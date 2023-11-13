"رباعيات جنين".. كتيبة شعراء تمجد مقاومة المدينة ومخيمها

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صرخة أطلقها وزير الثقافة الأردني الأسبق الدكتور صلاح جرار على وسائل التواصل الاجتماعي لحظة اقتحام جنين ومخيمها فجر الثالث من تموز (يوليو) 2023 بمشاركة ألف جندي للاحتلال ومئات الآليات العسكرية وما تلاه من قتل وتدمير الآلة الصهيونية وصمود أسطوري للمقاومين تضمنت رباعية شعرية، قال فيها:جنين يا درة البلدان والمدن .. وتاج عز على الأيام والزمنفيك المخيم ما كلّت عزائمه .. وهمة لم تهن يوما ولم يكنجنين صبرا فوعد الله منتظر .. إن قال للأمر كن في طرفة يكنأنت التي وهب الرحمن ساكنها .. عزا وجاها وسيفا غير مرتهنبدوره، التقط الشاعر الدكتور سعيد يعقوب الصرخة، ولبّى النداء برباعية مماثلة وكأنهما في مبارزة شعرية ذكرتنا بسوق عكاظ لتتوالى بعدها مشاركات عربية من كتيبة من الشعراء التي تساند الصامدين على الأرض في مخيم جنين:ارفع جبينك واهتف عشت يا وطني .. حرا فلولاك معنى المجد لم يكنخطّت جنين لنا سفر الفخار دما.. تضمخت بشداء جبهة الزمنيا قلعة العز ما اهتزت جوانبها.. النصر بالصبر مقرون فلا تهنيوفي مخيمها رمز الصمود أرى .. بشرى لما جاء في القرآن والسننهكذا انبثقت فكرة ديوان "رباعيات جنين" وترجمت لواقع حيث شارك 125 شاعرا عربيا في رباعيات اقترب بعضها من النبرة الحماسية الخطابية، لكن في مجملها تنبئ عن عين شعرية لا يزال سياقها في الوجدان العربي، والتزمت بالوزن والقافية والرؤى لتكون في مجموعها ما أطلقوا عليه "المعلقة الحمراء" و"جنين البطولة والصمود" نصرة للمدينة ونضال شعبها البطل وصمودها أمام أشرس هجمة استعمارية وتسجل موقفا، وتقدم وثيقة للأجيال القادمة بأن الشعراء العرب يرفضون الذل والهوان، ولم يصمتوا حيال ما يجري في زمن الخذلان والتردي والاستخذاء.وجاء في الإهداء "كل قطرة سالت من أجل فلسطين.. كل حبة عرق بذلت من أجل فلسطين.. كل ذرة تراب انتفضت في وجه المحتلين.. إلى أرواح شهداء جنين ومخيمها وفلسطين ومدنها وقراها ومخيماتها.. إلى الجرحى والأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني.. إلى أمهات الشهداء وآبائهم وأهاليهم في كل مكان من فلسطين والأرض العربية.. إلى كل الغيورين على فلسطين ومقدساتها.. إلى كل صاحب قلم عربي شريف.. إلى جنين وأشبالها وصناديدها وأبطالها الذين قدموا نموذجا في النضال ومقاومة الاحتلال والتضحية من أجل الأوطان والإنسان"، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".وديوان "رباعيات جنين" هو الثاني من نوعه حيث جمع باحثون في التسعينيات من القرن الـ20 حزمة من القصائد أسموها "ديوان الانتفاضة" لأحمد موسى الخطيب وديوان "الانتفاضة الشعبي" لعبداللطيف البرغوثي ضم مجموعة من الأغاني ذاعت في الانتفاضة الأولى.وهناك ديوان "الشهيد محمد الدرة" الذي صدر في ثلاثة أجزاء بمجلد واحد عن مؤسسة جائزة عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري، وضم 1682 قصيدة، وديوان "مختارات من شعر انتفاضة الأقصى المباركة" جمعه الناقد والأكاديمي يوسف شحدة الكحلوت شمل 94 قصيدة تراوحت بين الكلاسيكي والتفعيلة.وقبل الولوج في التفاصيل من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن ديوان "رباعيات جنين" أعده وحرره الدكتور صلاح جرار والشاعر سعيد يعقوب، وأخرجه فنيا سمير اليوسف بمشاركة 125 شاعرا من 12 بلدا عربيا هي الأردن وفلسطين واليمن والعراق وسورية والجزائر ومصر وموريتانيا، في حين اقتصرت لبنان والمغرب وسلطنة عمان على مشاركة واحدة لكل دولة.وكما جاء في تقديم الديوان أعده الأكاديمي الدكتور خالد الجبر، فليس غريبا أن يحوز الأردن وفلسطين على النسبة الكبرى من المشاركات، فما زلنا نردد "شعبا واحدا لا شعبين.. وبلد واحد برئتين" فيما تشير مشاركة عربية في الكتاب إلى أن فلسطين لا تزال حية في الوجدان الحي لأبناء العروبة والإسلام.والرباعيات- وفق الدكتور الجبر- تشبه إلى حد كبير تلك الأبيات من الرجز التي كان المقاتل يلقيها في المعركة يثير فيها حمية المقاتلين، ويستثير عزائمهم على مواصلة القتال لذلك، فهي شعر في مواجهة صاروخ الطائرة وقذيقة الدبابة أو المدفع ورصاصة القناص وسنّ الجرافة.لماذا جنين؟يجيب عن هذا السؤال الدكتور الجبر بقوله إنه تساؤل مشروع، غير أن المسألة أعمق وأوثق صلة بنضال الشعب الفلسطيني كله وما جنين سوى رمز للفعل النضالي على الأرض الفلسطينية كلها، وفي الشتات فقوات الاحتلال اجتاحت مخيم جنين عدة مرات لكنه كان ينهض من جديد ومعه الفعل المقاوم أقوى وأشد تماسكا وإصرارا على المواجهة.ومن وجهة نظر الجبر، فإن جنين وخاصة مخيمها أصبحت رمزا حقيقيا لمقاومة فلسطينية مثابرة لا تكل ولا تستجدي ولا تستعطي أحدا "مقاومة تأخذ على عاتقها الدفاع عن الرمق الأخير من الوجود الفلسطيني والكرامة العربية".وبشأن أهمية الكلمة، قال الشاعر سعيد يعقوب إن الشعر لم يكن في يوم من الأيام إلا حاضرا بقوة في حياة العرب، ولا سيما في الأحداث الكبرى والمواقف الاستثنائية ذلك أن الشاعر منذ الجاهلية حتى عصرنا الحالي كان ضمير قبيلته والصوت القوي المعبر عن هواجس وأفكار مجتمعه، ولم يتخل الشعراء عن مهمتهم التي يقتضي الواجب أن يقوموا بها.ويضيف يعقوب "يعتقد الناس أن الكلمة أو الشعر لا قيمة لهما، وهذا أمر مناف للحقيقة ومخالف للواقع، فللكلمة دور قوي ومؤثر في صياغة الوجدان الجمعي والعقل الكلي للأمة.. تترجم إلى فعل يقود للتحريض والتثوير والتغيير".وتابع أن "العمل يجري حاليا على إصدار ديوان جديد خلال أيام بعنوان "طوفان الأقصى" بمشاركة 210 شعراء من دول عربية نتاجهم يصطف في دعم ومساندة المقاومة، ويصور مشاهد الدماء وجرائم الحرب وقتل النساء والأطفال والوضع الصعب في غزة."كما تستحضر القصائد التاريخ ومواقف البطولة، وتدعو لإحياء أمجاد الأمة كما حصل في اليرموك وحطين والكرامة، بحسب الأكاديمي والشاعر الأردني.ومن مقتطفات الكتاب يقول وزير الثقافة الأسبق الشاعر حيدر محمود بأنه في مشاركته:هذا الزمان الجنيني الذي وعدت.. به فلسطين فاحملني إلى وطنيلأستعيد وجودي فيه من عدم.. وأنفض الطين عن روحي وعن بدنيأنا الحنين الذي ما زال في رحم الأم.. التي عندها الميلاد لم يحنلكنها خلقت من قبل تسميتي.. إن لم تكن من مجانيني فلا تكنوفي حديث للجزيرة نت قال الشاعر سليم أحمد حسن المشارك في ديوان "رباعيات جنين" إن "للكلمة قوة السحر أينما قيلت سواء باللهجة الشعبية المحكية أو بلغة فصيحة في القصيدة العربية، فهي تثير الحماس، وتشعل الموقف وتحث على الإيثار والتضحية".ويرى حسن أن القصيدة الوطنية تمثل رسالة تؤدي دورا رئيسا في حياة الشعوب كما هي تعبير صادق عن ضمير المواطنين، ومن وجهة نظري فهي مقاومة ناعمة تسهم في تشكيل الوعي الجمعي وتعبئة الجماهير وتحريضها ضد المحتل فكم من قصيدة حولت لأغنية كانت رافعة للمعنويات حتى في أصعب الظروف.