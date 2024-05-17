"رابطة الكتاب" تنتخب هيئتها الإدارية الجديدة

عزيزة علي

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تخوض هذه الانتخابات في هذه الدورة قائمتان رئيستان، واحدة عن تحالف تياري القدس والثقافي الديموقراطي، وأخرى عن التيار القومي، إضافة إلى تيسير نظمي وعلي الشوابكة مستقلين.تضم قائمة تحالف تياري "القدس"، والتيار "الثقافي الديموقراطي"، كل من: د. موفق محادين (رئيسًا)، د. رياض ياسين (نائبًا للرئيس)، جميل أبو صبيح، سامر المعاني، سامية العطعوط، علاء أبو عواد، غازي انعيم، محمد سلام جميعان، مخلد بركات، مهدي نصير، نزار سرطاوي.فيما تشمل قائمة التيار القومي كل من: الدكتور محمد ناجي عمايرة (رئيسا)، أحمد ذيبان الربيع، إسلام علقم، د. أمجد الزعبي، حسين نشوان، خالد الحباشنة، دلال سعد الدين العلمي، سماح الشيخ يوسف، محمد خالد النبالي، نضال البزم، د. هشام القواسمة.