الجمعة 17 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رئيس المكسيك ينصح بقراءة أعمال دوستويفسكي وتولستوي ولينين

image (32)
مانويل لوبيز أوبرادور

نصح الرئيس المكسيكي مانويل لوبيز أوبرادور الشباب على شبكة التواصل الاجتماعي X بقراءة أعمال الكتاب الروس فيودور دوستويفسكي وليف تولستوي وكذلك أعمال فلاديمير لينين.

وكتب أوبرادور في تغريدة له على موقع X للتواصل الاجتماعي: "بالنسبة للشباب، ومع كل الاحترام لـ (تيك توك)، وشبكات التواصل الاجتماعي، لكن لا شيء أفضل من قراءة كتاب جديد".

اضافة اعلان


ونصح أوبرادور على وجه الخصوص بقراءة "الجريمة والعقاب" لدوستويفسكي، و"الحرب والسلام" لتولستوي، و"تارس بولبا" لنيكولاي غوغول، وعمل فلاديمير لينين "الدولة والثورة. عقيدة الماركسية حول الدولة ودور البروليتاريا في الثورة"، وأطروحة العصر الجديد لنيكولو مياكافيلي "الأمير".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
writer.jpg

"رابطة الكتاب" تنتخب هيئتها الإدارية الجديدة

منذ2 ساعة
1715864774765990600

المسيري يتناول البعدين السياسي والاقتصادي للصهيونية في "انهيار إسرائيل من الداخل"

منذ15 ساعة
الشاعر والناقد الراحل عبدالله رضوان-(من المصدر)

عبابنة يستحضر محطات من تاريخ الشاعر الراحل عبد الله رضوان

15 أيار 2024
د. رشا سلامة

في ذكرى فائق عبد الجليل

14 أيار 2024
"إسرائيل كيان مختلق والعدو الحقيقي لليهود" للفرا.. إضاءات على الحقائق

"إسرائيل كيان مختلق والعدو الحقيقي لليهود" للفرا.. إضاءات على الحقائق

14 أيار 2024
المؤرخّة الراحلة الدكتورة فدوى نصيرات- (الغد)

أكاديميون ومؤرخون يستذكرون المسيرة البحثية للراحلة فدوى نصيرات

13 أيار 2024
افكار و مواقف
ترجمات
حديث بين زعيمي "فتح" و"حماس"، محمود عباس وإسماعيل هنية - (أرشيفية)

‏هل تؤسس الجماعات الفلسطينية مشروعا سياسيا فلسطينيا جديدا؟‏

ترجمات |15 أيار 2024
‏ناشطون في مخيم احتجاج في جامعة جورج واشنطن في واشنطن دعمًا للفلسطينيين في غزة الشهر الماضي - (أرشيفية)‏

على السياسيين عدم الضغط على الجامعات لتقمع الاحتجاجات الطلابية

ترجمات |15 أيار 2024
‏ جنود مسلحون يسيرون بين المتسوقين في سوق "محاني يهودا" في القدس، 5 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر) ‏

نهاية الازدهار في إسرائيل‏

ترجمات |14 أيار 2024
لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

هل تقطع تركيا علاقاتها مع إسرائيل؟

ترجمات |14 أيار 2024
1715601165121087500

النضال من أجل السودان‏ (2-2)

ترجمات |13 أيار 2024
1715601165201087700

هل تتجه إيران ومصر إلى عودة العلاقات الثنائية؟

ترجمات |13 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
f6ab6bf5-d9e5-4caa-b8c8-27af541ed777 (1) copy

قرض شخصي

المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي! 15 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- المواضيع في مواقع التواصل الاجتماعي!

لما تعب وكبر 14 أيار 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- لما تعب وكبر

المتسول والمواطن 13 أيار 2024

hajjaj copy

كاريكاتير- حمزة حجاج 12 أيار 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج

النمرة غلط 11 أيار 2024

hajjaj copy
 
 