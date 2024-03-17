دعما للغة العربية.. "البابطين" تطلق جائزة الراحل عبد العزيز

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في إطار ترسيخ الهوية العربية والثقافية، وتعزيزاً لمكانة لغة الضاد بوصفها ثقافة حضارية عريقة، وقع رئيس البرلمان العربي عادل عبدالرحمن العسومي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية سعود عبدالعزيز البابطين، اتفاقية تعاون لإطلاق جائزة سنوية قيمتها 100 ألف دولار لدعم اللغة العربية، تحمل اسم "جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية".وتم توقيع الاتفاقية في ديوان البابطين، عقب الإفطار أمس، بحضور نخبة كبيرة من السفراء الدبلوماسيين والأكاديميين والأدباء والمثقفين والإعلاميين.ونصت بنود الاتفاقية على تعاون البرلمان العربي ومؤسسة البابطين الثقافية في مجالات عديدة ضمن اختصاص كل منهما، بهدف تشجيع كافة الجهود المبذولة من أجل صون وحماية اللغة العربية والارتقاء بها وتعزيز مكانتها على الصعد العربية والإقليمية والدولية كافة.وإيماناً منهما بأن الحفاظ على لغة الضاد وتعزيز مكانتها يعدان مسؤولية تشاركية تتحملها الجهات والمؤسسات كافة، فقد اتفقت إدارتهما على 15 بنداً تتلخص في إطلاق جائزة سنوية تحمل اسم "جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية" كونها من أهم وأعظم لغات العالم، ويتحدث بها ما يقرب من نصف مليار شخص على مستوى العالم، على أن يتم منح الجائزة في 9 مجالات يقوم مجلس أمناء الجائزة كل عام باختيار أحد مجالات الجائزة، ومنها: "البرامج الإلكترونية والرقمية في خدمة اللغة العربية، البرامج الإعلامية في خدمة اللغة العربية، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، صناعة المعاجم العربية، تحقيق المخطوطات في علوم اللغة العربية وآدابها، جماليات اللغة العربية، تيسير قواعد اللغة العربية، تطوير مناهج تعليم اللغة العربية، تطوير طرق تدريس اللغة العربية".كما تضمنت الاتفاقية، تشكيل مجلس أمناء لتلك الجائزة من ممثلين عن البرلمان العربي وممثلين عن مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، بالإضافة إلى خمسة خبراء من ذوي الاختصاص في اللغة العربية، يتم ترشيحهم وتسميتهم بالتنسيق بين البرلمان والمؤسسة.وعقب توقيع الاتفاقية، قال العسومي "إن توقيع الاتفاقية بين الجهتين جاء انطلاقاً من إيمان البرلمان الكامل بأن الحفاظ على اللغة العربية واستعادة مكانتها العالمية في إنتاج المعارف ونشرها، يمثل أحد المتطلبات الرئيسية لتحقيق النهضة العربية بمفهومها الشامل، كما يعد ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات العربية، وحجر الأساس لتنشئة أجيال واعية مستنيرة ومخلصة لوطنها وقادرة على البناء والعطاء المستمر".وأعرب العسومي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية الثقافية مع مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، مؤكداً أن تعاونه مع المؤسسة يعد مثمراً لما تتمتع به المؤسسة من عراقة في مجال الاهتمام باللغة العربية والزخم الثقافي الذي وصلت أصداؤه إلى العالم.وأكد أن مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، هي مؤسسة عربية وعالمية تسعى إلى تعزيز الهوية الثقافية العربية وتحقيق التنمية الإبداعية والمعرفية وتحقيق التواصل الإنساني إقليمياً وعالمياً، ويأتي في مقدمة أهدافها دعم اللغة العربية وبذل كافة الجهود الممكنة للحفاظ على حيويتها ومنحها الأولوية بين أبنائها داخل الوطن العربي، وتأكيد فاعليتها الحضارية.من جانبه، قال رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز البابطين سعود عبدالعزيز البابطين "إنه انطلاقاً من إيمان المؤسسة التام بأن اللغة العربية مكون رئيس من مكونات هوية الإنسان العربي، وتطورها مؤشر يعكس تطور الأمة وازدهارها، والاعتناء بها حفاظ على الموروث ورعاية للواقع وتمهيد للمأمول، فإن المؤسسة تحرص على دعم اللغة العربية عبر نشر ثقافتها وتعزيز تعلمها تقديرا لمكانتها بين اللغات العالمية".وأضاف البابطين "متحمسون للشروع في رحلة ثقافية مع البرلمان العربي هدفها الاحتفاء باللغة العربية على نحو يفرض ضرورة المحافظة عليها والاعتماد على الوسائل الناجحة لتمكينها وتأكيد حضورها بين أبنائها والناطقين بغيرها من أبناء الأمم الأخرى، واستكمالاً لرسالة الوالد (طيب الله ثراه) الذي اتجه منذ بداية رحلته مع العمل الثقافي في سبعينيات القرن الماضي نحو التشجيع على تعليم اللغة العربية ونشر ثقافتها وآدابها والترجمة المتبادلة بينها وبين غيرها من اللغات، إضافة إلى الجهود التي قدمها في ميدان الشعر العربي".ويضم مجلس أمناء "جائزة عبد العزيز سعود البابطين للإبداع في خدمة اللغة العربية" كلاً من: "عادل عبدالرحمن العسومي (مملكة البحرين) رئيس البرلمان العربي، الدكتور طالب بن هلال الحوسني (سلطنة عمان) عضو البرلمان العربي، عبد الرحمن خالد البابطين (دولة الكويت) أمين عام مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، الدكتور محمد مصطفى أبو شوارب (جمهورية مصر العربية) نائب أمين عام مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية، الدكتور سالم خدادة (دولة الكويت)، الدكتور عبد العزيز خوجة (المملكة العربية السعودية)، الدكتور سعد مصلوح (جمهورية مصر العربية)، الدكتور فيصل الحفيان (الجمهورية العربية السورية) والدكتور محمد مشبال (المملكة المغربية).