرة في العمل على رواية ليست لي، متعة لا تتقاطع بمتعة الروائي حينما يعيد قراءة ما كتب، إذ تتملكني – إن أجيزت لي التسمية – عاطفة عقلية، وشغف سردي في صقل النص، وتخليصه مما يمكن أن يعيق دربه نحو القارئ".
وضم العدد مجموعة من الأبواب؛ مثل الأبواب الرقمية التي يقوم بإعدادها الروائي محمد سناجلة حيث جاءت بعنوان "الألعاب الإلكترونية تصنع علاقات عابرة للقارات"، أما مصفوفة هذا العدد فهي "أدب الشباب في محافظة إربد .. عين على الحاضر وأخرى على المستقبل"، وهي من إعداد الكاتبة أماني المبارك، فشارك فيها كل من: "آسيا طعامنة (أدب الشباب في إربد.. سعي إلى أفق جديد)، جلال الدین سالم (إربد نافذة على الآخر)، أحمد الشرايري (إربد في فكر ووجدان عاشقها الإربدي)، محمد قاسم العودات (كاتب على أطراف المدينة)، حلا زهير عبيدات (إربد صوت الشباب)، أماني المبارك (إربد .. الأقحوانة بين الماضي والحاضر)".
وحاورت الكاتبة الشابة ندى وائل، الروائي والمسرحي يحيى حباشنة في ملتقى الأجيال.
واشتملت كذلك زاوية "ورد بلدي" على نصوص إبداعية لمجموعة من الكتاب الشباب وهم: 
"أمجد مهنا، محمد القادري، ربى رسلان الريماوي، رنيم محاسنة بيان أبو دية، أصالة لمع"، بلال السمارات، ماجدة الطراونة".
فيما قدمت الروائية د. نهال عقيل شهادة إبداعية في زاوية "خرائط البوح" بعنوان (الروح الحارسة)، اما في "المختبر" ففيها المواد الآتية: "(الجلوس إلى جمانة الطراونة وتداعيات الفوز بجائزة أثير) محمد الهادي الجزيري، (لغة السرد واللون على وقع نبضات الحُبّ في رواية قلوب من نار للروائية دلندا الحسن) سريعة سليم حديد، (جائحة الكتابة) عبير الديب، (واقع القراءة الشبابية في العالم العربي الإسلامي) هشام أزكيض، (رواية "زغرودة الفنجان من سجون الاحتلال أساليب التلاعب النفسي لتجنيد العملاء) أماندا أبو نحلة".
بينما شاركت الكاتبة فضيلة الفاروق في باب مراسيل، وكتبت (إشراق ونهضة الأدب الجزائري في التسعينيات وما بعدها)، واختتم العدد في باب "نقوش" بنَص لحلا سويدات بعنوان (الزرقاء: وجه آخر ووحيد).
وتضم هيئة التحرير التي يترأسها الروائي جلال برجس كلا من: مدير التحرير الروائي محمد سناجلة، وسكرتيرة التحرير فاديا نوفل، وأعضاء هيئة التحرير؛ الشاعر علي شنينات، والكاتبة زينة المعاني، والقاصة سوار الصبيحي.
برجس والعتوم يتأهلان إلى القائمة الطويلة في جائزة بانيبال

برجس والعتوم يتأهلان إلى القائمة الطويلة في جائزة بانيبال 05 آب 2023

الإذاعي علي أسعد

"ثمانية وخمسون عاماً من الإعلام والأعلام" للإذاعي علي أسعد 04 آب 2023

ندوة للنابلسي بعنوان مهارات التكيف في مركز البترا الثقافي

ندوة للنابلسي بعنوان مهارات التكيف في مركز البترا الثقافي 03 آب 2023

الصيف لا يحلو الا بمكتبتي بضيافة سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي

الصيف لا يحلو الا بمكتبتي بضيافة سلطة اقليم البتراء التنموي السياحي 03 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أمسية ثقافية قصصية بحضور مثقفي وشعراء إربد

أمسية ثقافية قصصية بحضور مثقفي وشعراء إربد

منذ 53 دقيقة
إشهار كتاب " للحياة معنى آخر" للكاتبة لينا سكجها في "شومان"

إشهار كتاب " للحياة معنى آخر" للكاتبة لينا سكجها في "شومان"

منذ9 ساعة
الغلاف - (من المصدر)

"وادي موسى والبترا" للفرجات.. توثيق لمحطات تاريخية بالقرنين التاسع عشر والعشرين

منذ24 ساعة
جان بول سارتر

فلسفة سارتر عن الحب.. تناقض واستحالة

07 آب 2023
"فلسفة فوكو وجذورها النيتشوية" إصدار جديد لنهلة الجمزاوي

"فلسفة فوكو وجذورها النيتشوية" إصدار جديد لنهلة الجمزاوي

06 آب 2023
أمسية شعرية لعيسى وبزيع يناجيان فيها المدن الثكلى

أمسية شعرية لعيسى وبزيع يناجيان فيها المدن الثكلى

05 آب 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

مشكلة متفق عليها.. ما الحل؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

نماذج النمو الاقتصادي في الإقليم

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

كلام عن الطبقة السياسية

ماهر أبو طير |اليوم

إجراءات طبية متقدمة بالتقسيط

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات | منذ24 ساعة
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
1690965665945959900

ما الذي حدث لـ"القاعدة"؟

ترجمات |02 آب 2023
 