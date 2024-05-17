الجمعة 17 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"رابطة الكتاب" تنتخب هيئتها الإدارية الجديدة

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رابطة الكتاب الأردنيين
يجري الآن في قاعة غرفة صناعة عمان، اجتماع الهيئة العامة لمناقشة التقريرين المالي والإداري، لرابطة الكتاب الأردنيين، وبعد الانتهاء من المناقشة تجري انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة للرابطة، الدورة 2024-2026.اضافة اعلان

تخوض هذه الانتخابات في هذه الدورة قائمتان رئيستان، واحدة عن تحالف تياري القدس والثقافي الديموقراطي، وأخرى عن التيار القومي، إضافة إلى تيسير نظمي وعلي الشوابكة مستقلين.
تضم قائمة تحالف تياري "القدس"، والتيار "الثقافي الديموقراطي"، كل من: د. موفق محادين (رئيسًا)، د. رياض ياسين (نائبًا للرئيس)، جميل أبو صبيح، سامر المعاني، سامية العطعوط، علاء أبو عواد، غازي انعيم، محمد سلام جميعان، مخلد بركات، مهدي نصير، نزار سرطاوي.
فيما تشمل قائمة التيار القومي كل من: الدكتور محمد ناجي عمايرة (رئيسا)، أحمد ذيبان الربيع، إسلام علقم، د. أمجد الزعبي، حسين نشوان، خالد الحباشنة، دلال سعد الدين العلمي، سماح الشيخ يوسف، محمد خالد النبالي، نضال البزم، د. هشام القواسمة.
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