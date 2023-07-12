رابطة الكتاب بإربد تستضيف حفل توزيع جائزة يوسف بكار للدراسات

أحمد التميمي

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إربد - أقام فرع رابطة الكتاب الأردنيين في إربد، أول من أمس حفل توزيع جائزة الدكتور يوسف بكار للدراسات المقارنة، التي فاز بها كل من: الأردن الدكتور عباس عبدالحليم عباس، من إيران الدكتور يد الله ملايري.الحفل الذي اقيم برعاية رئيس رابطة الكتاب الأردنيين الشاعر أكرم الزعبي والدكتور يوسف بكار، أداره الدكتور عبدالكريم جرادات واشتمل على كلمات ألقاها كل من رئيس الرابطة والفائزين بالجائزة.رئيس رابطة الكتاب الأردنيين المحامي الشاعر أكرم الزعبي؛ أكد على دور الجائزة التي تعد الأولى من نوعها على المستوى العربي والاقليمي من حيث التخصص بالدراسات المقارنة الشرقية- الشرقية، مشيرا إلى أن الجائزة انطلقت في موسمها الأول في بداية هذا العام، وبدعم كامل من الدكتور يوسف بكار الذي حملت الجائزة اسمه.وقال الزعبي؛ إن هذه الجائزة تعد من الجوائز القليلة التي تحمل اسم صاحبها في حياته خلاف الجوائز الأخرى التي تحتفي بالمبدعين بعد رحيلهم، وتمتاز ببعدها العربي والإقليمي كونها موجهة للمشتغلين في الأدب المقارن في اللغات العربية، التركية والفارسية.وبين الزعبي (رئيس مجلس أمناء الجائزة) إن عدد المتقدمين للجائزة فاق توقعات لجنة التحكيم المتخصصة في مثل هذا النوع من الدراسات، ووجه الشكر لها ولمجلس الأمناء الذي حرص على أن تأخذ الجائزة مكانها ومكانتها اللائقة.وأوضح الزعبي أن هذه الجائزة تأتي في إطار ما أسماه بالأمن الثقافي لثباتها واستقرارها، مشيرا إلى أن الرابطة في سعيها لتحقيق الأمن الثقافي لمنتسبيها شرعت في إنشاء موقع إلكتروني متميز، بالإضافة إلى تطبيق خاص بالرابطة على الهواتف النقالة يتيح الوصول إلى موقع الرابطة بكل سهولة ويسر من أي مكان في العالم ويضمن نشر نتاجات الأعضاء وفق التطور التكنولوجي العالمي.الدكتور يوسف بكار أكد على دور الرابطة ونشاطها الكبير الذي أثرى المشهد الثقافي على مستوى الوطن، وهذا ما شجعه لكي يطلق هذه الجائزة تحت مظلة الرابطة.وألقى الفائز بالجائزة الدكتور عباس عبد الحليم عباس كلمة قدم فيها لمحة عن كتابه الذي فاز بالجائزة قائلا "يتحدث البحث عن (عبد الوهاب عزام مشروع حضاري/دراسة في جهوده الأدبية والمقارنة بين الثقافات الشرقية)، حيث انطلقت الدراسة من سؤال مفاده: ما ملامح المشروع الثقافي والحضاري العام الذي سعى عبد الوهاب عزام (1894-1959م) لتأسيسه؟ وبناء عليه جاءت هذه الدراسة تتأمل منجز عزام (الأديب والمفكر الإسلامي والأكاديمي والمترجم والمحقق والشاعر والسفير السياسي والمقارن الرائد) تتفيأ ظلال هذا السؤال.. ليتبين للباحث أن كل ما أنجزه هذا الأديب النهضوي الرائد كان موظفا بشكل مباشر أو غير مباشر لتحقيق هذا المشروع، وعلى هذا الأساس جاءت الدراسة لتلم أطراف الصورة، وتجمع شواردها".وأضاف عباس لقد ترك عبد الوهاب عزام إرثا أدبيا وفكريا ونقديا عظيما، تمت دراسة بعض جوانبه، والتفت إلى بعض جوانب هذا الإرث عدد قليل من الأساتذة، لكن مشروعه الحضاري الكلي لم يوف حقه من البحث والدراسة والتحليل، فقد بدا عزام من "الريادات المنسية"، كما جاء في كتاب الدكتور يوسف بكار، الذي يستثير الباحثين لاكتشاف هذه الريادات، كعبد الوهاب عزام وغيره.وقدم الدكتور يد الله ملايري من إيران والذي فاز بالجائزة مناصفة كلمة عبر تقنية الزووم أعرب فيها عن شكره وامتنانه للدكتور بكار وللرابطة وتلا على الحضور موجزا عن كتابه الفائز.وفي نهاية الحفل قدم رئيس فرع الرابطة الشاعر أحمد طناش الشطناوي فقرة التكريم حيث قدم راعي الحفل رئيس الرابطة أكرم الزعبي بصحبة الدكتور يوسف بكار صندوقا ضم وسام الجائزة وقلادة حملت شعار الجائزة وشعار الرابطة وشهادة بقرار مجلس أمناء الجائزة ودرع الجائزة للفائزين.تسلم الدروع والأوسمة نيابة عن الفائز يدالله ملايري الدكتور عبد الكريم جرادات.ويذكر أن رابطة الكتاب الأردنيين قد أعلنت عن إطلاق جائزة يوسف بكار للدراسات المقارنة الشرقية - الشرقية للغات العربية، الفارسية والتركية، وهي الجائزة الأولى من نوعها في هذا المجال، وتأتي بالتشاركية مع الناقد الدكتور بكار الذي تكفّل بقيمة الجائزة.ويضم مجلس أمناء الجائزة كلا من رئيس رابطة الكتاب الأردنيين رئيسا، ورئيس فرع الرابطة في إربد الشاعر أحمد شطناوي مقررا، وعضوية كل من الدكتور يوسف بكار، وعميد كلية الآداب في جامعة اليرموك الدكتور موسى ربابعة، والدكتور عبد الكريم جرادات، والدكتور حسان الزيوت.