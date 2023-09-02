رحيل الفنان العراقي ياس خضر

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توفي، أمس الجمعة، صوت الأرض الفنان العراقي الكبير ياس خضر بعد صراع مع المرض.ونعت نقابة الفنانين العراقيين، الفنان القدير الذي توفي في بغداد إثر مرض عضال.وذكر بيان للنقابة تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "ببالغ الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل صوت الأرض الفنان ياس خضر والذي وافته المنية مساء هذا اليوم في بغداد أثر مرض عضال سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان ".وتدهور الوضع الصحي للمطرب العراقي ياس خضر في الفترة الأخيرة حيث انتقل إلى مستشفى ابن سينا المتخصص بأمراض القلب في العاصمة بغداد وتم تقله إلى «مدينة الطب» ببغداد بسبب انتكاس حالته الصحية ومعاناته من نوبة قلبية حادة.والفقيد الراحل من مواليد العام 1938، بدأ رحلته مع الفن في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي مع كبار الملحنين العراقيين منهم محمد جواد اموري وطالب القره غولي وغيرهما، ومن أشهر أغانيه: "البنفسج" و"أه يا ليل"، "أنا دليت نار الحب"، "أجمل يوم"، "وداعاً يا حزن"، "على شط الفرات" و أغنية "مسافرين".-(وكالات)