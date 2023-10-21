"ذاكرة متكسرة" للقاصة روند الكفارنة.. جماليات باللغة تضيف التميز

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عمان - تعد اللغة عنصرا أساسيا في العملية السردية. عبارة عن أداة سحرية تمنح العمل الإبداعي أناقة وجمالية. ولكل كاتب طريقته في سرد "الحكي".القاصة روند الكفارنة لها هي الأخرى طريقتها المعتمدة في السرد القصصي. في مجموعتها المعنونة بـ"ذاكرة متكسرة"، التي رأت أنها تستحق المواكبة النقدية لأهمية موضوعاتها، التي استمدتها من الواقع الإنساني.عبر مجموعة قصص قصيرة، أجادت فيها الكفارنة لعبة القص، محتفية برمزية الحرف الذي يخرج المعنى عن المألوف فرارا من سلطة الرقيب المجتمعي، في "حكيها" الذي، يلامس الموضوعات الإنسانية، الحساسة، منها الحب والخيانة، وعلاقة المرأة بالرجل، والرحمة بين بني البشر. أضفت عليها القاصة بعدا فلسفيا يؤكد عمق المعنى، مع الحفاظ على مهارة اللغة.أرادت الكفارنة، أن توصل رسالة للأبناء. والمعلوم أن المعايير التي كان يحتكم لها المجتمع العربي تغيرت، وصار الأبناء بعد الزواج، يجدون راحتهم، في منازل مستقلة عن الأهل. في قصة مع "وقف التنفيذ"، صورت معاناة امرأة مات زوجها، واستقل، أبناؤها عنها وانشغلوا بحياتهم، وتركوها للوحدة القاتلة، متناسين أن الإنسان بعد الكبر يحتاج إلى رعاية واحتواء. السيدة ليلى دعت أبناءها لاجتماع طارئ. أخبرتهم أنها تنوي الزواج، الأمر الذي جعلهم ينتفضون، مع الإصرار على عدم تقبلهم لفكرتها. لأنهم، يخافون من حديث، الناس. لكن لا أحد منهم سمع لرغباتها، أو أخذها للتنزه مع أطفاله وزوجته.تقول لأحدهم: "أنت تنام، ليلا حاضنا، أطفالك، هل فكرت لو مرضت من يسعفني؟". وكأن الأمهات حين يكبرن يصبحن بلا رغبات. ومن دون أحاسيس. يستسلمن للوحدة ينتظرن الموت وانتهى. كثير من الأبناء يأخذهم لهو الحياة وينشغلون عمن كانوا سببا في وجودهم، تصحو ضمائرهم، حين يغادرونهم، ولكن هل ينفع الندم؟.أنانية البشر تتكرر بأشكال متعددة على مسرح الحياة. قصة "شهب"، تحكي معاناة امرأة أربعينية، لم تتزوج، تشوه وجهها خلال قطاف الزيتون. بتشوهها تحولت إلى خرافة، وأصبح الناس من حولها يتبركون بها، يزعمون، أن دعاءها مستجاب، فراحوا، يعلقون عليها أمنياتهم.فكرت في الانتحار لتتخلص من أنانيتهم، لكنهم يصرون على الاحتفاظ بها، لتحقق أمانيهم، لكن لم يفكروا إن كان لهذه الإنسانة أمنية واحدة تتمنى أن تتحقق، ما حاجة الناس بي، لكنهم يصرون على الاحتفاظ بي، كما يتشبثون بكل خرافة، كشجرة الأمنيات ليعلقوا بقلبي أمانيهم، بينما أموت واقفة لأن أحدهم لم يفكر ماذا لو كانت لي أمنية؟ ماذا لوكان وراء ثوب الأربعينية المشوهة هناك قلبا ما يزال تحلم، أن يحب أحدهم، ويحبها أحدهم، ماذا لو سمحوا لي بتعليق أمنية أنا أيضا؟".في قصة "نساء من ورق"، التي تحكي عن الخيانة، والوعود الكاذبة التي يعد بها الرجال نساءهم، وتذهب في مهب الريح. تتحدث القاصة عن صنف من الرجال لا يعرفون الوفاء إذا، رحلوا. يتركون قلوبهم حين يغادرون. القلوب عندهم تموت مع الوعود السابقة، وتحيا مع وعود جديدة، "لا يحمل الرجال حين مغادرتهم النساء سوى، الوعود، يسحبون وعودهم التي أعطوها في لحظة ثقة. لا رجل يستطيع أن يحمل قلبه لحظة، الرحيل. تبدو القلوب مكلومة، يتركها على قارعة النسيان لتدهسها النساء، الأخريات، قبل أن يقرر أنه مات وعليه أن يستبدله من جديد". وهنا يظهر الحب عبارة عن تسلية في يد الرجل. وتضيع حياة المرأة في انتظار وعوده الكاذبة التي حاكها بخيوط من وهم. الحب لما، يخضع لمزاجية رجل متقلب، يخلعه كالثوب ليرتدي ثوبا جديدا حسب تقلبات الطبيعة.تضطر بعض النساء لوضع قناع من المساحيق لتبدو جميلة أمام الرجال. في قصة "ماسكارا"، ترى الكفارنة أن وضع القناع يهدف من ورائه إخفاء شيء ما. وأن كل الناس تضع قناعا تواجه به بعضها البعض، لا يخلع الواحد منهم قناعه إلا وهو مع من يشعر معه بالأمان ويرتاح له. بطلتها تصر على التخلي عن القناع، وهي مع حبيبها. لا تضع ماسكارا على جفونها، حتى تظهر أمامه بطبيعتها، العيون تنطق بالكثير، لكن إذا وضعت عليها الماسكارا تصبح مغرية، لكنها ستخفي العيوب التي يجب أن يعرفها الآخر فينا، ليقبلنا بعيوبنا تلك، عن قناعة.قصة "رسالة إلى امرأة كانت مهمة"، تتعرض لموضوع جدير بالحديث عنه، يتعلق بمسألة الشك لما يدخل في حياة الناس في علاقاتهم ببعضهم البعض.قصة "ذاكرة متكسرة" التي اختارت، الكفارنة عنوانها عتبة لمجموعتها القصصية. كانت لغتها سلسة وجذابة وبسيطة في الوقت نفسه، لكنها أخفقت في سردية هذه القصة. أولا لتكديس المعلومات، استهلكت فيها، ما يقارب الثلاثين صفحة، والسرد في عمومه ليس حشوا، بالذات في زمن الحداثة، أصبحت تتطلب الإيجاز والاختصار.ثانيا في هذه القصة سارت القاصة على نهج الرواية في سردها، بتعدد الأحداث والشخصيات. والقصة لا يجب أن تتعدى حدثا واحدا. ولا تحتمل مجموعة كبيرة من الشخصيات. ضاعت العقدة، وانفلتت من يد القاصة خيوط الحكي.ذاكرة متكسرة تؤكد أن للحرف قلبا و ذاكرة. صورت الكفارنة واقعا فقد معاني الإنسانية وتحولت العلاقات فيه إلى ماديات محضة. استعانت بضمير المتكلم لتدمج شخصيتها مع شخصية السارد أو البطل، لتقول: "إنها عاشت تجربة كل قصة من قصصها".المجموعة القصصية "ذاكرة متكسرة"، احتوت على أخطاء تركيبية وإملائية، التي يجب أن ننوه إليها، أخطاء، لا يمكن لأي قارئ أن يمر عليها من دون أن ينتبه إليها. أدوات الجزم مثلا "لم"، لم تعمل عملها في قصص الكفارنة. قد نعزي، وجود تلك الأخطاء إلى المطبعة، وفي كل الحالات هي مجرد آلة، لا تراجع النصوص التي تطبعها.ذاكرة متكسرة، بفلسفتها الوجودية البارزة، وببعدها الرمزي الذي صنعه مكر اللغة على يد القاصة حقق جمالية صنعت التميز..*خديجة مسروقكاتبة جزائرية