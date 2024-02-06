الأربعاء 07 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ديوان جديد لمؤسسة ميسلون للشاعر سميح شقير

غلاف الديوان -(من المصدر)
غلاف الديوان -(من المصدر)
  صدر عن مؤسسة "ميسلون للثقافة والترجمة والنشر" ديوان شعري جديد بعنوان (ليس إلا) للشاعر السوري والفنان الموسيقي المعروف سميح شقير، ضم 37 قصيدة إبداعية حازت على اهتمام غير مسبوق عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي حصيلة سنوات اغتراب طويلة للشاعر.اضافة اعلان
"ميسلون" مؤسسة ثقافية وبحثية مستقلة، تتخذ من إسطنبول وباريس مقرين لها، تعنى بإنتاج ونشر الدراسات والبحوث، وتولي اهتماما رئيسا للترجمة بين اللغات الأوروبية، الإنجليزية والفرنسية والألمانية، واللغة العربية. وتشارك المؤسسة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تقدم لزوار الحدث الثقافي الضخم 44 كتابا من أصل 63 كتابا أصدرتها خلال نحو 3 أعوام منذ تأسيسها، وتشمل مجالات الفكر والفلسفة والأدب والتاريخ والفنون وعلوم الدين والاجتماع والسياسة والاقتصاد.
كتب سميح شقير، وهو من مواليد العام 1957، الشعر مبكرا ثم نشط موسيقيا، إذ لحن وكتب وغنى كلمات أغنياته شعرا عاميا وفصيحا، ولحن قصائد لعدد من الشعراء مثل، محمود درويش وشوقي بزيع وغسان زقطان وحسان عزت وآخرين، شارك في أمسيات شعرية عديدة في سورية والمغرب والأردن، ونشر القصائد في عدد من الصحف والمواقع الأدبية، أصدر ديوانه الأول "نجمة واحدة "في العام 2006 (دار كنعان)، وديوانه الثاني (ولا يشبه النهر شيئا سواك) العام 2017 (مؤسسة ميسلون) وترجمته إلى الفرنسية الشاعرة ربيعة الجلطي.
في حوار له مع مجلة (رواق ميسلون)، التي تصدرها مؤسسة ميسلون، يؤكد شقير، أن القضية الفلسطينية بالنسبة له تبقى في دائرة اهتمام متقدمة خاصة مع انسداد آفاق الحلول بوجود طغمة يمينية متطرفة تحكم في إسرائيل، وبوجود الانقسام الفلسطيني بين مشروعين لا يلتقيان.
لكن القضية السورية بالنسبة للشاعر الكبير، تأخذ حيزا أكبر ليس لكونه سوريا، كما يوضح في الحوار معه "فأنا أعد نفسي فلسطينيًا أيضًا. ولكن تفجر المسألة السورية ما يزال قائمًا، ونتائج الصراع في سورية سيكون لها تأثير في قضايا إقليمية ودولية كثيرة بينها القضية الفلسطينية".
وأعرب شقير عن سعادته بإصدار مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر لديوانه الجديد (ليس إلا)، بالتزامن مع عيد ميلاده في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، موجهاً الشكر كذلك لجميع متذوقي الشعر الذين أبدوا إعجابهم بقصائد الديوان.
وهو يقول في إحدى قصائد الديوان الجديد مُتحدثاً عن اللاجئين السوريين: "سَيعودُ من فرّوا مِنَ الموتِ الزؤامِ/بذكرياتِ/قَواربَ وتَجاربَ ومُخيماتْ/بِحنينِ أَفئدةٍ/وأُفْقٍ واسعٍ/وسَيرطُنونَ بِكُل أصنافِ اللُّغاتِ بِلا وَجَل/وبِطَعمَةِ النعناعِ في ضَحِكاتِهِمْ/يحيا الأملْ/ أَجلْ".
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تظاهرة فنية من أجل غزة ضد المحو الممنهج للفلسطيني وثقافته

تظاهرة فنية من أجل غزة ضد المحو الممنهج للفلسطيني وثقافته

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2024-02-06 at 1.42.05 PM

إسهامات كبيرة لمركز التواصل المعرفي في ترجمة الأعمال السعودية إلى الصينية

منذ10 ساعة
وزارة الثقافة تؤسس بيوتاً لآلات موسيقية تراثية

وزارة الثقافة تؤسس بيوتاً لآلات موسيقية تراثية

منذ13 ساعة
انطلاق فعاليات المُلتقى التّربوي الثاني عشر لمشروع "تمام" الجمعة

انطلاق فعاليات المُلتقى التّربوي الثاني عشر لمشروع "تمام" الجمعة

منذ14 ساعة
"جماليات النص الأدبي" قراءة ليبية في الإبداع والأدب الأردني

"جماليات النص الأدبي" قراءة ليبية في الإبداع والأدب الأردني

05 شباط 2024
إشهار ديوان "سرديات فلسطينية" للخليلي

إشهار ديوان "سرديات فلسطينية" للخليلي

05 شباط 2024
افكار و مواقف

تطورات إقليمية لافتة في حرب غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

تحذير شديد اللهجة من التهجير

ماهر أبو طير |اليوم

مع هكذا أصدقاء

سائد كراجة |اليوم

في اليوبيل الفضي.. إنجازات اقتصادية لافتة

موسى الساكت |اليوم

25 عاما

زيدون الحديد |اليوم

صفقة متعثرة ومفاوضات كسر عظم

أحمد حمد الحسبان |اليوم

عدم اليقين والشركات الحكومية (2/1)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
هجوم "حماس" الصاروخي على إسرائيل، 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

الرواية الرسمية لـ"حماس"‏

ترجمات |منذ 38 دقيقة
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
‏صورة أقمار صناعية لـ"مضيق باب المندب" في البحر الأحمر - (المصدر)‏

الصراع من أجل "بوابة الدموع"

ترجمات |05 شباط 2024
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات |04 شباط 2024
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات |04 شباط 2024
‏رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتضامن مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)‏

‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

ترجمات |04 شباط 2024
 
 