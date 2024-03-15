رابطة الكتاب الأردنيين تنعى الروائي عبدالناصر رزق

نعى رئيس رابطة الكتاب الأردنيين، الشاعر اكرم الزعبي باسمه وباسم أعضاء الهيئتين الإدارية والعامة، وفاة عضو الرابطة الروائي عبدالناصر رزق اليوم الجمعة، إثر هبوط حاد في القلب وفشل كلوي.

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وقال الشاعر الزعبي، إن الساحتين الثقافية الأردنية والعربية فقدت برحيل الروائي رزق، واحدا من أبرز المساهمين في المشهد الأدبي، معتبرا أن الإرث الثقافي الذي تركه خلفه يجسد حالة من الإبداع الذي يجب تسليط الضوء عليها، وأن وجع الفقد يتعاظم حين نخسر مبدعا نجح بالنهوض بالفكر والأدب.



والروائي الراحل الذي شيع جثمانه بعد صلاة عصر اليوم الجمعة، إلى مقبرة سحاب، من مواليد عمان عام 1961، حاصل على ليسانس في الفلسفة وعلم النفس من جامعة بيروت العربية.



وكان منذ الصغر مهتما بقراءة كتب الفلسفة، وعلم النفس، والرواية، حيث ظل يحلم بكتابة رواية يتاح له من خلالها التعبير عن منطق تفكيره تجاه ما يعاين من واقعه الاجتماعي وواقع الأمة، إلى أن تمكن من خوض غمار التجربة حين أنتج أولى رواياته في الأربعين من العمر.



وعمل الراحل مديرا عاما لصحيفة "الوحدات"، من عام 2004 إلى عام 2007، كما عمل رئيسا للجنة القصة والرواية في رابطة الكتاب الأردنيين من عام 2004 إلى عام 2006.

ومن أعماله الروائية "أشباح الجياد" 2002، و"ليلة عيد الأضحى" 2004، و"رافعة الشيطان" 2014، و"بارانويا" 2016، فيما صدرت آخر رواياته "ميراث الدم" عام 2017.