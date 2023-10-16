الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

رابطة الكتاب الأردنيين تدين جرائم الاحتلال في غزة

رابطة الكتاب الأردنيين
رابطة الكتاب الأردنيين تدين جرائم الاحتلال في غزة
في ظل استمرار آلة القتل العنصرية الصهيونية واستهدافها أبناء الشعب الفلسطيني الصابر المرابط، المدافع عن حقه في الوجود، وفي مقاومة الاحتلال الغاشم الذي ضرب بعرض الحائط كل العهود والمواثيق الدولية، ومن منطلق المسؤولية الوطنية والقومية والإنسانية، فإننا في رابطة الكتّاب الأردنيين نهيب بالزملاء والزميلات أعضاء الهيئة العامة للرابطة، والأصدقاء في الملتقيات والمنتديات والصالونات الثقافية والفنية، وكل الأحرار والمثقفين والمبدعين في الوطن العربي والعالم بتوجيه الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية نحو القضية الفلسطينية، وما يواجهه الأهل في فلسطين من قتل وتدمير ممنهج للبنية التحتية والصحية، ومحاولات التهجير القسرية.اضافة اعلان
ففي هذه اللحظات الحرجة والفارقة من تاريخ المواجهة يبرز دور المثقف الحقيقي في اشتباكه الفاعل مع قضايا الأمة المصيرية وفي مقدمتها قضيتنا المركزية فلسطين.

عاشت فلسطين حرة عربية من البحر إلى النهر وعاصمتها القدس الشريف.
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