الثلاثاء 13 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"ربيع القلب وريحانة" توقيعات نثرية تخطها سناء العبداللات

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غلاف الكتاب-(من المصدر)
عمان– بدعم من أمانة عمان الكبرى صدر للكاتبة سناء عقلة العبداللات مجموعة نصوص نثرية بعنوان "ربيع القلب وريحانة- توقيعات نثرية"، وتشتمل هذه النصوص على "خطاك، الدحنون، ولادة، أجراس، عزلة، حروف، نقش، رؤيا، الضفائر، دعاء، كلمات، عيناك، مرآة، لاجئة، الرحيل".اضافة اعلان
في كلمة على غلاف هذه النصوص كتبت: تدرج خدمة أمانة عمان الكبرى، في إطار سعيها للإسهام في ثقافة مجتمع المدينة بالشراكة مع المثقفين والكتاب المبدعين، ومن خلال تحويل هذه الخدمة إلى ما يشبه الصناعة ذات الجودة العالية.
تتوزع منشورات دائرة المكتبات في أمانة عمان الكبرى على سبعة حقول هي: "الفكر والمجتمع، التربية والأسرة، التاريخ والجغرافيا، الفنون، العلوم، الأداب، المذكرات الوطنية"، وتتخذ أغلفة المنشورات جميعها إطارا خارجيا موحدا، فيما يختص كل واحد من حقول النشر السبعة بلون محدد لأغلفته من ألوان شعار "أمانة عمان السبعة"، التي ترمز إلى الجبال السبعة التاريخة التق قامت عليها مدينة عمان.
وتعد دائرة المكتبات في أمانة عمان الكبرى، جهة ناشرة معتمدة، فهي عضو في اتحاد الناشرين الأردنيين وعضو في اتحاد الناشرين العرب، وتسعى باستمرار إلى اختيار منشوراتها على أساس تلبية احتياجات مجتمع مدينة عمان في القراءة والمعرفة، والإسهام في الارتقاء بالحركة النشر والتأليف في الأردن والعالم العربي.
صاغت المؤلفة هذه النصوص والخواطر بأسلوب مزجت فيه بين أجناس أدبية نثرية وشعرية، قدمت من خلالها رؤية بجرأة عالية، وربما أرادت أن تصرخ بصوت مرتفع لتعاين رغباتها الوجدانية وإيحاءاتها الحوارية، لشوقها العارم لوالدتها التي توفيت منذ ثلاث سنوات.
وتعتبر هذه الخواطر رسائل شوق كقناديل تشع نورًا في قلب كل من استشف حروفها وتوقيعاتها النثرية، لتنهض مشاعر الحنين والأنين والعرفان بالجميل، وما تلقته من دروس وعِبر أضاءت خطى أيامها ولحظات الفرح الغامر في خطواتها من نصائح وحكم، كزوادة مفعمة يحملها القارئ لينثر حبات الفرح في بساتين المحبة والخير والعطاء في التعبير عما تختلجه النفس من مشاعر تواقة وفياضة، من أحوال وتأمل في صراعات عذبة للكلمات التي تستأذن الهبوط في صحراء الحالة وتدغدغ العقل والعاطفة.
وفي مقدمة كتابها؛ تطلب من القراء بكل صراحة أن يفتحوا أعينهم للكشف عن المخزون الدفين من الخيرات والنعم التي ننعم بها بين خبايا الحروف والكلمات المتناثرة بين صفحات عملها الأدبي المشوق وبحس مرهف، تعتبر هذه الخواطر شعلة من المحبة والانتماء للأسرة والمجتمع كافة.
ويمتاز أسلوب الكاتبة باللغة السردية البعيدة عن الهفوات، وقدمت فيها، عرضاً شائقاً ضمن رسائلها من القلب إلى القلب، فلم تعزف من خلالها على أوتار فئة عمرية شبابية فقط، بل أتقنت العزف، فأطربت الجميع لما احتوته هذه الخواطر من معطيات منحت القارئ مساحة ليعبر عن آرائه وأفكاره بطريقة تحث على تحريك كل ساكن تستوطنه فسحات تأمل وتفكر، لتترك المجال لخياله كي يضع النهايات حسب رؤيته الخاصة، كما يفعل الكاتب الذي يترك نهاية الرواية مفتوحة.
وترى المؤلفة، أن السعادة كانت غاية إنسانية دائمًا وأبدًا، وفاعلة في سياق حياتنا اليومية، ولما كانت طرائق تلمسها متشعبة ومستعصية على الحصر؛ لأن دلالتها نسبية، وما تزال السعادة مطلبا إنسانيًّا على الدوام، وما يزال الحنين إلى السعادة مطلبا ومسعى يحثنا على المزيد من النجاحات وبناء منارات تضيء قلوبنا لأجل من نحبهم ولأجل إنسانيتنا البناءة التي تسقى من نبات حي من العطاء والكبرياء، كانت للكاتبة لمسات واضحة بين حنايا خواطرها لاشتقاق الخواطر من اسم ووصف والدتها المرحومة في جدارية لوحاتها الفنية التي بين يدي القارئ.
ويذكر أن الكاتبة سناء عقلة العبداللات، صدر لها مجموعات متنوعة من قصص الأطفال ومن الخواطر منها: "الصياد سامر وقصص أخرى– شجرة المحبة وقصص أخرى– عائد إلى العقبة – رسمت في الغيم كلاما- خطى لي ... ولك".
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